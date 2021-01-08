Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
Главная / Политика

Начало крупной революции: политолог о ситуации в США

08 января 2021, 14:30  •  169 • Политика
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Эксперт прокомментировал беспорядки в стране
В США по-прежнему неспокойно. Комментируя ситуацию с выборами главы государства, политолог из Франции Эммануэль Леруа отметил, что неуверенность в итогах голосования остается до инаугурации. Церемония, напомним, должна состояться меньше, чем через две недели – 20 января.
Неопределенность, которая присутствует в США сейчас – это предвестник хаоса в будущем, заявил Леруа в беседе с РЕН ТВ.
Политолог также добавил, что между двумя станами, на которые разделилось общество в Штатах, глубокая пропасть. Одни за Дональда Трампа, другие – за Джо Байдена. И это не просто демократы и республиканцы. Это патриоты и мондиалисты.
"…думаю, мы только в начале крупной революции по-американски",
– считает эксперт.
Леруа прогнозирует новые протесты и погромы в США и после инаугурации.
Политолог заявил, что со времен Первой мировой американцы стремятся подчинить себе мир не только с помощью силы, но и другими методами. Популяризируя американскую культуру, стиль жизни. При этом единственной страной, которая не находится в зоне влияния США, Леруа считает Россию.
С новой силой протесты в Америке вспыхнули 6 января. Тогда поддерживающие Трампа граждане прорвались в Капитолий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
08 января 2021, 00:45
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"
08 января 2021, 00:45
Раскрыта "ключевая роль" Порошенко в американском "майдане": "Украина с вами!"
08 января 2021, 02:35
Литовкин о наступлении США на Арктику: "Если зайдут, то получат по всем правилам"
08 января 2021, 08:05
Горбачёву ясно, кем организован штурм Капитолия в США. И он "не оставляет надежды"
08 января 2021, 00:45
"Штурм Капитолия во имя Путина!" Американцев пытаются убедить в "неслабом начале" 2021 года
08 января 2021, 00:45
"Мы просто чувствовали": Путин откровенно рассказал о деталях секретной миссии в Дамаск
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
02 января 2021, 17:20
Марш Бандеры: В Киеве публично призывали убивать русских
05 января 2021, 10:25
«Шок и ужас: Единственная в мире страна, применяющая весь комплекс вооружений по России»
03 января 2021, 12:35
В Европе захотели отобрать российские территории
02 января 2021, 19:10
Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог
05 января 2021, 21:25
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ Баранца
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.