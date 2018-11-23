Началом было убийство Кеннеди: Пушков о точке отсчета эпохи дезинформации

Со дня убийства президента США Джона Кеннеди прошло 55 лет. Одно из самых громких и до конца нераскрытых политических убийств прокомментировал российский сенатор Пушков. По его мнению, именно с этого дела началась «новая эпоха дезинформации».

Одно из самых громких и до сих пор до конца не раскрытых политических убийств произошло в США 55 лет назад. В этот день, 22 ноября 1963 года, застрелили 35-го президента Америки Джона Кеннеди. Событие прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Он считает, что официальная версия убийства Кеннеди, возлагающая всю вину на стрелка-одиночку, слеплена из лжи, подлогов и умолчаний. По мнению Пушкова, именно с этого события в мире началась новая эпоха дезинформации.

«С официальной версии его убийства стрелком-одиночкой, которая слеплена из лжи, подлогов и умолчаний, началась новая эпоха дезинформации», - написал сенатор в Twitter.

Напомним, что, согласно официальной версии властей США, убийцей американского президента является снайпер-одиночка Ли Харви Освальд. Его самого, в свою очередь, убили во время транспортировки в тюрьму. При этом в деле остается много вопросов. Например, почему маршрут президентского кортежа был в последний момент изменен таким образом, что дал убийце идеальную позицию для стрельбы.