Начало войны в документах советского военного командования

Ко Дню памяти и скорби 22 июня

Уже несколько лет архивная служба Министерства обороны РФ практикует публикацию подборок, ранее находившихся на секретном хранении документов о наиболее значительных событиях Великой Отечественной войны. Жаль, конечно, что это не начали делать раньше, но лучше всё же порадоваться, что практика рассекречивания и публикации документов Центрального архива МО РФ утверждается, позволяя углублять представления о войне и более аргументированно противодействовать фальсификаторам.

В полной мере это относится к такому до сих пор дискутируемому периоду нашей истории, как преддверие и начало Великой Отечественной. Ставшая достоянием общественности ещё в 2017 г. первая группа документов высшего военного командования приводит к тяжёлому выводу: мероприятия общегосударственного и общеармейского характера, необходимые для отпора германским агрессорам, своевременно проведены не были. И.В. Сталин не решился (нарком обороны и начальник Генштаба не убедили?) на приведение вооружённых сил в полную боевую готовность и, соответственно, на оперативное развёртывание войск, включавшее выдвижение армий прикрытия в назначенные им полосы, занятие ими районов и участков обороны. Отсутствие такого решения едва ли не в решающей степени предопределило поражения Красной армии в начальный период войны.

Новая публикация архивных материалов из фондов ЦАМО РФ, относящихся к окружному уровню, такой вывод подтверждает. Документы западных приграничных военных округов – Киевского особого, Западного особого, Ленинградского – раскрывают ту суровую реальность, с которой столкнулись войска, в большинстве своём встретившие войну фактически на положении мирного времени.

Вот лишь два характерных свидетельства. Начальник штаба 6-й армии Киевского ОВО (Юго-Западного фронта) генерал-майор Н.П. Иванов вспоминал после войны: «Несмотря на безусловные признаки крупного сосредоточения немецких войск, командующий войсками Киевского особого военного округа запретил выдвигать части прикрытия, приводить войска в боевую готовность, а тем более усиливать их даже после начала обстрела госграницы и налетов авиации ночью с 21 на 22 июня 1941 г. Только днем 22 июня это было разрешено, когда немцы уже перешли госграницу и действовали на нашей территории».

Командир дислоцировавшейся в соседнем Белорусском ОВО 86-й стрелковой дивизии генерал-майор М.А. Зашибалов: «В час ночи 22 июня 1941 года командиром (5-го стрелкового. - Ю.Р.) корпуса был вызван к телефону и получил нижеследующие указания – штаб дивизии, штабы полков поднять по тревоге и собрать их по месту расположения. Стрелковые полки по боевой тревоге не поднимать, для чего ждать его приказа».

Целый сонм причин вызвал исключительные трудности управления войсками с началом боёв – большие потери от внезапно обрушившихся артиллерийских и авиационных ударов врага, неукомплектованность управленческих звеньев, слабая связь или вообще её отсутствие из-за нарушений проволочной связи и отсутствия необходимого количества радиосредств, дефицит автотранспорта для переброски личного состава, значительные трудности с обеспечением топливом, боеприпасами, продовольствием…

И всё же в этот день, День памяти и скорби 22 июня, будет глубоко справедливым вспомнить и о другом – о том, как наши отцы, деды и прадеды, невзирая на внезапный для основной массы войск удар противника, на все просчёты и ошибки командования, смогли ударить по врагу по-настоящему.

В публикации документов на сайте Минобороны подробно рассказывается о подвиге 99-й стрелковой дивизии полковника Н.И. Дементьева, дислоцированной в г. Перемышле Дрогобычской области Украины. 22 июня 1941 года, приняв первый удар бронированных масс немецких войск, она вынуждена была отойти, но уже на следующий день части дивизии совместно с пограничниками отбили правобережную (советскую) часть города и восстановили границу.

В одном из документов содержится описание подвига красноармейца Ефима Балакаря. В момент нападения немцев он нёс караульную службу в районе одного из дотов местного укрепрайона. Не растерялся, занял оборону в доте и в течение полутора суток огнём из станкового пулемёта сдерживал пехоту противника, не допустив её переправы через р. Сан. Был представлен командованием к ордену Красной Звезды.

Несмотря на то, что с утра 26 июня немцы перешли в очередную атаку, командование дивизии приняло решение не допустить их прорыва и продолжать удерживать госграницу. Наши части смогли не только противостоять массированному натиску врага, но и обратить его в бегство. За несколько первых дней боёв Перемышль трижды переходил из рук в руки. И только когда противник овладел Львовом, командование дивизии получило приказ оставить позиции и отходить.

«За слаженность дивизии, которая стойко отражала противника и дралась на ответственном направлении, нанеся большие потери противнику, за проявление храбрости в бою под Медыкой и ф. Остра-Гура, где был ранен», командир 8-го стрелкового корпуса генерал-майор М.Г. Снегов представил комдива полковника Дементьева к ордену Красного Знамени. Представление было поддержано командующим 26-й армии генерал-лейтенантом Ф.Я. Костенко, командующим фронтом генерал-полковником М.П. Кирпоносом и членом Военного совета Юго-Западного фронта Н.С. Хрущёвым.

30 июня полковник Дементьев приказал «выявить командиров, политработников, младших командиров и красноармейцев, особо отличившихся в боях с озверелыми немецкими фашистами, достойных к представлению для награждения правительственными наградами…». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 г. 412 военнослужащих 99-й стрелковой были награждены орденами и медалями. В этот же день и сама дивизия была удостоена ордена Красного Знамени, став первым соединением Красной армии, награждённым с началом Великой Отечественной войны.

«Отборная» дивизия, состоящая из наиболее храбрых солдат, – такую оценку 99-й дивизии дало немецкое командование по итогам боевых действий лета 1941 г., предписав избегать открытых, тем более фронтальных, боёв и «по возможности в бой с дивизией не вступать».

Да, в ходе первых боев с вермахтом таких примеров было ещё не так много. Однако они умножались, составив в конце концов тот сплав стойкости, героизма, мужества, о который враг обломал зубы.

Вспоминая об этом, отдавая дань памяти фронтовому поколению, нельзя забывать, что условия современной войны, скорее всего, не позволят, как 78 лет назад, переломить ход событий, если самый первый, начальный этап будет проигран. Характер боевых действий сегодня коренным образом изменился. Всё большее влияние на них оказывают высокоточное оружие, системы разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизируются процессы управления войсками и оружием, в которые интегрируются разведывательно-информационные и информационно-управляющие системы. В этих условиях роль начального этапа войны, особенно с учётом вынашиваемой в США концепции «быстрого глобального удара», предусматривающей нанесение по противнику в течение одного-двух часов массированного разоружающего удара высокоточным (даже не обязательно ядерным) оружием, возрастает беспрецедентно.

Именно об этом говорилось на научно-практической конференции с руководящим составом Вооружённых сил РФ, состоявшейся 18 июня. По словам министра обороны РФ С. Шойгу, современные войны требуют совершенно новых подходов. «Конфликты нового поколения – это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы. Боевые действия в них скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», – заявил глава российского военного ведомства.