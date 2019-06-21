Начальники Генштабов ОДКБ встретились в Москве

Начальники генеральных штабов стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили на 14-ом заседании Военного комитета ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. Об этом в пятницу сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, председательствующий на заседании.

- В ходе заседания делегации обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке и характере вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили вопросы совершенствования Войск (Коллективных сил) Организации, - заявил Герасимов.

В ходе заседания делегации генеральных штабов стран ОДКБ также рассмотрели комплекс вопросов, касающихся участия военнослужащих вооруженных сил государств членов ОДКБ в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ведомстве отметили, что в заседании по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Казахстана, России, Таджикистана, первые заместители начальников генеральных штабов вооруженных сил Белоруссии и Киргизии, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.