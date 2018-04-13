Начался допрос Надежды Савченко на полиграфе

В Киеве начался допрос на полиграфе арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко. Об этом сообщил её адвокат Олег Соловей.

«Мы уже были у Надежды, мы уже вышли. Процедура допроса уже начата», — цитирует юриста «Украинская правда».

По его словам, длительность допроса составит около пяти-шести часов.

Ранее Савченко рассказала, когда прекратит голодовку.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Депутат объявила голодовку.