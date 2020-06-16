"Начало положено". Эксперт оценил реакцию в Германии на санкции США

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, комментируя возможный ответ страны на санкции США против "Северного потока–2", призвал "перестать лепетать" и "кидать ватные шарики", а дать жесткий ответ.

"Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы, обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы", – цитирует слова Эрнста РИА Новости.

Американские сенаторы 4 июня предложили ввести санкции против страховых компаний, которые работают с судами, задействованными в реализации проекта.

В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока-2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но работы государственных ведомств. Об этом ранее сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов прокомментировал заявление Эрнста.

"Это заявление говорит о том, что Германия и дальше пробует Соединенные Штаты на слабину. Еще не так давно немцы не позволили бы себе столь резких заявлений. …Ту позицию, которую Германия олицетворяет в геополитике, можно назвать стратегическим терпением. Однако терпение Германии велико, но не безгранично, что подтверждает заявление главы комитета бундестага", - сказал Эдуард Попов.

По его словам, Германия от действий США испытывает двойное недовольство.

"Во-первых, всякого рода попытки остановить "Северный поток–2" бьют по энергетическим и геополитическим интересам Германии. Во-вторых, та форма, в которой США пытаются остановить или замедлить строительство, унижает достоинство немцев. США перегибают палку, ставя ультиматум за ультиматумом – не только в сфере энергетики, но и, например, в сфере оборонной политики. Поэтому можно предположить, что по мере ослабления Соединенных Штатов, по мере сосредоточения их внимания на внутренних проблемах, свобода рук Германии будет все больше, и немцы себе будут позволять все больше суверенитета. …Начало положено", - считает эксперт.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

В России заявили, что могут завершить проект самостоятельно. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" уже прибыло в Германию.