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Началось: Украинские националисты силой захватили храм в Винницкой области - журналистка
23 декабря 2018, 18:39 • 325 • Политика
В Винницкой области украинские националисты из партии "Свобода" силой захватили храм канонической Украинской Православной Церкви, сообщает журналистка Юлия Воинова.
Процесс захвата храмов на Украине, о котором предупреждала каноническая Украинская Православная Церковь, уже начался. В Винницкой области сторонники националистической партии "Свобода" силой захватили православный храм. Об этом сообщила журналистка Юлия Воинова на своей странице в Facebook.
По её информации, инцидент произошёл в Стрижавке. Храм был захвачен представителями известной на Украине националистической партии "Свобода".
Буквально днём ранее, в субботу, 22 декабря, каноническая Украинская Православная Церковь распространила заявление, в котором предупреждала о подобного рода событиях. Была даже названа Винницкая область как место, где националисты готовят свои провокации.
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