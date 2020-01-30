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Начало февраля: В Китае составили сценарий по угасанию эпидемии коронавируса

30 января 2020, 16:54  •  50 • В мире
В начале февраля можно ожидать, что распространение опасного типа коронавируса 2019-nCoV пойдёт на спад благодаря своевременно принятым жёстким мерам борьбы с этим заболеванием, раннему выявлению и быстрой изоляции. Такое мнение высказал эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Цзэн Гуан.
Как пишет китайская газета Жэньминь жибао свой расчёт специалист построил, основываясь на дате закрытия на карантин города Уханя, который стал эпицентром вспышки тяжёлого заболевания, а также на инкубационном периоде самого коронавируса.
По предположениям Цзэн Гуана, уже к 8 февраля можно будет увидеть вполне обнадёживающие результаты серьёзных мер, предпринятых в борьбе с этим заболеванием, а эпидемия пойдёт на спад.
У болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января, когда был введён карантин в Ухане, то к 8 февраля уже можно будет увидеть отчётливые результаты.
Ранее такое же предположение озвучил и глава национальной группы экспертов, созданной для контроля и профилактики вируса, Джун Наньшань. По его словам, были соблюдены главные условия в борьбе с распространением коронавируса - быстрое выявление и изоляция заболевших.
В то же время эксперты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии ожидают, что коронавирус может прийти в Россию в феврале. Риск ввоза коронавируса на территорию России эксперты оценивают как крайне высокий. Среди факторов риска: передача вируса воздушно-капельным путём, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях КНР, граничащих с регионами России, а также празднование Нового года по китайскому календарю.
В то же время угрозу распространения коронавируса по России эксперты считают крайне низкой.

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