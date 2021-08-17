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Начальник охраны Ельцина рассказал о "сплошном вранье" для народа
17 августа 2021, 09:00 • 70 • Политика
Начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал о своих страхах и разочарованиях в дни путча 1991 года. В том числе и о "сплошном вранье" для народа.
По словам начальника охраны первого президента России Бориса Ельцина, в ситуации с обсуждением введения чрезвычайного положения в стране в те дни "много вранья". Александр Коржаков не смог ответить на вопрос о том, подозревал ли Ельцин о подготовке ЧП. Зато с уверенностью заявил о "сплошном вранье" для народа.
"Вы подняли больную для меня тему, - заметил Коржаков. - Это касается не только 1991-го, но и 1993 года, когда началось сплошное враньё людям".
Что касается срыва из-за путча 1991 года подписания Союзного договора, то тут начальник охраны первого президента России обратил внимание на тишину, возникшую в то время в политической элите, хотя обычно перед подобными грандиозными событиями наступает всеобщая суета. По словам Коржакова, даже ни одного совещания не было.
"Какое, к чёрту, подписание Союзного договора! Его и не должно было быть", - заявил он в интервью "Известиям".
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