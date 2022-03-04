|
Начало конца нацистской Украины? Третий раунд переговоров как знак
04 марта 2022, 18:40 • 278 • Политика
Подоляк заявил, что третий раунд переговоров России и Украины может пройти 5 или 6 марта.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что третий раунд переговоров с Россией пройдёт 5 или 6 марта. Впрочем, и прямо сейчас, заверил Подоляк, украинская сторона в постоянном контакте с Россией.
Как отмечает "Ямал-Медиа", в ходе третьего раунда переговоров договорённости могут быть закреплены на бумаге, а после - ратифицированы в парламенте. Подобную точку зрения в беседе с ТАСС выразил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, как известно, он также принимает участие в переговорах.
Мы между тем можем обратить внимание на то, как ускорились события. Следите за руками:
Выходит, это начало конца нацистской Украины?
Подпишитесь на нас
278
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2022, 10:15
|
26 февраля 2022, 10:45
|
28 февраля 2022, 08:30
|
28 февраля 2022, 02:40
|
27 февраля 2022, 15:20
|
03 марта 2022, 08:20
|
01 марта 2022, 16:45