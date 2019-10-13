Начало конца? Трамп заявил о первой сделке с Китаем на пути прекращения торговой войны

Трамп назвал сделку очень значительной, пояснив, что она станет первым этапом на пути прекращения торговой войны между странами, говорится в сообщении Белого дома.

В свою очередь, Associated Press уточняет, что США пошли на отказ от повышения пошлин, несмотря на то что ранее оно было запланировано. Со своей стороны Китай согласился увеличить объёмы сельхозпродукции, закупаемой у США.

Трамп добавил, что "вторая фаза стартует практически сразу"

Ранее американские СМИ сообщали, что США и Китай согласовали "промежуточное" соглашение, которое позволит сторонам приостановить торговую войну и работать над более масштабным соглашением по спорным вопросам, касающимся торговли.