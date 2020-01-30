Начало февраля: В Китае составили сценарий по угасанию эпидемии коронавируса

Как пишет китайская газета Жэньминь жибао свой расчёт специалист построил, основываясь на дате закрытия на карантин города Уханя, который стал эпицентром вспышки тяжёлого заболевания, а также на инкубационном периоде самого коронавируса.

По предположениям Цзэн Гуана, уже к 8 февраля можно будет увидеть вполне обнадёживающие результаты серьёзных мер, предпринятых в борьбе с этим заболеванием, а эпидемия пойдёт на спад.

У болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января, когда был введён карантин в Ухане, то к 8 февраля уже можно будет увидеть отчётливые результаты.

Ранее такое же предположение озвучил и глава национальной группы экспертов, созданной для контроля и профилактики вируса, Джун Наньшань. По его словам, были соблюдены главные условия в борьбе с распространением коронавируса - быстрое выявление и изоляция заболевших.

В то же время эксперты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии ожидают, что коронавирус может прийти в Россию в феврале. Риск ввоза коронавируса на территорию России эксперты оценивают как крайне высокий. Среди факторов риска: передача вируса воздушно-капельным путём, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях КНР, граничащих с регионами России, а также празднование Нового года по китайскому календарю.

В то же время угрозу распространения коронавируса по России эксперты считают крайне низкой.