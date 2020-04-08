Начало конца нефтяного безумия • 72 • Аналитика

Нефть и газ — это не про нас?

В самый разгар всемирной антивирусной истерии президент США Дональд Трамп решил заявить, что Соединенные Штаты фактически готовы участвовать в сокращении объемов добычи нефти. Однако оговорился, что американцы могут сделать это вместе с другими нефтедобывающими странами, и к тому же само по себе такое решение пока не принято.



На брифинге в Белом доме американский лидер вообще выступал в нехарактерной для себя манере. По крайней мере, он не пугал публику сотнями тысяч потенциально умирающих, не проявлял никакой агрессии. Но несмотря на то, что его регулярные «откаты» по принципу «моё слово царское, хочу дам, хочу — обратно возьму» публике уже начинают надоедать, президент, по большому счёту, не стал изменять себе.







«Я не знаю, нам нужно будет принять решение на этот счёт. Может, мы сделаем это, а может, нет. Я думаю, сокращение является автоматическим, если вы верите в [законы] рынка».

Вроде бы окно закрыто, но форточка остаётся, и не просто так Трамп напомнил, что компании в США уже и так вынуждены сокращать добычу из-за низких цен на нефть.





Неужели до плейбоя в кресле президента дошло, что просто так никто американцам свои ниши на рынке отдавать не собирается? Не самая богатая Мексика, снабжающая топливом почти исключительно американский рынок, вообще на какое-то время была готова по ценам на свою нефть чуть ли не в минус уйти.



Американский президент своему выступлению и объяснение дал. Для самых непонятливых. «Потому что это рынок — это спрос и предложение», — заметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли он просить американских нефтяников снизить объёмы производства.



А ведь не прошло ещё и месяца с тех пор, как хозяин Белого дома не скрывал удовлетворения по поводу низких цен на нефть, считая их выгодными мировой экономике. Сегодня говорить о каких-то выгодах мировой экономике неприлично… Речь идёт о том, как её спасать, даже в Китае, который и при полной перезагрузке ждут колоссальные проблемы со сбытом.



Вряд ли сейчас стоит объяснять, что последствия глобальной самоизоляции могут оказаться куда страшнее, чем сама пандемия. Но при этом игры нефтяных королей оказываются намного опаснее драконовских мер, которые применяются не столько к широкой публике, сколько к относительно свободному предпринимательству. Но с нефтегазовыми разборками напрямую связаны не столько сами по себе перспективы добычи и бесперебойных поставок газа, сколько вообще энергетическая безопасность и Европы, и США с Китаем.



Попытки затовариться углеводородным сырьём по дешёвке, которые эти две страны предприняли с началом большой антивирусной кампании, дали им, по сути, только одно – сиюминутную выгоду. В долгосрочной перспективе эта выгода не стоит ровным счётом ничего, тем более что запускать маховик мировой экономики придётся вне зависимости от того, кому окажется выгодным затеянный кем-то глобальный передел.



Забыть про «Северный поток»

Так и хочется повторить знаменитые слова адмирала Макарова, высеченные на постаменте его памятника в Кронштадте: «Помни войну!» Сегодня развёрнута действительно мировая война. Без ядерного оружия, без фронтов и флотов, даже можно сказать, что без армий, хотя правоохранителям дали такой карт-бланш, какой им не снился. Ни при каких ЧП и ЧС.





Напомним ещё раз: нефть и газ идут в одной связке. А кто-нибудь из непосвящённых представляет себе, где сейчас находится трубоукладчик «Академик Черский»? В эти дни, когда все СМИ забиты вирусными новостями, отыскать информацию о нём могут только разведчики и специалисты отрасли. Но, увы, пока особой необходимости в этом нет ни у тех, ни у других.



Тем не менее, как раз для непосвящённых — последняя информация с навигационного портала Marine Тraffic, датированная 11:57 мск 6 апреля. Трубоукладчик "Академик Черский" сменил точку пути с Пуэнт-Нуар в Конго на Лас-Пальмас в Испании. Согласно данным портала, туда судно планирует прийти 18 апреля.



Вообще-то, понятно, что судно в конце концов доберётся до Балтики. И завершать «Северный поток 2» специалисты российского «Газпрома» вместе с зарубежными партнёрами, конечно, будут. Но уже не особо спеша и без истерик и жёсткого противостояния с теми же Штатами. Как говорится, положение обязывает. Газовая война откладывается, на повестке дня «война» совсем иных масштабов.



На сегодня есть уже все признаки того, что и нефтяным ценам в любом случае не дадут надолго «уйти в минус». Последнее пусть остаётся для хлёстких заголовков у коллег по СМИ. Фьючерсы, то есть контракты с ценой, зафиксированной на будущее, нацеливаются на повышение.







Хотя нам-то в России, с самодостаточной во многом экономикой, вряд ли стоит по любому поводу оглядываться на нефтяные котировки. И тем не менее, рано или поздно даже с нефтью и газом всё наладится. Не окончательно, но наверняка надолго. Периоды нормальной жизни, по определению, пока ещё остаются более продолжительными, чем большие войны и кризисы.



Доживём до четверга

«Если бы вируса не было, его надо было придумать». Вам не кажется, что это было сказано именно о том, что происходит сегодня у нас на глазах? По крайней мере, нефтяные короли, за спиной у которых скромно пристроились газовые императоры, не особо скрывают желания взять убедительный реванш у финансистов, экологов и представителей цифровой индустрии.



Однако пока они ещё заняты разборками между собой. И пусть даже локальные кризисы и войны не прекращаются никогда. Нам не привыкать. Цены на нефть, как только пандемия сойдёт на нет, тут же вернутся из подземелья, но вернутся отнюдь не в поднебесье.



Парадокс, но даже сланцевым проектам в США наверняка не дадут умереть. Стоит ли объяснять, что последнее заявление Дональда Трампа прозвучало под аплодисменты нефтяного лобби в США? Во многом всё то, что мы наблюдаем сегодня, происходит потому, что перспективы добывающих отраслей с каждым годом становились всё более сомнительными. Без всякого вируса и без всякой пандемии.



Лидеры мирового нефтегазового комплекса вроде бы научились договариваться между собой, чему свидетельство те же сделки с плюсами. При этом «сланцевые» американцы до сих пор пытаются играть в какую-то независимость, хотя такие игры, похоже, вот-вот закончатся.





Россию при этом вполне можно считать слабым звеном в серии договорённостей с ОПЕК, так как у неё больше других сложностей с воплощением в жизнь благих намерений по сокращению уровней добычи. И технологических, и географических, и логистических, и даже политических, одна Сирия чего стоит, да и в Ливии русские тоже опять не на последних ролях.



Российской нефтянке сейчас остро необходимо не просто спасать нерентабельные скважины, но и готовиться к их запуску, а принцам из Эр-Рияда нужна свобода рук в той же ОПЕК. В переговорах с США, ясное дело, ни о какой свободе рук не может быть и речи, потому и приходится лавировать на другом фронте. Россия как раз на нём, к тому же долгое время была переговороспособна, но 6 марта 2020 года взяла и взбрыкнула. "Спасибо русским людям". Чего Сербия не простит Европе



Многим сразу стало ясно, что Россия пошла на жёсткий развод с ОПЕК только потому, что не хотела отдавать свою долю на рынке тем, кто в сделке ОПЕК+ демонстративно не участвовал. Ведь, помимо США, в неё, по большому счёту, так и не удалось втянуть и Мексику с Бразилией. Теперь, кажется, удастся.



Остаётся лишь добавить, что Дональд Трамп успел также заявить, что не давал обещаний сократить добычу нефти Соединенными Штатами ради повышения цен в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией. Но и это не помешало ему признать, что низкие цены наносят серьезный урон американской нефтяной отрасли. Трамп уж не раз заявлял, что не сомневается в успешном исходе переговоров с Москвой и Эр-Риадом о сокращении нефтедобычи. Так что подождём до четверга. В самый разгар всемирной антивирусной истерии президент США Дональд Трамп решил заявить, что Соединенные Штаты фактически готовы участвовать в сокращении объемов добычи нефти. Однако оговорился, что американцы могут сделать это вместе с другими нефтедобывающими странами, и к тому же само по себе такое решение пока не принято.На брифинге в Белом доме американский лидер вообще выступал в нехарактерной для себя манере. По крайней мере, он не пугал публику сотнями тысяч потенциально умирающих, не проявлял никакой агрессии. Но несмотря на то, что его регулярные «откаты» по принципу «моё слово царское, хочу дам, хочу — обратно возьму» публике уже начинают надоедать, президент, по большому счёту, не стал изменять себе.Вроде бы окно закрыто, но форточка остаётся, и не просто так Трамп напомнил, что компании в США уже и так вынуждены сокращать добычу из-за низких цен на нефть.Неужели до плейбоя в кресле президента дошло, что просто так никто американцам свои ниши на рынке отдавать не собирается? Не самая богатая Мексика, снабжающая топливом почти исключительно американский рынок, вообще на какое-то время была готова по ценам на свою нефть чуть ли не в минус уйти.Американский президент своему выступлению и объяснение дал. Для самых непонятливых. «Потому что это рынок — это спрос и предложение», — заметил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли он просить американских нефтяников снизить объёмы производства.А ведь не прошло ещё и месяца с тех пор, как хозяин Белого дома не скрывал удовлетворения по поводу низких цен на нефть, считая их выгодными мировой экономике. Сегодня говорить о каких-то выгодах мировой экономике неприлично… Речь идёт о том, как её спасать, даже в Китае, который и при полной перезагрузке ждут колоссальные проблемы со сбытом.Вряд ли сейчас стоит объяснять, что последствия глобальной самоизоляции могут оказаться куда страшнее, чем сама пандемия. Но при этом игры нефтяных королей оказываются намного опаснее драконовских мер, которые применяются не столько к широкой публике, сколько к относительно свободному предпринимательству. Но с нефтегазовыми разборками напрямую связаны не столько сами по себе перспективы добычи и бесперебойных поставок газа, сколько вообще энергетическая безопасность и Европы, и США с Китаем.Попытки затовариться углеводородным сырьём по дешёвке, которые эти две страны предприняли с началом большой антивирусной кампании, дали им, по сути, только одно – сиюминутную выгоду. В долгосрочной перспективе эта выгода не стоит ровным счётом ничего, тем более что запускать маховик мировой экономики придётся вне зависимости от того, кому окажется выгодным затеянный кем-то глобальный передел.Так и хочется повторить знаменитые слова адмирала Макарова, высеченные на постаменте его памятника в Кронштадте: «Помни войну!» Сегодня развёрнута действительно мировая война. Без ядерного оружия, без фронтов и флотов, даже можно сказать, что без армий, хотя правоохранителям дали такой карт-бланш, какой им не снился. Ни при каких ЧП и ЧС.Напомним ещё раз: нефть и газ идут в одной связке. А кто-нибудь из непосвящённых представляет себе, где сейчас находится трубоукладчик «Академик Черский»? В эти дни, когда все СМИ забиты вирусными новостями, отыскать информацию о нём могут только разведчики и специалисты отрасли. Но, увы, пока особой необходимости в этом нет ни у тех, ни у других.Тем не менее, как раз для непосвящённых — последняя информация с навигационного портала Marine Тraffic, датированная 11:57 мск 6 апреля. Трубоукладчик "Академик Черский" сменил точку пути с Пуэнт-Нуар в Конго на Лас-Пальмас в Испании. Согласно данным портала, туда судно планирует прийти 18 апреля.Вообще-то, понятно, что судно в конце концов доберётся до Балтики. И завершать «Северный поток 2» специалисты российского «Газпрома» вместе с зарубежными партнёрами, конечно, будут. Но уже не особо спеша и без истерик и жёсткого противостояния с теми же Штатами. Как говорится, положение обязывает. Газовая война откладывается, на повестке дня «война» совсем иных масштабов.На сегодня есть уже все признаки того, что и нефтяным ценам в любом случае не дадут надолго «уйти в минус». Последнее пусть остаётся для хлёстких заголовков у коллег по СМИ. Фьючерсы, то есть контракты с ценой, зафиксированной на будущее, нацеливаются на повышение.Хотя нам-то в России, с самодостаточной во многом экономикой, вряд ли стоит по любому поводу оглядываться на нефтяные котировки. И тем не менее, рано или поздно даже с нефтью и газом всё наладится. Не окончательно, но наверняка надолго. Периоды нормальной жизни, по определению, пока ещё остаются более продолжительными, чем большие войны и кризисы.«Если бы вируса не было, его надо было придумать». Вам не кажется, что это было сказано именно о том, что происходит сегодня у нас на глазах? По крайней мере, нефтяные короли, за спиной у которых скромно пристроились газовые императоры, не особо скрывают желания взять убедительный реванш у финансистов, экологов и представителей цифровой индустрии.Однако пока они ещё заняты разборками между собой. И пусть даже локальные кризисы и войны не прекращаются никогда. Нам не привыкать. Цены на нефть, как только пандемия сойдёт на нет, тут же вернутся из подземелья, но вернутся отнюдь не в поднебесье.Парадокс, но даже сланцевым проектам в США наверняка не дадут умереть. Стоит ли объяснять, что последнее заявление Дональда Трампа прозвучало под аплодисменты нефтяного лобби в США? Во многом всё то, что мы наблюдаем сегодня, происходит потому, что перспективы добывающих отраслей с каждым годом становились всё более сомнительными. Без всякого вируса и без всякой пандемии.Лидеры мирового нефтегазового комплекса вроде бы научились договариваться между собой, чему свидетельство те же сделки с плюсами. При этом «сланцевые» американцы до сих пор пытаются играть в какую-то независимость, хотя такие игры, похоже, вот-вот закончатся.Россию при этом вполне можно считать слабым звеном в серии договорённостей с ОПЕК, так как у неё больше других сложностей с воплощением в жизнь благих намерений по сокращению уровней добычи. И технологических, и географических, и логистических, и даже политических, одна Сирия чего стоит, да и в Ливии русские тоже опять не на последних ролях.Российской нефтянке сейчас остро необходимо не просто спасать нерентабельные скважины, но и готовиться к их запуску, а принцам из Эр-Рияда нужна свобода рук в той же ОПЕК. В переговорах с США, ясное дело, ни о какой свободе рук не может быть и речи, потому и приходится лавировать на другом фронте. Россия как раз на нём, к тому же долгое время была переговороспособна, но 6 марта 2020 года взяла и взбрыкнула.Многим сразу стало ясно, что Россия пошла на жёсткий развод с ОПЕК только потому, что не хотела отдавать свою долю на рынке тем, кто в сделке ОПЕК+ демонстративно не участвовал. Ведь, помимо США, в неё, по большому счёту, так и не удалось втянуть и Мексику с Бразилией. Теперь, кажется, удастся.Остаётся лишь добавить, что Дональд Трамп успел также заявить, что не давал обещаний сократить добычу нефти Соединенными Штатами ради повышения цен в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией. Но и это не помешало ему признать, что низкие цены наносят серьезный урон американской нефтяной отрасли. Трамп уж не раз заявлял, что не сомневается в успешном исходе переговоров с Москвой и Эр-Риадом о сокращении нефтедобычи. Так что подождём до четверга. Алексей Подымов, Дмитрий Малышев, к.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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