Началось: В Киеве собирается СНБО, чтобы обсудить военное положение

В 1:00 по Москве в Киеве на заседании СНБО должны объявит военное положение в связи с задержание тёх украинских судов, нарушивших границу России.

На Украине в 1:00 по московскому времени соберётся Совет национальной безопасности и обороны Украины, чтобы объявить военное положение. Об этом сообщают источники в Киеве.

В России, чтобы ввести военное положение необходим указ президента, который должен быть обнародован по радио и телевидению. Также глава государства обязан проинформировать Совету Федерации и Госдуму, которые за 48 часов должны решить, утверждать или нет президентский указ. Впрочем, аналитики и эксперты полагают, что в России, в отличии от Украины, скорее всего всё обойдётся повышением боевой готовности.

Напомним, что ситуация раскалилась из-за задержания в Азовском море трёх украинских военных судов, нарушивших границу России. При захвате было применено оружие, трое украинских военных ранены. Пострадавшим уже оказана медпомощь, их жизням ничего не угрожает, сообщает ФСБ.