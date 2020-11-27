Начальником ГУ МЧС по Иркутской области стал Вячеслав Федосеенко

Полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко стал начальником ГУ МЧС по Иркутской области, сообщается на сайте регионального ведомства в четверг, 26 ноября.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Федосеенко родился 26 сентября 1976 года в селе Хомутово Иркутской области. Начал службу с должности начальника караула иркутской пожарной части №5 в 1997 году, в 2004-м стал ее начальником. С октября 2019 года был врио начальника регионального ГУ МЧС, неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС.

«Приказом МЧС России в 2014 году Вячеслав Федосеенко награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», в 2018 году награжден медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

Также Федосеенко имеет другие ведомственные награды.

26 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области удалось избежать экологической катастрофы. К настоящему моменту ликвидированы опасные объекты. Глава государства заявил, что намерен держать под личным контролем ситуацию в Усолье-Сибирском. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются с опережением графика, а их стоимость в 2021–2024 годах составит 48,5 млрд рублей.