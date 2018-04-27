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«Начало новой истории»: как проходят переговоры Ким Чен Ына с главой Южной Кореи
27 апреля 2018, 12:09 • 72 • В мире
В приграничном пункте Пханмунджом проходят переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном. Впервые в истории северокорейский лидер пересёк военно-демаркационную линию и перешёл в зону ответственности соседнего государства. Стороны выразили надежду на конструктивный диалог и заявили о готовности встречаться чаще. По словам экспертов, переговоры могут стать основой для заключения мирного соглашения. Чего стоит ожидать от возобновления диалога — в материале RT.
Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Reuters
В Пханмунджоме завершился первый раунд переговоров между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Перед встречей Ким Чен Ын стал первым в истории северокорейским лидером, который пересёк военно-демаркационную линию и перешёл в зону ответственности Южной Кореи.
Стороны обменялись историческими рукопожатиями, после чего глава КНДР помог своему коллеге забраться по ступенькам к Дому мира, где прошли переговоры.
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