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Начало крупной революции: политолог о ситуации в США
08 января 2021, 14:30 • 169 • Политика
Эксперт прокомментировал беспорядки в стране
В США по-прежнему неспокойно. Комментируя ситуацию с выборами главы государства, политолог из Франции Эммануэль Леруа отметил, что неуверенность в итогах голосования остается до инаугурации. Церемония, напомним, должна состояться меньше, чем через две недели – 20 января.
Неопределенность, которая присутствует в США сейчас – это предвестник хаоса в будущем, заявил Леруа в беседе с РЕН ТВ.
Политолог также добавил, что между двумя станами, на которые разделилось общество в Штатах, глубокая пропасть. Одни за Дональда Трампа, другие – за Джо Байдена. И это не просто демократы и республиканцы. Это патриоты и мондиалисты.
"…думаю, мы только в начале крупной революции по-американски",
– считает эксперт.
Леруа прогнозирует новые протесты и погромы в США и после инаугурации.
Политолог заявил, что со времен Первой мировой американцы стремятся подчинить себе мир не только с помощью силы, но и другими методами. Популяризируя американскую культуру, стиль жизни. При этом единственной страной, которая не находится в зоне влияния США, Леруа считает Россию.
С новой силой протесты в Америке вспыхнули 6 января. Тогда поддерживающие Трампа граждане прорвались в Капитолий.
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