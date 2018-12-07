Начало конца либерального проекта

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Не понимая, что делать с Россией, чтобы заставить её подчиниться США, там продолжают раскручивать санкционную тему. Вот перечень основных событий недавнего времени:

1. От России требуют немедленно вернуть Украине арестованные корабли и задержанных моряков. Три военных украинских корабля и 24 моряка находятся в плену в России после нарушения ими государственной границы, причём Россия готовит судебный процесс в соответствии с российскими законами. США требуют от России отказаться от суверенного права судить нарушителей границы по своим законам.

Меряющие всё в жизни деньгами представители Госдепартамента заявляют, что цена инцидента в Азовском море для России будет лишь увеличиваться, "последствия и боль" будут лишь нарастать. Пётр Порошенко требует от стран Запада ввести против России целый пакет Азовских санкций. Евросоюз рассматривает такую возможность, куда входит блокада российских портов на Чёрном море, так как все заходящие туда суда будут лишаться права захода в порты Европы, а судовладельцы попадут под санкции американских банков.

Особенно на этом настаивает Польша. ЕС пока рассматривает такую возможность, но высока вероятность, что такие санкции будут приняты, несмотря на то, что в ответ Россия может прикрыть для этих стран своё воздушное пространство, что будет очень сильным ударом.

2. Американский флот готовится к экспедиции в Чёрное море. Пентагон запросил Госдеп о согласовании с Турцией прохода как минимум одного корабля США через Босфор. Переброска сил ВМФ США рассматривается как ответ на действия России. "НАТО продолжит усиливать свое присутствие в черноморском бассейне в ответ на агрессивные действия РФ", - это заявил Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО.

В ответ на эти намерения Запада Россия начала военные учения на Чёрном море. С участием подводных лодок отрабатывается экстренный выход в море на обнаружение и сопровождение выявленных целей с их последующим уничтожением. Используются расчёты ракет, готовятся позиции на необорудованной местности, проводятся учения по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Демонстрация силы с обеих сторон растёт, тенденция к усилению противостояния чётко обозначена.

3. Министры иностранных дел НАТО обвинили Россию в выходе из договора о ракетах средней и малой дальности. Обвинение носит форму ультиматума с требованием ответить в течение 60-ти дней. Сделано всё возможное, чтобы намерение США выйти из Договора по РСМД, было оформлено как ответ на агрессию России, а не выглядело как инициатива США.

4. Финансируемые Западом российские СМИ усилили агитацию среди российских граждан на тему "Россияне не хотят финансировать величие страны из собственных карманов". Это один из коронных тезисов либеральной пропаганды, хотя и довольно потрёпанный временем. Почему-то они по-прежнему считают, что такой довод должен продолжать действовать сейчас так же, как во времена Солженицына, Горбачёва и Ельцина.

5. Власти Британии решили осложнить жизнь российским олигархам, чиновникам и бизнесменам, стремящимся получить британскую инвестиционную визу, то есть купить дорогую недвижимость и получить, как Сергей Брилёв, заместитель главы ВГТРК, высокий иммиграционный статус. Приостановлена выдача виз всем, кто хочет переехать в Британию из России и получить вид на жительство в обмен на инвестиции. Теперь российским богачам придётся доказывать, что они уже имели те деньги, которые хотят вложить в Британию, за два года до того, как написали заявление на визу.

При этом им запретят вкладывать деньги в государственные британские бонды. Почему? Понятно – все прочие виды инвестиций легче отнять без ущерба для Британии. Только пройдя все испытательные процедуры, можно будет претендовать на получение гражданства, после чего разрешается покупать британские госбонды, британские компании или ценные бумаги.

6. Продолжается кампания по делу Майкла Флинна в США, который объявлен причастным к расследованию генпрокурора Мюллера о «русском следе в американских выборах». Флинн уже пошёл на сделку со следствием, признавшись, что дал ложные показания ФБР, но в обмен он получил ходатайство Мюллера перед судом об избавлении от тюремного срока на 5 лет. Также продолжается дело бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. В целом, под Трампа продолжают копать с прежней силой и не перестанут это делать до самого конца его срока.

Цель – подвигнуть его на как можно более враждебные действия в отношении России. Никакой президент в США не в силах перебороть волю правящего класса, который требует обострения отношений с Россией всё больше и больше вплоть до состояния замороженного военного конфликта, способного разморозиться в любой момент. Так американский истеблишмент оказывает психологическое давление на российскую власть, надеясь сломать её сопротивление и волю к противостоянию.

На самом деле средств реального воздействия на Россию у США не так уж и много, и каждое имеет вариант ответного противодействия. Война с Россией не входит в планы Запада, поэтому все прочие козырные карты нельзя спешить сбрасывать, растягивая их ввод в игру на долгие годы. Запад будет давить, усиливая и ужесточая нажим.

Под его воздействием российский правящий класс переживёт эволюцию, куда входит раскол и размежевание атлантистов и антиатлантистов. Антиатлантисты – это не антиглобалисты. Это те, кто понимает глобализацию не как американизацию, а как полицентричность мира с несколькими центрами силы.

Чем сильнее противостояние России и США, тем более безальтернативным делается всплеск либерального реванша с его последующим поражением и сменой политического режима с переформатированием российской элиты. У либералов не более двух лет, чтобы выложить все свои карты и или дать рост экономики, или исчезнуть. Роста, как нам известно, не будет. Об этом сказали сами либералы. Как известно, 1,5-0,8% в год – это не рост, а закамуфлированный фокусами статистики спад или стагнация.

Углубление внутреннего кризиса построенной на либеральных принципах экономико-политической модели неотвратимо связано с усилением силового давления США на Россию. Чем сильнее давление, тем скорее крах российской модели экономического либерализма, понимаемого как "ученичество у Запада".

Александр Халдей

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