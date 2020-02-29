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«Начало эпидемии»: как развивается ситуация с распространением коронавируса в Европе

29 февраля 2020, 15:24  •  131 • В мире
Коронавирус продолжает распространяться по Европе. В Италии около 650 заболевших и как минимум 17 скончавшихся. В Германии за сутки число заражённых выросло вдвое и превысило 50. Первые инфицированные обнаружены в целом ряде стран, в частности в Мексике, Нидерландах, Литве и Белоруссии. В России в связи с распространением заболевания вводятся новые ограничительные меры.
 
Reuters © Heo Ran
 

В Европе всё чаще выявляются случаи заражения коронавирусом. За сутки число инфицированных в Германии превысило 50.

По словам представителя Министерства здравоохранения Сюзанны Вакерс, к настоящему времени на территории страны подтверждено 53 случая заражения коронавирусом нового типа. Она уточнила, что в это число входят и те, кто заболел ещё в январе и уже выздоровел.

Вместе с тем заместитель главы института Роберта Коха Ларс Шаде заявил, что за один день количество инфицированных в ФРГ выросло на 27 человек, то есть вдвое. Как ранее сказал министр здравоохранения страны Йенс Шпан, «цепочки передачи инфекции отчасти уже не отследить». Он охарактеризовал ситуацию как «начало эпидемии».

  • В каких странах обнаружен коронавирус

В свою очередь, британский Минздрав сообщает о 19 заражённых в стране, а во Франции количество инфицированных выросло вдвое — с 18 до 38. Об этом сообщил министр социальных дел и здравоохранения страны Оливье Веран. Предыдущую цифру чиновник озвучил в среду, 26 февраля.

Ранее о предстоящей эпидемии вируса во Франции предупредил президент Эммануэль Макрон.

«Перед нами кризис, грядёт эпидемия… Наш долг — противостоять ей наилучшим образом», — предупредил он.

Основным очагом распространения коронавируса в Европе остаётся Италия. По последним данным, число инфицированных превысило 650, 17 человек умерли. Выздоровевших — 45.

Новые случаи заражения обнаружены и в тех странах, где лишь несколько дней назад сообщили о первых инфицированных. В Швеции число людей, у которых обнаружен коронавирус, достигло семи, в Швейцарии — шести, в Австрии — четырёх. Первые заболевшие обнаружены также в Мексике, Нидерландах, Литве и Азербайджане.

Крупным очагом распространения коронавируса за пределами Юго-Восточной Азии и Европы остаётся Иран. Там зафиксированы по меньшей мере 270 случаев заболевания, из них 26 — с летальным исходом. 

Общее число людей с новым коронавирусом за пределами Китая превышает 3,6 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Её глава Тедрос Адханом Гебрейесус ранее предупредил, что эта инфекция может вызвать пандемию.

«Этот вирус имеет потенциал стать пандемией… Но мы готовы помогать всем странам в укреплении их национальных систем здравоохранения», — заявил Гебрейесус.

Согласно квалификации ВОЗ, пандемия — это распространение заболевания в мировых масштабах. В этой связи стоит отметить, что случаи инфицирования зафиксированы на всех континентах, кроме Антарктики, где нет постоянного населения.

К настоящему времени по всему миру насчитывается свыше 82 тыс. заболевших и более 2,8 тыс. умерших в результате последствий коронавируса.

Коронавирус в Белоруссии

Утром 28 февраля стало известно о первом случае заражения в Белоруссии. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, речь идёт о гражданине Ирана.

«Двадцать седьмого февраля тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — заявили в министерстве.

Молодой человек и все, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Он является студентом Белорусского национального технического университета (БНТУ). В учебном заведении приняты специальные меры.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
  • Reuters
  • © Alexander Zemlianichenko/Pool

«Вуз, в котором выявили носителя коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения», — заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник. Его слова приводит РИА Новости.

Белорусский Минздрав отметил, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Южной Корее, Иране и Италии проводится обследование всех людей, прибывших из этих стран.

Вместе с тем белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости закрывать границы государства.

«Это пустое», — приводит агентство БЕЛТА слова Лукашенко.

Новые ограничения в России

Россия временно ограничила въезд иностранных граждан из Ирана. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства. Документ относится к категории «Санитарно-эпидемиологическая безопасность».

«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации граждан Исламской Республики Иран, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится на сайте кабмина.

Как говорится в документе, иранскую сторону следует уведомить, что введённые меры «обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер». Распоряжение начало действовать в 00:00 28 февраля.

Ещё одним опубликованным документом ограничивается въезд иностранных граждан с территории Южной Кореи в воздушных пунктах пропуска через границу. Данная мера вводится с 00:00 1 марта.

В обоих случаях предусмотрено исключение — с территории Ирана и Южной Кореи в Россию можно попасть через московский аэропорт Шереметьево. 

Кроме того, оба распоряжения не распространяются на граждан стран Евразийского экономического союза, экипажи самолётов, официальных делегаций, а также на тех, у кого есть вид на жительство в России.

Ранее сообщалось, что запрет на регулярные и чартерные рейсы не коснётся компаний «Аэрофлот», Mahan Air и Korean Air. Самолёты этих перевозчиков будут летать через терминал F аэропорта Шереметьево.

По данным Роспотребнадзора, новых случаев заражения коронавирусом на территории России не зафиксировано.

К настоящему времени в России коронавирус найден у трёх человек — они находились на борту лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка инфекции. Их эвакуировали из Японии (где находилось судно) на карантин в Казань, диагноз подтвердился.

В ведомстве также добавили, что при подозрении на коронавирус следует изолировать больного в комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь.

Потенциально заболевшему нужно выделить отдельную комнату или постараться держаться от него на расстоянии не менее одного метра. В Роспотребнадзоре указали, что прибывший врач возьмёт анализы для диагностики коронавируса.

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