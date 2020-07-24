Начало конца Франции: Мигранты жгут старинные соборы – власти молчат

Автор:

Сергей Латышев

Французская полиция осмелилась задержать в Нанте 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования о преднамеренном поджоге готического собора XV века. Мигранта допросили и через пару часов... отпустили, хотя всё указывает на то, что именно этот тип был поджигателем. Интересно, уж не потому ли, что теперь только "чёрные жизни имеют значение" и у них откуда-то появилась "лицензия" на любые преступления?

Что показало расследование?

В соборе были зафиксированы три очага возгорания. Один – на уровне большого органа, два очага – справа и слева от нефа. Поэтому мы подозреваем поджог. Расследование ведёт судебная полиция,

– заявил прокурор Нанта Пьер Сеннес.

По его словам, подозреваемый африканец несколько лет назад появился в Нанте, где нашёл приют в местной католической епархии. В последнее время он на добровольных началах работал в соборе Святых Петра и Павла, прислуживая священникам. За день до пожара вечером в пятницу именно он последним покинул храм, закрыв двери на ключ.

Между тем, как стало известно, у мигранта возникли проблемы с властями в связи с истечением срока временного вида на жительство во Франции, что вполне могло (похожих случаев в Европе много) вызвать мстительные чувства и гнев африканца, толкнуть его на совершение преступления. На первом допросе подозреваемый, у которого, таким образом, был мотив, давал путаные показания, чем ещё больше возбудил подозрения полиции.

Тем не менее, Сеннес считает, что не следует "спешить с выводами" и нужно дождаться дополнительных результатов расследования. Он даже добавил, что наряду с криминальной рассматривается и версия "случайного возгорания" из-за проблем с электричеством в храме. Данная присказка – прозрачный намёк на то, что и это преступление не станут раскрывать.

Подводим промежуточные итоги

Таким образом, на данный момент ситуация такова: в Нантском соборе полностью сгорели старинный орган, часть витражей и интерьера, имеется отпущенный после допроса на свободу – обидевшийся на Францию подозреваемый в совершении преступления африканец, ведётся следствие, доверие к которому уже улетучивается. Ну и, разумеется, налицо огромный исторический и материальный ущерб. На восстановление собора Парижской Богоматери уйдут в ближайшие годы сотни миллионов евро, в Нанте эта сумма будет поменьше, но тоже значительной. Сколько точно она составит, пока не подсчитано, хотя ясно, что собрать эти деньги будет очень сложно, ведь Нант – не Париж.

На восстановление собора Парижской Богоматери уйдут многие годы и сотни миллионов евро. Фото: Panoramic/Globallookpress

А если, что можно легко предположить, "электропроводка" начнёт массово отказывать и воспламеняться и в других французских храмах, денег на их восстановление может уже не хватить и не найтись. Как, возможно, и желания: зачем восстанавливать, если их всё равно сожгут?

До эпохи "открытых дверей", толерантности и ВLM соборы во Франции один за другим не горели. Причём в случае с Нантским собором прокуратура подозревает поджог - в трёх местах. Задержан 39-летний выходец из Руанды. Ясно, что это не самовозгорание: сами по себе соборы не горят,

– так прокомментировал это событие в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

А ещё, добавим от себя, их регулярно громят обосновавшиеся в европейских странах на социале и имеющие поэтому гарантированные доходы и досуг мигранты со всего мира, а мусульманские фанатики убивают, ранят, захватывают в заложники священников и мирян, иногда прямо в храмах, как это случилось, например, в 2016 году в Нормандии.

Кто привёл проходимца в храм?

Давайте зададим и ещё один неудобный вопрос – уже не для властей, а для пригревшей вероятного поджигателя Католической Церкви. Каким образом этот мигрант стал для местных клириков своим и получил в свои руки ключи от исторического собора? С какой это стати ему выпала такая честь? Да просто потому, что папа Римский Франциск призывает католиков "любить мигрантов, как мы любим Бога", и, вспоминая евангельский рассказ о бегстве Святого семейства в Египет, видеть в них… Иисуса Христа.

Папа Римский Франциск видит в мигрантах… Иисуса Христа и призывает католиков любить их, "как мы любим Бога". И те этим пользуются: получается то, что мы видим. Фото: Andrea Franceschini/Globallookpress

Вот сделанное в 2020 году заявление на эту тему понтифика, демонстративно моющего мигрантам ноги в ходе особой церемонии, согласно порталу Vatican News: "Мы, христиане, обязаны работать вместе, чтобы показать мигрантам Божью любовь, явленную Иисусом Христом. Мы можем и должны свидетельствовать, что есть не только враждебность и равнодушие, но и то, что каждый человек дорог Богу и любим Им. Разделения, которые до сих пор существуют между нами, мешают нам быть в полной мере знаком Божьей любви к миру, но именно в этом знаке заключается наше призвание и миссия".

Прожектёрство и реальность

Так в результате проводимой в унисон политики светских и церковных властей Франция – некогда оплот и защитница католицизма – далеко продвинулась на пути, чтобы стать первой крупной мигрантской и мусульманской страной в Европе.

Благодаря торжеству навязанных обществу "современных ценностей", толерантности в одни ворота и патронажу всевозможных "меньшинств", которым дозволяется навязывать окружающим свою волю, вкупе с открытыми для нелегальной миграции границами и возможностью для прибывших замыкаться в гетто, лелеять свои дикие обычаи и привычки, Франция и другие страны Западной Европы перестают быть похожими на самих себя. Одновременно христианские общины из года в год сокращаются. Некогда заполненные людьми храмы по мере ухода в иной мир стариков пустеют и оказываются выморочными. Другие превращаются в мечети, так как ислам процветает. Численность мусульман во Франции – примерно 6 миллионов человек или почти 9% населения. Там уже существует не менее 2 500 мечетей и ещё сотни строятся: мусульманское население стремительно увеличивается, как благодаря высокой рождаемости, так и миграции. К "биологическим" французам это не относится, к тому же многие из них равнодушны к христианству. Поэтому число католических храмов неуклонно сокращается. Среди 65-миллионного населения Франции церкви регулярно посещают 4 миллиона человек, в основном пожилого возраста.

Как же это контрастирует с тем, что в России, как сообщил в прошлом году в Страсбурге, совершив чин Великого освящения храма Всех Святых, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, строится по "три храма в сутки" – "30 тысяч храмов за десять лет", поскольку "народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается", а храм необходим "для христиан, живущих в условиях секуляризированной цивилизации".

Между тем, дехристианизация Западной Европы идёт полным ходом. В католической Бельгии выносят распятия из учреждений Общества Красного Креста якобы для демонстрации "нейтралитета" этого института, чтобы "не оскорблять" мусульман. Хотя существующие в исламских странах Общества Красного Полумесяца почему-то "не оскорбляют" христианские меньшинства, если их там ещё не вырезали. В протестантской Швеции по той же причине предлагают снимать кресты с церквей. Повсеместно на Западе звучат требования считать Бога "нейтрально гендерным" существом (новая "мода" – Иисус Христос, дескать, был "чёрным"). А верующих – и католиков, и протестантов – учат любить мигрантов, нередко бьющих стёкла в ещё не закрывшихся церквях и нагло навязывающих свой стиль жизни принявшим их людям. В сохраняющихся ещё общинах постоянно собирают деньги в помощь нуждающимся Африки, которая часто до них не доходит, так как прикарманивается тамошними коррупционерами.

Нападения на церкви в Западной Европе совершают обнаглевшие вчерашние мигранты, не испытывающие никакой благодарности к странам и их населению, которые их кормят и поят. Фото: Jaap Arriens/Globallookpress

Увы, западное христианство настолько внутренне обмелело, что уже и само не видит в себе особого смысла, на Европу – махнуло рукой, предпочитая заигрывать с "беженцами", относящимися к нему чисто потребительски. В то же время политики всё чаще "стыдятся" поздравлять сограждан с Рождеством и поздравляют их с Новым годом, считая его пока что от Рождества Христова. А ведь скоро "обидеть" мусульман, буддистов, индуистов и мало ли кого ещё можно будет и этим тоже.

Зато мигранты, особенно мусульмане, коренное европейское население обижать не стесняются: в тех районах, где они составляют большинство или, по крайней мер, значительную часть населения, рождественские ёлки – даже в качестве уже чисто секулярной традиции – начинают исчезать с площадей. Иногда их просто поджигают, как, например, в районах столицы ЕС – Брюсселя, где уже живут по законам шариата. В таких местах появляется "шариатская полиция", претендующая на роль учителя жизни, контроль за нравами и нормами поведения всех.

Крайности сходятся

Европейские либералы и левые настолько увлеклись изживанием христианства, что уподобились в этом нацистам.

Наше несчастье заключается в том, что мы выбрали неправильную религию. Мусульманская религия... подошла бы нам гораздо лучше, чем христианство. Почему это должно быть христианство с его покорностью и вялостью?

– пожаловался однажды Адольф Гитлер своему личному архитектору, имперскому министру вооружений и боеприпасов Альберту Шпееру. Гитлер ненавидел "еврейскую мерзость и поповскую болтовню" христианства и сожалел, что франки отбились от арабов, упустив шанс исламизироваться.

Сестра многолетней спутницы Гитлера Евы Браун Ильзе вспоминала, что фюрер считал ислам "сильным и практическим верованием, христианство вырисовывалось у него как мягкая, искусственная, слабая религия страдания". Разглагольствуя перед своими подельниками, Гитлер часто называл христианство "организованной ложью", которая была "навязана" немцам в VII – IX веках, и даже заявлял, что только "ислам, пожалуй, ещё мог побудить меня вперить восторженный взор в небо". Второй человек в нацистской иерархии – глава "чёрного ордена" СС Генрих Гиммлер – тоже очень высоко ставил ислам, разрешив, в частности, в рамках СС создание многочисленных карательных и боевых частей из мусульман – боснийцев, косоваров, туркестанцев, кавказцев, арабов. Кстати, некоторые видные нацисты после разгрома гитлеровской Германии перебрались на Ближний Восток, став военными и научными советниками местных арабских режимов и приняв ислам...

Для чего это надо?

На первый взгляд может показаться, что либералов-глобалистов и примкнувших в ним леваков не может радовать, что на место выморочного западного христианства приходят и прочно укореняются более энергичные, тоталитарные культы. Обманчивое впечатление. Наоборот, это всячески поощряется.

Почему? Потому что христианская вера и свобода являются препятствием, а воинственный ислам – желанным поводом для введения с помощью новейших технологий и практик под предлогом обеспечения общественной безопасности полицейского государства. С целью перехода тотальной власти над миром в руки супербогачей-глобалистов. Ведь только тогда и можно будет искоренить былые социальные обязательства, резко снизить жизненный уровень большинства, вывести бастардное, разобщённое, лишённое корней население, чуждое прописавшейся на верхних этажах новой Вавилонской башни глобальной элите. Если посмотреть на происходящее под этим углом зрения, всё сразу становится понятно.