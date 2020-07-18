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Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?

18 июля 2020, 11:00  •  64 • Украина

Британское интернет-издание «The Independent» (до 2016 года популярная утренняя ежедневная газета) разместило большую статью, посвящённую "НЕОНАЦИЗМУ в Украине".

В тексте несколько интересных подач:

1. На деньги британских налогоплательщиков в Украине содержится партнёр Фейсбука по фактчекингу ресурс StopFake, который используется для НАВЯЗЫВАНИЯ неонацизской идеологии.


2. StopFake - практический цензор украинского сегмента Фейсбук. Одним из владельцев StopFake является Марко Супрун - муж бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун.


3. Марко Супрун активно работает с организацией С14, которая причастна к убийству журналиста и писателя Олеся БУЗИНЫ.

Вишенка на торте - автор статьи Оливер Кэрролл не стесняется выложить на своём Твиттере скрины угроз, которые приходят от украинских неонацистов Эдуарду Долинскому - Председателю еврейского комитета в Украине.

О самом интернет-издание "The Independent" рассказал "Разведчик".

"Очень интересный момент: The Independent принадлежит Евгению Лебедеву, отец которого, Александр Лебедев – бывший офицер КГБ СССР и СВР РФ, в прошлом разведчик, работавший в резидентуре в Лондоне, он также является совладельцем изданий Evening Standard и телеканала London Live, Евгений Лебедев является другом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, и вхож в круги лондонского политического истеблишмента.

Подача материала идёт под таким углом: на деньги британских налогоплательщиков в Украине содержится партнёр Фейсбука – ресурс StopFake, являющийся цензором украинского сегмента Фейсбук, руководит которым Марко Супрун – муж бывшего министра здравоохранения Уляны Супрун, активно работающий с неонацистской организацией С14.

Почему это интересно: у Уляны Супрун есть двоюродный брат Тарас Возняк – куратор Украины в ЦРУ, и эта статья в газете The Independent, аудитория которой составляет 3 млн читателей в сутки (Великобритания), всего же издание в электронном виде читают более 200 млн человек в месяц, 65% которых приходится на США, является далеко не рядовой статьёй, а предметом к дальнейшим кадровым решениям, которые последуют в Лэнгли, под давлением Премьера Бориса Джонсона.

И судя по логике происходящего – это начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун, по прозвищу доктор смерть, в Украине, со всеми связанными лицами (включая Сергея Стерненко) и вытекающими из этого последствиями." - Говорится в сообщении.

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