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Начался допрос Надежды Савченко на полиграфе

13 апреля 2018, 13:24  •  42 • Украина
В Киеве начался допрос на полиграфе арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко. Об этом сообщил её адвокат Олег Соловей.
 
Reuters
 

«Мы уже были у Надежды, мы уже вышли. Процедура допроса уже начата», — цитирует юриста «Украинская правда».

По его словам, длительность допроса составит около пяти-шести часов.

Ранее Савченко рассказала, когда прекратит голодовку.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Депутат объявила голодовку.

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