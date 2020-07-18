Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?

Британское интернет-издание «The Independent» (до 2016 года популярная утренняя ежедневная газета) разместило большую статью, посвящённую "НЕОНАЦИЗМУ в Украине".В тексте несколько интересных подач:1. На деньги британских налогоплательщиков в Украине содержится партнёр Фейсбука по фактчекингу ресурс StopFake, который используется для НАВЯЗЫВАНИЯ неонацизской идеологии.2. StopFake - практический цензор украинского сегмента Фейсбук. Одним из владельцев StopFake является Марко Супрун - муж бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун.3. Марко Супрун активно работает с организацией С14, которая причастна к убийству журналиста и писателя Олеся БУЗИНЫ.Вишенка на торте - автор статьи Оливер Кэрролл не стесняется выложить на своём Твиттере скрины угроз, которые приходят от украинских неонацистов Эдуарду Долинскому - Председателю еврейского комитета в Украине.О самом интернет-издание "The Independent" рассказал "Разведчик".- Говорится в сообщении.