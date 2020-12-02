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Начало Майи Санду – в Бельцах ликвидируют русскую школу

02 декабря 2020, 01:25  •  74 • Украина
Ещё не став президентом, Санду снова взялась за «оптимизацию» образования
В молдавском городе Бельцы, который называют северной столицей Молдовы, большинство населения – русскоязычные. Тем не менее, сразу после президентских выборов, на которых победила «прозападный» кандидат от оппозиции Майя Санду, в городе объявили о ликвидации русскоязычной школы №15.
Во время предвыборной кампании Майе Санду частенько припоминали её достижения во время пребывания на посту министра образования, когда в Молдавии массово закрывались школы, в основном сельские, тем самым сотням молдавских сёл был подписан смертный приговор – без школ в сёлах остаются только старики. Ещё не вступив в права главы государства, Санду постаралась не «разочаровать» тех, кто пугал новой волной «оптимизации» школьного образования.
В Бельцах который день продолжаются митинги – горожане пытаются отстоять русскоязычную школу. На её защиту встала и общественная организация «ЗАРЯ – За Русский язык».
Организация призвала городскую администрацию пересмотреть своё решение – 27 ноября совет муниципия проголосовал за закрытие этой школы, несмотря на то, что учебный год давно начался.
«Решение, принятое муниципальными советниками Бельц противоречит правам русскоязычного населения Молдовы на получение образования на родном языке, нарушает международную Конвенцию о национальных меньшинствах, подписанную Республикой Молдова и обязательной к соблюдению всеми ветвями власти страны, в том числе и на уровне местной власти, которой является Муниципальный совет Бельц»,
– говорится в заявлении организации.
В документе отмечается, что после закрытия этой школы у русскоязычных детей в Бельцах резко сократилась возможность для получения образования на родном языке.
Самое удивительное в этой истории – это то, что муниципальные советники являются членами «Нашей партии» Ренато Усатого. И партия, и её лидер постоянно позиционировали себя в качестве защитников русскоязычного населения Молдавии и русского языка.
«Однако данное решение, как и ряд других действий активистов «Нашей партии» и её лидера Ренато Усатого, занимающего пост мэра Бельц, свидетельствуют о том, что «Наша партия» более не представляет интересы русскоязычных граждан Молдовы, а всё больше смещается на правый фланг молдавской политики и является союзником крайне правых и русофобских политических сил»,
– говорится в документе.
Это не удивительно, если вспомнить, что на прошедших выборах Ренато Усатый поддержал Санду.
Ещё один скандал, связанный с русским лицеем в городе Фалешты, расположенном также на севере Молдовы, завершился благополучно победой здравого смысла.
В Фалештах решили увековечить память о солдатах вермахта и их союзниках – румынах, но выбрали для мемориала достаточно странное место – территорию русскоязычного лицея имени А.С. Пушкина.
Кстати, этот город – малая родина всё того же Ренато Усатого.
Местная администрация объявила, что мемориал возводится «в честь немецкого и румынского народов, которые были союзниками».
Однако после поднявшейся волны возмущений местных жителей, 30 ноября председатель Фалештского районного совета Сергей Фынтына подписал документ о приостановке строительных работ мемориала, сообщает журналист Елена Левицкая-Пахомова.
Удастся ли здравому смыслу победить и в Бельцах – пока не известно.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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