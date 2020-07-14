Начало новой войны или разгильдяйство? О боестолкновении на армяно-азербайджанской границе • 121 • Аналитика

12 июля на армяно-азербайджанской границе опять заговорило оружие. Напомнил о себе ещё один застарелый конфликт на территории бывшего СССР. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).





Последним серьезным боестолкновением между армянскими и азербайджанскими военным, наверное, следует считать бой у сел Чинари и Бердаван Товушской области Армении в июне 2012 года. Наверное, это звучит странно, но суть конфликта за прошедшее время не стала более понятна для обывателя, а, наоборот, перешла в сферу домыслов и личной обиды. А между тем это, наверное, самый застарелый конфликт на территории бывшего СССР.



Конфликт, о котором прекрасно знали все тогдашние руководители страны, но в силу идеологических причин, замалчивали и всячески старались не афишировать происходящее в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР.



Советский Союз воспитывал «новую историческую общность людей» — советский народ. Руководители страны и национальных республик надеялись со временем убрать основу конфликта на национальной почве. В какой-то мере эта задача действительно решалась. Открытого противостояния в НКАО действительно не наблюдалось.



Первые ростки будущей войны появились в 60-е годы прошлого столетия, когда в Ереване стали звучать призывы вернуть исторически армянские земли в состав Армении. Именно тогда, по моему мнению, конфликт стал переходить на низовой уровень, уровень личностных отношений между армянами и азербайджанцами.



У некоторой части читателей, особенно молодого поколения, создалось впечатление, что армяно-азербайджанский конфликт — это порождение перестройки и распада Советского Союза. А между тем, если знать историю возникновения этой ситуации на Южном Кавказе, то можно сказать, что совсем скоро конфликт будет отмечать «вековой юбилей» своего рождения. Вдумайтесь, сто лет «замороженному конфликту»!



Небольшой экскурс в историю Нагорного Карабаха

Появление территориальных претензий друг к другу у республик Кавказа исторически связано с… распадом Российской империи и созданием национальных государств. Наверное, многие из школьного курса истории помнят государство, которое было создано в 1918 году на территории Южного Кавказа — Закавказскую демократическую федеративную республику (ЗДФР). Когда три народа (грузины, армяне и азербайджанцы) решили жить вместе. Но немногие смогут объяснить, куда же подевалась эта республика.



Советская историческая наука этот вопрос школьникам не разъясняла. Время было такое. Кругом друзья, которые быстро превращаются во врагов, и наоборот. Поэтому создание и распад таких государственных образований — это такая же объективная реальность, как и, например, появление облаков на небе. А между тем новое государство развалилось уже через месяц. На развалинах появились сразу три государства и множество территориальных претензий друг к другу. Начались боестолкновения за спорные территории.



В 1920 году произошла советизация Азербайджана. Большевики при активной помощи частей Красной Армии под руководством командующего Кавказским фронтом М. Тухачевского и члена РВС Г. Орджоникидзе, которые разгромили Добровольческую армию и поддержали восстание в Баку в апреле 1920 года, захватили власть в стране. Знаменитый рейд «красных бронепоездов» (командующий Ефремов) в короткое время обеспечил установление советской власти.



Именно в это время и решилась судьба Нагорного Карабаха. Территория перешла под контроль Баку, и вскоре (1921 год) было объявлено и создании в Нагорном Карабахе автономной области в составе Азербайджана.



Армения вошла в состав СССР только в 1922 году. Но время было упущено, да и большевики не особо занимались этим в 20-е годы. Практически весь 1922 год строилось новое государство — СССР. В варианте кавказских республик строился свой Союз — ФСССРЗ (Федеративный Союз Социалистических Советских Республик Закавказья, договор о создании утвержден 12 марта 1922 года в Тифлисе). Статус НК как автономной области Азербайджана в договоре был официально утвержден.



Пролитая кровь разделила народы

Я сознательно пропущу советский период Карабаха. Просто потому, что реально кровь опять пролилась уже в современное время, когда в СССР начался распад. Перестройка, гласность, гонения на спецслужбы, практическое отсутствие цензуры и почти полная потеря доверия к власти — все это не могло не вызвать активизацию националистов в республиках.



В нашем случае первыми активизировались армянские национал-демократы. Именно Ереван поднял вопрос о статусе НК. И именно давление армянских политиков привело к тому, что в 1988 году (20 февраля) Степанакерт принимает на заседании Совета народных депутатов документ о выходе из состава Азербайджана и вхождении в состав Армении. По моему мнению, данное постановление необходимо рассматривать как начало открытого противостояния армян и азербайджанцев в Карабахе.



Возникает вопрос: почему был принят такой документ? Рассматривать этот вопрос необходимо с учетом тех настроений, которые были в то время практически на всей территории СССР. А фактически? Ответ на поверхности. Национальный состав населения Карабаха: 76% — армяне!



Ответом на это постановление, по моему мнению, стала резня в азербайджанском Сумгаите (27-29 февраля 1988 года). Конечно, можно назвать началом и другие события, вроде стрельбы между армянами и азербайджанцами из Агдама, которые направлялись в Степанакерт «для наведения порядка» 21 февраля. Или массовое бегство азербайджанцев из Кафанского района, когда в одну ночь район покинули сразу 2 тысячи человек. Но Сумгаит в этом ряду стоит особо.



Кстати, технология примененная в Сумгаите, впоследствии была применена и в Киеве. Вечером 27 апреля сотни разгоряченных митингом и подогретых вином (факт доказан и признан всеми сторонами) азербайджанцев начали громить дома армян. Приведу всего лишь один пример из книги В. Кривопускова «Мятежный Карабах. Из дневника офицера МВД СССР» (автор служил в МВД СССР, в 90-91 годах был начальником штаба следственно-оперативной группы МВД СССР в Нагорно-Карабахской автономной области):



«Погромщики, разбившись на группы по несколько десятков человек, врывались в армянские квартиры, намеченные заранее. Людей убивали в их же домах, но чаще выводили на улицы или во двор для публичного глумления над ними. Редко кому пришлось погибнуть сразу от удара топора или ножа. Большинство ждали мучительные издевательства. Избивали до потери сознания, обливали бензином и сжигали заживо. Нередки были случаи группового изнасилования женщин и девушек, часто насилие происходило на глазах близких, после чего их убивали. Не жалели ни стариков, ни детей».



Что дальше?

Рассказывать о событиях в этом регионе — занятие неблагодарное. Просто потому, что чем больше вникаешь в события на уровне простых людей, на уровне одного села, одной семьи, тем сложнее становится найти решение. Каждая сторона приводит множество фактов, которые свидетельствуют о неправоте противника. Именно фактов, а не домыслов и сведений из разряда «люди говорят».



Попробуйте доказать, что люди в этом не виноваты, а виновата власть, если я приведу вам один общеизвестный факт. Перепись 1979 года. В Азербайджане проживает 475 тысяч армян! В Армении — 160 тысяч азербайджанцев. Через 10 лет, перепись 1989 года. В Азербайджане проживает 390 тысяч армян. В Армении — 85 тысяч азербайджанцев. А через два года эти цифры практически обнулились! Это произошло от политики властей или от Сумгаита и подобных вещей? На Кубани едущих к морю туристов ждут новые дороги



Попробуйте объяснить армянам, родственники которых погибли в том же Сумгаите, что это просто неконтролируемая вспышка гнева, дурость молодежи или ещё что-то, что необходимо забыть. Попробуйте объяснить жителю приграничного села, взрослому мужчине за 50, а то и за 60, что стрельба с той стороны — это провокация, и отвечать на это ответным огнем нельзя. А у него в огороде собственный окоп, в котором он уже десятки раз занимал оборону. Я разговаривал с такими людьми. «Это моя земля! Тут мои предки жили и умерли. Тут родились мои дети. И никто меня отсюда не выгонит. Лучше умру, но не уйду!»



Попробуйте объяснить азербайджанцам, почему они должны терять свою землю. Они точно так же жили здесь много десятилетий, а может, столетий. Почему под вывеской борьбы за присоединение Нагорного Карабаха армяне оккупировали азербайджанские земли, которые граничат с Карабахом? Напомню, в ходе трехлетней войны (началась в 1992 году) Карабах получил независимость от Баку, фактически оккупировав, полностью или частично, семь районов Азербайджана! Если подсчитать общую площадь территорий (Карабах, Кельбаджар, Лачин, Кубатлы, Физули, Агдам, Зангелан, Джебраил) получается внушительная цифра: 19 тысяч квадратных километров.



Конфликт перешел на низовой уровень, контролировать его становится сложно. Ещё десять лет назад армяне из Карабаха рассказывали мне о провокаторах с обеих сторон, которые частенько появлялись на линии разграничения, начинали стрельбу, ранили или убивали кого-то на другой стороне и исчезали. А местные отряды самообороны продолжали «воевать». Часто не понимая, за что.



Пока руководители Армении и Азербайджана будут больше армянами или азербайджанцами, чем президентами, премьерами, депутатами и прочими руководителями, конфликт будет тлеть.



Вместо заключения

Я приведу читателям два сообщения двух министерств обороны о том, что произошло в полдень 12 июля недалеко от Нагорного Карабаха, как раз в том самом поясе безопасности, о котором я писал выше.



«Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок».

Азербайджанские военные



«по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш… После предупреждений армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив машину, вернулись на свои позиции. После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу».

Думаю, для тех, кто хоть раз бывал в горячих точках, достаточно. Группа военнослужащих, в распоряжении которых есть служебный уазик, в выходной день куда-то поехала. Естественно, по служебным делам. Дорогу «перепутали» по каким-то причинам и поехали прямо на блокпост противной стороны.



Ошалевшие от такой наглости бойцы на блокпосту, естественно, попытались предупредить сидевших в авто, что этого делать нельзя. Но опять же по какой-то причине в уазике никто не слышал предупреждения. Соответственно, при приближении к блокпосту на пристрелянную дальность солдаты открыли огонь на поражение. Итог, по сообщениям МО Азербайджана: два «двухсотых» и пять «трехсотых». Скорее всего, учитывая, что машину бросили, все-таки отделались «трехсотыми». Остальные в ходе дальнейшей стрельбы появились.



И объяснение простое. Те, кто имел право на служебный автомобиль, наверное, имеют право и на командование какими-то подразделениями или частями… Короче говоря, часто встречающееся на войне разгильдяйство, помноженное на усталость от борьбы с коронавирусом, усталость от нервного напряжения и прочих факторов. Не стреляйте в анархиста



Война сегодня не нужна ни одной из сторон. Просто потому, что цели этой войны неясны. А просто убивать друг друга солдаты устали. Решения на поле боя нет! Даже Россия, какой бы она ни казалась обеим сторонам, не в силах разрулить этот конфликт. Я лично, имея в друзьях и армян, и азербайджанцев, не могу для себя решить, кто прав, а кто виноват. Все правы и все виноваты. Думаю, в Кремле примерно такие же настроения.



Как ни парадоксально, но, по моему мнению, стрельбу надо прекратить, Погибших похоронить. Раненых отправить на лечение. А потом брать за горло политиков и призвать именно их к решению карабахского вопроса мирным путем. А кто «самый-самый армянин или азербайджанец, который никогда не поступится интересами страны», те пусть едут на ноль и там спорят друг с другом через амбразуру блокпоста. Хватит уже жить на войне. 12 июля на армяно-азербайджанской границе опять заговорило оружие. Напомнил о себе ещё один застарелый конфликт на территории бывшего СССР. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).Последним серьезным боестолкновением между армянскими и азербайджанскими военным, наверное, следует считать бой у сел Чинари и Бердаван Товушской области Армении в июне 2012 года. Наверное, это звучит странно, но суть конфликта за прошедшее время не стала более понятна для обывателя, а, наоборот, перешла в сферу домыслов и личной обиды. А между тем это, наверное, самый застарелый конфликт на территории бывшего СССР.Конфликт, о котором прекрасно знали все тогдашние руководители страны, но в силу идеологических причин, замалчивали и всячески старались не афишировать происходящее в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР.Советский Союз воспитывал «новую историческую общность людей» — советский народ. Руководители страны и национальных республик надеялись со временем убрать основу конфликта на национальной почве. В какой-то мере эта задача действительно решалась. Открытого противостояния в НКАО действительно не наблюдалось.Первые ростки будущей войны появились в 60-е годы прошлого столетия, когда в Ереване стали звучать призывы вернуть исторически армянские земли в состав Армении. Именно тогда, по моему мнению, конфликт стал переходить на низовой уровень, уровень личностных отношений между армянами и азербайджанцами.У некоторой части читателей, особенно молодого поколения, создалось впечатление, что армяно-азербайджанский конфликт — это порождение перестройки и распада Советского Союза. А между тем, если знать историю возникновения этой ситуации на Южном Кавказе, то можно сказать, что совсем скоро конфликт будет отмечать «вековой юбилей» своего рождения. Вдумайтесь, сто лет «замороженному конфликту»!Появление территориальных претензий друг к другу у республик Кавказа исторически связано с… распадом Российской империи и созданием национальных государств. Наверное, многие из школьного курса истории помнят государство, которое было создано в 1918 году на территории Южного Кавказа — Закавказскую демократическую федеративную республику (ЗДФР). Когда три народа (грузины, армяне и азербайджанцы) решили жить вместе. Но немногие смогут объяснить, куда же подевалась эта республика.Советская историческая наука этот вопрос школьникам не разъясняла. Время было такое. Кругом друзья, которые быстро превращаются во врагов, и наоборот. Поэтому создание и распад таких государственных образований — это такая же объективная реальность, как и, например, появление облаков на небе. А между тем новое государство развалилось уже через месяц. На развалинах появились сразу три государства и множество территориальных претензий друг к другу. Начались боестолкновения за спорные территории.В 1920 году произошла советизация Азербайджана. Большевики при активной помощи частей Красной Армии под руководством командующего Кавказским фронтом М. Тухачевского и члена РВС Г. Орджоникидзе, которые разгромили Добровольческую армию и поддержали восстание в Баку в апреле 1920 года, захватили власть в стране. Знаменитый рейд «красных бронепоездов» (командующий Ефремов) в короткое время обеспечил установление советской власти.Именно в это время и решилась судьба Нагорного Карабаха. Территория перешла под контроль Баку, и вскоре (1921 год) было объявлено и создании в Нагорном Карабахе автономной области в составе Азербайджана.Армения вошла в состав СССР только в 1922 году. Но время было упущено, да и большевики не особо занимались этим в 20-е годы. Практически весь 1922 год строилось новое государство — СССР. В варианте кавказских республик строился свой Союз — ФСССРЗ (Федеративный Союз Социалистических Советских Республик Закавказья, договор о создании утвержден 12 марта 1922 года в Тифлисе). Статус НК как автономной области Азербайджана в договоре был официально утвержден.Я сознательно пропущу советский период Карабаха. Просто потому, что реально кровь опять пролилась уже в современное время, когда в СССР начался распад. Перестройка, гласность, гонения на спецслужбы, практическое отсутствие цензуры и почти полная потеря доверия к власти — все это не могло не вызвать активизацию националистов в республиках.В нашем случае первыми активизировались армянские национал-демократы. Именно Ереван поднял вопрос о статусе НК. И именно давление армянских политиков привело к тому, что в 1988 году (20 февраля) Степанакерт принимает на заседании Совета народных депутатов документ о выходе из состава Азербайджана и вхождении в состав Армении. По моему мнению, данное постановление необходимо рассматривать как начало открытого противостояния армян и азербайджанцев в Карабахе.Возникает вопрос: почему был принят такой документ? Рассматривать этот вопрос необходимо с учетом тех настроений, которые были в то время практически на всей территории СССР. А фактически? Ответ на поверхности. Национальный состав населения Карабаха: 76% — армяне!Ответом на это постановление, по моему мнению, стала резня в азербайджанском Сумгаите (27-29 февраля 1988 года). Конечно, можно назвать началом и другие события, вроде стрельбы между армянами и азербайджанцами из Агдама, которые направлялись в Степанакерт «для наведения порядка» 21 февраля. Или массовое бегство азербайджанцев из Кафанского района, когда в одну ночь район покинули сразу 2 тысячи человек. Но Сумгаит в этом ряду стоит особо.Кстати, технология примененная в Сумгаите, впоследствии была применена и в Киеве. Вечером 27 апреля сотни разгоряченных митингом и подогретых вином (факт доказан и признан всеми сторонами) азербайджанцев начали громить дома армян. Приведу всего лишь один пример из книги В. Кривопускова «Мятежный Карабах. Из дневника офицера МВД СССР» (автор служил в МВД СССР, в 90-91 годах был начальником штаба следственно-оперативной группы МВД СССР в Нагорно-Карабахской автономной области):Рассказывать о событиях в этом регионе — занятие неблагодарное. Просто потому, что чем больше вникаешь в события на уровне простых людей, на уровне одного села, одной семьи, тем сложнее становится найти решение. Каждая сторона приводит множество фактов, которые свидетельствуют о неправоте противника. Именно фактов, а не домыслов и сведений из разряда «люди говорят».Попробуйте доказать, что люди в этом не виноваты, а виновата власть, если я приведу вам один общеизвестный факт. Перепись 1979 года. В Азербайджане проживает 475 тысяч армян! В Армении — 160 тысяч азербайджанцев. Через 10 лет, перепись 1989 года. В Азербайджане проживает 390 тысяч армян. В Армении — 85 тысяч азербайджанцев. А через два года эти цифры практически обнулились! Это произошло от политики властей или от Сумгаита и подобных вещей?Попробуйте объяснить армянам, родственники которых погибли в том же Сумгаите, что это просто неконтролируемая вспышка гнева, дурость молодежи или ещё что-то, что необходимо забыть. Попробуйте объяснить жителю приграничного села, взрослому мужчине за 50, а то и за 60, что стрельба с той стороны — это провокация, и отвечать на это ответным огнем нельзя. А у него в огороде собственный окоп, в котором он уже десятки раз занимал оборону. Я разговаривал с такими людьми. «Это моя земля! Тут мои предки жили и умерли. Тут родились мои дети. И никто меня отсюда не выгонит. Лучше умру, но не уйду!»Попробуйте объяснить азербайджанцам, почему они должны терять свою землю. Они точно так же жили здесь много десятилетий, а может, столетий. Почему под вывеской борьбы за присоединение Нагорного Карабаха армяне оккупировали азербайджанские земли, которые граничат с Карабахом? Напомню, в ходе трехлетней войны (началась в 1992 году) Карабах получил независимость от Баку, фактически оккупировав, полностью или частично, семь районов Азербайджана! Если подсчитать общую площадь территорий (Карабах, Кельбаджар, Лачин, Кубатлы, Физули, Агдам, Зангелан, Джебраил) получается внушительная цифра: 19 тысяч квадратных километров.Конфликт перешел на низовой уровень, контролировать его становится сложно. Ещё десять лет назад армяне из Карабаха рассказывали мне о провокаторах с обеих сторон, которые частенько появлялись на линии разграничения, начинали стрельбу, ранили или убивали кого-то на другой стороне и исчезали. А местные отряды самообороны продолжали «воевать». Часто не понимая, за что.Пока руководители Армении и Азербайджана будут больше армянами или азербайджанцами, чем президентами, премьерами, депутатами и прочими руководителями, конфликт будет тлеть.Я приведу читателям два сообщения двух министерств обороны о том, что произошло в полдень 12 июля недалеко от Нагорного Карабаха, как раз в том самом поясе безопасности, о котором я писал выше.Азербайджанские военныеДумаю, для тех, кто хоть раз бывал в горячих точках, достаточно. Группа военнослужащих, в распоряжении которых есть служебный уазик, в выходной день куда-то поехала. Естественно, по служебным делам. Дорогу «перепутали» по каким-то причинам и поехали прямо на блокпост противной стороны.Ошалевшие от такой наглости бойцы на блокпосту, естественно, попытались предупредить сидевших в авто, что этого делать нельзя. Но опять же по какой-то причине в уазике никто не слышал предупреждения. Соответственно, при приближении к блокпосту на пристрелянную дальность солдаты открыли огонь на поражение. Итог, по сообщениям МО Азербайджана: два «двухсотых» и пять «трехсотых». Скорее всего, учитывая, что машину бросили, все-таки отделались «трехсотыми». Остальные в ходе дальнейшей стрельбы появились.И объяснение простое. Те, кто имел право на служебный автомобиль, наверное, имеют право и на командование какими-то подразделениями или частями… Короче говоря, часто встречающееся на войне разгильдяйство, помноженное на усталость от борьбы с коронавирусом, усталость от нервного напряжения и прочих факторов.Война сегодня не нужна ни одной из сторон. Просто потому, что цели этой войны неясны. А просто убивать друг друга солдаты устали. Решения на поле боя нет! Даже Россия, какой бы она ни казалась обеим сторонам, не в силах разрулить этот конфликт. Я лично, имея в друзьях и армян, и азербайджанцев, не могу для себя решить, кто прав, а кто виноват. Все правы и все виноваты. Думаю, в Кремле примерно такие же настроения.Как ни парадоксально, но, по моему мнению, стрельбу надо прекратить, Погибших похоронить. Раненых отправить на лечение. А потом брать за горло политиков и призвать именно их к решению карабахского вопроса мирным путем. А кто «самый-самый армянин или азербайджанец, который никогда не поступится интересами страны», те пусть едут на ноль и там спорят друг с другом через амбразуру блокпоста. Хватит уже жить на войне. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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