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Начало концерта Басты в Киеве: фанаты схлестнулись с неонацистами, полетели дымовые шашки

26 июня 2021, 04:45  •  91 • Украина

Сегодня вечером в Киеве в концерт-холле StereoPlaza проходит концерт российского рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста.

Тысячи людей пришли на него, и пока фанаты ожидали в очереди на проход через контроль, к концерт-холлу стали подтягиваться неонацисты, которые поднимают скандалы против концертов российских исполнителей на Украине, в том числе и Басты.

Среди прочих журналисты заметили участника погрома на Банковой Ратушного, а также братьев Кошовенко, один из которых зиговал во время марша в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве.

Они стали с плакатами, на которых написано «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну», «Баста поддерживает оккупацию Крыма», и начали кричать свои лозунги в адрес пришедших на концерт поклонников.

В ответ неонацистов стали прогонять, используя ненормативную лексику, в связи с чем мы не можем опубликовать кадры того, как происходили словесные стычки.

Поклонники говорят, что Баста — это про творчество, а не про политику, и предложили протестующим найти другую работу.

Позднее ко входу в концерт-холл полетели дымовые шашки.


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