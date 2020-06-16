Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / Аналитика

"Начало положено". Эксперт оценил реакцию в Германии на санкции США

16 июня 2020, 18:00  •  70 • Аналитика
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, комментируя возможный ответ страны на санкции США против "Северного потока–2", призвал "перестать лепетать" и "кидать ватные шарики", а дать жесткий ответ.
"Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы, обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы", – цитирует слова Эрнста РИА Новости.
Американские сенаторы 4 июня предложили ввести санкции против страховых компаний, которые работают с судами, задействованными в реализации проекта.
В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока-2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но работы государственных ведомств. Об этом ранее сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.
В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов прокомментировал заявление Эрнста.
"Это заявление говорит о том, что Германия и дальше пробует Соединенные Штаты на слабину. Еще не так давно немцы не позволили бы себе столь резких заявлений. …Ту позицию, которую Германия олицетворяет в геополитике, можно назвать стратегическим терпением. Однако терпение Германии велико, но не безгранично, что подтверждает заявление главы комитета бундестага", - сказал Эдуард Попов.
По его словам, Германия от действий США испытывает двойное недовольство.
"Во-первых, всякого рода попытки остановить "Северный поток–2" бьют по энергетическим и геополитическим интересам Германии. Во-вторых, та форма, в которой США пытаются остановить или замедлить строительство, унижает достоинство немцев. США перегибают палку, ставя ультиматум за ультиматумом – не только в сфере энергетики, но и, например, в сфере оборонной политики. Поэтому можно предположить, что по мере ослабления Соединенных Штатов, по мере сосредоточения их внимания на внутренних проблемах, свобода рук Германии будет все больше, и немцы себе будут позволять все больше суверенитета. …Начало положено", - считает эксперт.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
В России заявили, что могут завершить проект самостоятельно. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" уже прибыло в Германию.
Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс-Дзен – самые интересные истории со всего света.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
16 июня 2020, 07:00
Общественное мнение в отношениях Москвы и Минска
16 июня 2020, 08:00
Трижды освобожденный город и его русский комендант
16 июня 2020, 09:00
Для отчёта перед Москвой власти Карелии строят концлагерь
16 июня 2020, 08:00
Эра милосердия? Учёный объяснил жалость людей к Ефремову
16 июня 2020, 10:00
Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны!
16 июня 2020, 07:00
О стратегических замыслах Китая
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой в...
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
11 июня 2020, 23:00
"Отлично Калинка-малинка сработала": Позорное поражение патруля США в Сирии подверглось насмешкам
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.