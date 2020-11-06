Начало конца единой Европы – Париж «переосмысливает» шенгенскую зону

Уязвимость Европы слишком высока

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на франко-испанскую границу призвал Европу «переосмыслить» понятие Шенгенской зоны и усилить контроль внешних рубежей Евросоюза для предотвращения нелегальной миграции и проникновения исламистов.

Он пообещал вынести этот вопрос на обсуждение в декабре, когда Париж подготовит план «переосмысления». Предполагается, что Германия, Австрия и Нидерланды поддержат усилия Франции. Предлагают активизировать работу спецслужб с мигрантами, вдвое увеличить штат пограничной охраны. Это знаменует начало конца «единой Европы» без границ и таможен. Сейчас все обращают внимание на то, что отсутствие границ помогло исполнителям недавних терактов в Ницце и Вене беспрепятственно перемещаться из одной европейской страны в другую.

Напавший на церковь в Ницце тунисец Брахим Ассауи, прибыв вначале на итальянский остров Лампедуза, затем спокойно перебрался во Францию. Террористы, расстрелявшие людей в Вене, приехали с Балкан, а потом через Словению перебрались в Австрию.

Макрону вторит министр иностранных дел Италии Ди Майо: «Кто угодно может въехать в страну ЕС и пересечь всю Европу. Риски очень серьёзны, а уязвимость Европы слишком высока». Рим требует от Брюсселя ужесточения миграционного законодательства. Национальный комитет общественного порядка и безопасности Италии постановил привлечь к патрулированию итальянских границ военнослужащих. Усилия направлены также на противодействия контрабанде людьми и укрепление внутренней государственной безопасности.

Статистика говорит, что в 2019 г. в странах ЕС находились 628 тыс. нелегалов – на 10% больше, чем годом ранее. В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новую стратегию «сбалансированного распределения» мигрантов среди стран Южной и Северной Европы, но не все в Евросоюзе примут её план: Австрия его уже отвергла.