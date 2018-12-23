Началось: Украинские националисты силой захватили храм в Винницкой области - журналистка

Процесс захвата храмов на Украине, о котором предупреждала каноническая Украинская Православная Церковь, уже начался. В Винницкой области сторонники националистической партии "Свобода" силой захватили православный храм. Об этом сообщила журналистка Юлия Воинова на своей странице в Facebook.

По её информации, инцидент произошёл в Стрижавке. Храм был захвачен представителями известной на Украине националистической партии "Свобода".

"Захват храма. Партией "Свобода" захвачен храм в селе Стрижавка Винницкой области. Отец Игорь просит молитвенной помощи", - пишет Юлия Воинова в соцсети.

Буквально днём ранее, в субботу, 22 декабря, каноническая Украинская Православная Церковь распространила заявление, в котором предупреждала о подобного рода событиях. Была даже названа Винницкая область как место, где националисты готовят свои провокации.