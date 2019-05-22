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Начальник управления Госохраны Украины объявил об отставке

22 мая 2019, 17:54  •  55 • Украина
Начальник Управления Государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт об отставке.
 
РИА Новости
 

«Уходя с должности руководителя Управления Государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу государству, народу, закону», — написал он в Facebook.

Гелетей пояснил, что решил написать рапорт о своём увольнении после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, поскольку, по его словам, «оставить своё подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно».

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку. Позднее на эту должность был назначен бывший министр финансов Александр Данилюк.

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