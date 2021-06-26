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Начало концерта Басты в Киеве: фанаты схлестнулись с неонацистами, полетели дымовые шашки
26 июня 2021, 04:45 • 91 • Украина
Сегодня вечером в Киеве в концерт-холле StereoPlaza проходит концерт российского рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста.
Тысячи людей пришли на него, и пока фанаты ожидали в очереди на проход через контроль, к концерт-холлу стали подтягиваться неонацисты, которые поднимают скандалы против концертов российских исполнителей на Украине, в том числе и Басты.
Среди прочих журналисты заметили участника погрома на Банковой Ратушного, а также братьев Кошовенко, один из которых зиговал во время марша в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве.
Они стали с плакатами, на которых написано «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну», «Баста поддерживает оккупацию Крыма», и начали кричать свои лозунги в адрес пришедших на концерт поклонников.
В ответ неонацистов стали прогонять, используя ненормативную лексику, в связи с чем мы не можем опубликовать кадры того, как происходили словесные стычки.
Поклонники говорят, что Баста — это про творчество, а не про политику, и предложили протестующим найти другую работу.
Позднее ко входу в концерт-холл полетели дымовые шашки.
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