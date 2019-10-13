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Начало конца? Трамп заявил о первой сделке с Китаем на пути прекращения торговой войны

13 октября 2019, 23:24  •  8 • В мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин заключили первую сделку на пути урегулирования торгового конфликта. По словам американского лидера, это очень важный шаг.
Трамп назвал сделку очень значительной, пояснив, что она станет первым этапом на пути прекращения торговой войны между странами, говорится в сообщении Белого дома.
В свою очередь, Associated Press уточняет, что США пошли на отказ от повышения пошлин, несмотря на то что ранее оно было запланировано. Со своей стороны Китай согласился увеличить объёмы сельхозпродукции, закупаемой у США.
Трамп добавил, что "вторая фаза стартует практически сразу"
Ранее американские СМИ сообщали, что США и Китай согласовали "промежуточное" соглашение, которое позволит сторонам приостановить торговую войну и работать над более масштабным соглашением по спорным вопросам, касающимся торговли.

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