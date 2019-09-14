«Начало краха рейха»: какую роль в освобождении Латвии, Литвы и Эстонии сыграла Прибалтийская операция

75 лет назад Красная армия начала Прибалтийскую наступательную операцию против войск гитлеровской Германии. Бои продолжались 71 день, причём ширина фронта достигала 1000 км, а глубина — 400 км. Нацисты превратили Прибалтику в огромный укрепрайон из мощных крепостей и планировали удерживать его длительное время. Однако советские войска смогли разбить или заблокировать большую часть немецких соединений. Масштабное наступление сил пяти фронтов и Балтийского флота позволило освободить значительную часть территории Латвии, Литвы и Эстонии, а также создало предпосылки для изгнания нацистов из Восточной Пруссии.

75 лет назад советские войска перешли в наступление на позиции нацистов в Прибалтике. Целью военной операции был разгром гитлеровцев на юго-восточном побережье Балтийского моря и создание плацдарма для вступления на территорию Германии.

В результате Красной армии удалось изгнать группу армий «Север» почти со всей территории Прибалтики. Германия лишилась важной промышленной и продовольственной базы, а также выгодного стратегического района, который обеспечивал её флоту свободу действий в восточной части Балтийского моря.

Внутреннее противоборство

В 1930-е годы среди прибалтийских политических элит начали крепнуть прогерманские и пронацистские настроения, рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

«Это вызывало острые внутренние противоречия. Рабочие и бедные крестьяне симпатизировали Советскому Союзу и не хотели, чтобы их республики были превращены более состоятельными согражданами в немецкий плацдарм для нападения на СССР», — отметил эксперт.

Крупный прибалтийский капитал тесно сотрудничал с промышленниками и финансистами гитлеровской Германии. В июне 1939 года Эстония и Латвия заключили с рейхом договоры о ненападении. Советское руководство пыталось убедить Францию и Англию взять Прибалтику под свою военно-политическую опеку, но так и не смогло этого добиться. Оставшись с Берлином один на один, Москва была вынуждена в августе 1939 года подписать с Германией договор о ненападении.

Осознавая неизбежность гитлеровской агрессии, руководство СССР убедило политические элиты прибалтийских государств в целесообразности размещения на их территории советских военных баз. В 1940 году в республиках Прибалтики пришли к власти просоветские правительства, инициировавшие их присоединение к Советскому Союзу.

«Данные события в самих республиках оценивались неоднозначно: местные левые их горячо поддерживали, правые, напротив, осуждали и связывали свои надежды с нацизмом», — отметил Кнутов.

Поэтому, по словам историка, после нацистского вторжения в 1941 году на территории Прибалтики среди местного населения произошёл раскол, вылившийся во внутреннее противоборство. Одна часть местных жителей вступила в ряды Красной армии, чтобы бороться с нацизмом, а другая поддержала Гитлера.

Прибалтика в Великой Отечественной

Летом 1941 года большая часть Прибалтики была захвачена нацистскими войсками. Гитлеровцы, опираясь на местных коллаборационистов, установили жёсткий оккупационный режим и начали массовые убийства евреев, коммунистов, советских служащих и представителей интеллигенции.

«Прибалтийские националисты активно действовали в полицейских и карательных подразделениях, давая свободу действий немецким дивизиям, необходимым на передовых позициях», — рассказал в беседе с RT методист Музея Победы Борис Соколов.

В Латвии и Эстонии на базе карательных батальонов вспомогательной полиции формировались части войск СС. В Литве нацисты ограничились созданием 22 шутцманшафтбатальонов (вспомогательных подразделений), в которых проходили службу около 13 тыс. человек.

Прибалтийские коллаборационисты широко использовались нацистами для проведения карательных операций, казней и охраны концлагерей на территории России, Белоруссии, Украины и Польши. По словам историков, они наряду с украинскими националистами сыграли важную роль в массовом уничтожении евреев в Восточной Европе — в немецких айнзацгруппах (оперативных группах спецназначения) физически не хватало личного состава для убийств миллионов гражданских лиц.

За годы войны в Латвии нацисты и их пособники убили свыше 300 тыс. мирных жителей и примерно столько же военнопленных, в Эстонии — около 61 тыс. гражданских и 64 тыс. пленных советских воинов, в Литве — 150 тыс. мирных жителей и 230 тыс. военнопленных.

Латышский добровольческий легион СС

© Wikimedia commons

По словам Соколова, в Третьем рейхе считали Прибалтику «жизненно важным пространством».

«Этот регион прикрывал Восточную Пруссию с северо-востока, контроль над ним позволял германскому флоту вольготно чувствовать себя на Балтийском море и обеспечивать связь со Скандинавией», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению историка, Прибалтика сама по себе была базой снабжения рейха.

«В Эстонии действовали заводы по переработке горючих сланцев, дававших Германии около 500 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Из Прибалтики немцы получали значительное количество сельскохозяйственного сырья и продовольствия», — заявил Соколов.

Прибалтийская операция

Нацисты превратили Прибалтику в один большой укрепрайон, рассказал Юрий Кнутов.

«Глубина хорошо подготовленных линий обороны составляла десятки километров. Основные города, согласно решению Гитлера, были превращены в крепости. Нацисты старались эффективно использовать и природный фактор: оборону региона им облегчало обилие рек, озёр и других естественных препятствий», — отметил историк.

По его словам, особенно активно немцы готовились к обороне Латвии, перебросив на территорию республики ряд боеспособных частей. Гитлеровское командование планировало задержать советские войска на длительный срок. А нацистская пропаганда и вовсе убеждала население Германии в том, что новый перелом в войне должен произойти на южном берегу Балтийского моря.

Советское командование выделило для освобождения Прибалтики части, входившие в состав 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских, Ленинградского, а также 3-го Белорусского фронтов. В операции было задействовано 900 тыс. военнослужащих, около 17,5 тыс. орудий и миномётов, свыше 3 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, более 2,6 тыс. боевых самолётов. Координацию действий Прибалтийских фронтов осуществлял маршал Александр Василевский.

В Прибалтике Красной армии противостояли подразделения группы армий «Север», усиленные частями, в спешном порядке переведенными из состава группы армий «Центр». Общая численность нацистских войск достигала 730 тыс. человек, в распоряжении которых были 7 тыс. орудий и миномётов, свыше 1,2 тыс. танков и штурмовых орудий, до 400 боевых самолётов.

«Гитлеровская группировка в Прибалтике была одной из самых сильных и боеспособных на всей протяжённости линии фронта», — подчеркнул Кнутов.

14 сентября войска Прибалтийских фронтов начали наступление в направлении Риги. При поддержке плотного артиллерийского огня советские военные создавали перевес на конкретных участках линии фронта и прорывали оборону противника. Нацисты упорно сопротивлялись, контратаковали, перебрасывали на наиболее сложные участки свежие силы, однако сдержать Красную армию не могли.

Часть сил Ленинградского фронта начала наступление на Таллин. При этом командованию 2-й ударной армии удалось скрытно переправить через Чудское озеро около 100 тыс. человек и выйти в район Тарту. Немецкая оперативная группа «Нарва», чтобы не попасть в окружение, вынуждена была спешно отступить. К 26 сентября большая часть территории Эстонии была очищена от нацистских оккупантов. При этом советские войска разгромили четыре пехотные дивизии, пять артиллерийских полков, уничтожили порядка 30 тыс. солдат и офицеров противника, захватили около 16 тыс. пленных.

Нацистам удалось отвести часть сил с территории Эстонии в Латвию, сконцентрировав в районе Риги 33 дивизии, включая четыре танковые. Советское командование решило временно сместить основные усилия на мемельское направление. Нанесённый частями 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов удар оказался успешным.

Уже 10 октября большая часть прибалтийской группировки нацистов была отрезана по суше от основных сил вермахта. Вскоре Красная армия очистила от гитлеровцев большую часть северного берега реки Неман и вклинилась на территорию Восточной Пруссии.

Параллельно части 2-го и 3-го Белорусских фронтов возобновили наступление на рижском направлении. 15 октября Рига была полностью освобождена от гитлеровских оккупантов.

Освобождение Риги

© Министерство обороны РФ

На территории Латвии в середине октября возник так называемый Курляндский котёл. В западной части республики на площади около 15 тыс. кв. км были заблокированы, по разным оценкам, от 250 до 400 тыс. нацистских военнослужащих. Окончательно разгромить их удалось только в 1945 году.

В сентябре — ноябре силы Ленинградского фронта и Балтийского флота вытеснили нацистов с большей части стратегически важного Моонзундского архипелага у берегов Эстонии.

«По итогам Прибалтийской наступательной операции была разгромлена гитлеровская группа армий «Север» и освобождена почти вся Прибалтика. Из 59 дивизий были разгромлены 26, а три — полностью уничтожены», — рассказал Борис Соколов.

По его словам, остатки нацистских войск были прижаты к морю, а линия фронта в Прибалтике сократилась с 1000 до 250 км.

«Успех был достигнут благодаря эффективному взаимодействию армии и флота, скрытым перегруппировкам сил, умелому применению артиллерии, бронетехники и авиации на направлениях основного наступления», — подчеркнул Соколов.

Памятник советскому воину-освободителю «Бронзовый солдат» на таллинском Военном кладбище

РИА Новости

© Илья Матусихис

По словам Кнутова, «нацистское командование рассчитывало, что сможет сдерживать советские войска в Прибалтике не менее полугода, однако эти планы провалились.