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Начальник полиции на Камчатке поплатился должностью за "серьёзные упущения"

03 августа 2021, 08:35  •  127 • Политика
Глава МВД России Владимир Колокольцев во время своей поездки на Камчатку освободил от занимаемой должности замначальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции, полковника Максима Митрофановского. Последний лишился должности из-за "серьёзных упущений в организации оперативно-служебной деятельности".
Поездка на Камчатку главы МВД России Владимира Колокольцева обернулась для одного из высокопоставленных краевых полицейских начальников лишением должности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В частности, Колокольцев освободил от занимаемой должности замначальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции, полковника Максима Митрофановского. Причиной для столь решительного шага послужили "серьёзные упущения в организации оперативно-служебной деятельности".
Новым начальником стал Иван Кокухин. Ранее он работал в МВД Забайкальского края в должности замначальника местного управления. За спиной нового начальника богатый практический опыт, сам он, немалый срок проработавший оперуполномоченным, не понаслышке знаком со спецификой оперативно-розыскной деятельности.

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