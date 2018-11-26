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Началось: В Киеве собирается СНБО, чтобы обсудить военное положение

26 ноября 2018, 03:24  •  93 • Политика
В 1:00 по Москве в Киеве на заседании СНБО должны объявит военное положение в связи с задержание тёх украинских судов, нарушивших границу России.
На Украине в 1:00 по московскому времени соберётся Совет национальной безопасности и обороны Украины, чтобы объявить военное положение. Об этом сообщают источники в Киеве.
В России, чтобы ввести военное положение необходим указ президента, который должен быть обнародован по радио и телевидению. Также глава государства обязан проинформировать Совету Федерации и Госдуму, которые за 48 часов должны решить, утверждать или нет президентский указ. Впрочем, аналитики и эксперты полагают, что в России, в отличии от Украины, скорее всего всё обойдётся повышением боевой готовности.
Напомним, что ситуация раскалилась из-за задержания в Азовском море трёх украинских военных судов, нарушивших границу России. При захвате было применено оружие, трое украинских военных ранены. Пострадавшим уже оказана медпомощь, их жизням ничего не угрожает, сообщает ФСБ.

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