Начало Успенского поста. Медовый Спас. Православный календарь на 14 августа

Автор:

Тюренков Михаил

14 августа (1 августа по «старому стилю» — церковному юлианскому календарю). Среда 9-й седмицы по Пятидесятнице (девятой недели после праздника Святой Троицы, иначе именующегося Пятидесятницей). В церковной традиции сегодняшний день всегда является началом Успенского поста. Это один из четырёх продолжительных православных постов, в период которых верующие воздерживаются от увеселений и скоромной пищи (пищи животного происхождения).

Успенский пост является довольно строгим. Несмотря на свою краткость (две недели), он во многом напоминает Великий пост. Но если последний является предуготовлением христиан к событиям Страстной седмицы, а соответственно, и Светлого Христова Воскресения — Пасхи Господней, — то пост Успенский готовит нас к великому двунадесятому празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа по «новому стилю»).

Как предписывает церковный Устав, сегодня на трапезе благословляется варёная пища без растительного масла. В реальной современной жизни уставные строгости соблюдаются редко, однако воцерковленным христианам необходимо знать об этом идеале соблюдения поста, любые же послабления согласовывать со своим духовником.

На 14 августа в Православном календаре приходится празднование Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня, а также Празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице и память целого ряда ветхозаветных и христианских святых. Расскажем коротко об этих празднествах и угодниках Божиих.

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Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Один из самых любимых в русском народе праздников, часто именуемый Первым или Медовым Спасом. В этот день миллионы православных приносят в храмы для освящения всевозможные сосуды с мёдом. Однако далеко не все помнят, что сам праздник связан не только с новым урожаем самого любимого русского лакомства — мёда, — но и с большим церковным праздником Происхождения или, иначе, Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня.

Фото: www.pravoslavie.ru

На Руси в этот день всегда вспоминали её Крещение равноапостольным князем Владимиром, а также русские победы над волжскими булгарами, одержанные святым благоверным князем Андреем Боголюбским. Изначально же этот праздник связан с утвердившейся в Византии ещё в IX веке традицией крестных ходов с Животворящим Крестом Господним. Как об этом свидетельствует греческий Часослов:

По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней...

В древнем Царьграде было принято совершать эти крестные ходы в течение двух недель вплоть до самого праздника Успения Пресвятой Богородицы. На протяжении всего этого времени в Церкви с древних времён установлен особый пост, Успенский. Короткий, но строгий.

С 14 по 27 августа включительно православным следует воздерживаться от любой пищи животного происхождения: мяса, яиц и молочной продукции. Даже рыбу благословляется отведать лишь раз — на праздник Преображения Господня 19 августа. И, разумеется, в преддверии великого праздника Успения Пресвятой Богородицы нам следует ограничивать себя не только в еде, но и в развлечениях, уделяя как можно больше внимания молитве и добрым делам.

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Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Этот русский православный праздник напрямую связан с предыдущим. Он был установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году от Рождества Христова.

Семь святых мучеников Маккавеев: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, мать их Соломония и учитель их Елеазар. Эти ветхозаветные святые пострадали в 166 году до Рождества Христова. В те времена нечестивый сирийский правитель-язычник Антиох Епифан ввёл в Иерусалиме и всей Иудее эллинистические идолопоклоннические обычаи и даже осквернил ветхозаветный Храм Господень, где установил статую Зевса Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев. Многие евреи в те годы отпали от Бога, но были и те, кто проявил стойкость в вере. В числе последних был 90-летний старец Елеазар, которого подвергли пыткам, во время которых он скончался. Также мужественно отказались принести жертву идолам ученики святого старца — семь братьев Маккавеев и их мать Соломония. Все они приняли мученическую смерть, но эти святые страдания воодушевили Иуду Маккавея, который поднял восстание против Антиоха Епифана и одержал победу, очистив Иерусалимский храм от идолов.

Мученики Маккавеи. Фото: www.pravoslavie.ru

Мученики Леонтий, Аттий, Александр, Киндей, Минсифей, Кириак, Минеон, Катун и Евклей Пергийские (Памфилийские). Эти святые пострадали за Христа и Его Церковь в памфилийском городе Пергии во времена царствования одного из самых лютых гонителей христиан — императора-язычника Диоклетиана (284-305 годы от Рождества Христова). Мученики решились разрушить капище Артемиды, за что были брошены на растерзание диким зверям, которые чудесным образом даже не тронули святых. Это чудо привело ко Христу многих язычников. Сами же святые страдальцы были усечены мечом.

Обретение мощей преподобной Софии Суздальской. Святые останки этой великой русской святой XVI столетия от Рождества Христова были обретены в 1995 году. Из монастырской усыпальницы их перенесли в Покровский собор Суздальского Покровского монастыря. Мощи оказались нетленными, однако вскоре после вскрытия истлели, осыпались. Теперь они хранятся в закрытой раке.

Преподобная София Суздальская. Фото: www.pravoslavie.ru

Священномученик Димитрий Павский, пресвитер. Святой XX столетия, пострадавший в годы советских богоборческих гонений. Прославлен в числе новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также новомучеников, в земле Белорусской просиявших (23 священномученика Минских).

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Поздравляем православных христиан с началом Успенского поста, сегодняшними праздниками и памятью святых этого дня! Их же молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас! Тех же, кто в Таинстве Святого Крещения или в чине монашеского пострига получили имена в их честь, рады поздравить с именинами! Как говорили на Руси в старину: «Ангелам Хранителям — злат венец, а вам — доброго здоровья!» Нашим же усопшим родным и близким — вечная память!