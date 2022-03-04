Начало конца нацистской Украины? Третий раунд переговоров как знак

Подоляк заявил, что третий раунд переговоров России и Украины может пройти 5 или 6 марта.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что третий раунд переговоров с Россией пройдёт 5 или 6 марта. Впрочем, и прямо сейчас, заверил Подоляк, украинская сторона в постоянном контакте с Россией.

На прямой связи, - пояснил Подоляк, добавив. - Когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше, про остановку огня говорить, у нас есть опция, они готовы - мы едем.

Как отмечает "Ямал-Медиа", в ходе третьего раунда переговоров договорённости могут быть закреплены на бумаге, а после - ратифицированы в парламенте. Подобную точку зрения в беседе с ТАСС выразил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, как известно, он также принимает участие в переговорах.

Мы между тем можем обратить внимание на то, как ускорились события. Следите за руками:

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Украинская сторона срочно запросила третий раунд переговоров на 5 марта (ещё вчера планировали на 7-8-е).

Выходит, это начало конца нацистской Украины?