Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белорусские вожди хотят развалить ЕАЭС и ОДКБ изнутри? (Руслан Осташко)
Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уст...
В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину
Дайджест СМИ: США ликвидировали лидера ИГ, Турция грозится возобновить операцию ...
Главная / В мире

Начальник не понимает: Водитель грузовика отказался бросать работу после баснословного выигрыша

29 октября 2019, 00:09  •  55 • В мире
Житель штата Мичиган, многодетный отец и дед Филип Чиппева, выиграл в местную лотерею Michigan Powerball $80 млн. Но даже после получения такой баснословной суммы выигрыша водитель грузовика отказался бросать работу, хотя его начальник этого поступка не понимает.
Отец семерых детей водитель грузовика из штата Мичиган 54-летний Филип Чиппева выиграл в местную лотерею Michigan Powerball $80 млн. Свой баснословный выигрыш он решил потратить на покупку дома для себя, своих детей и внуков, сообщает Fox News.
Мужчина не сразу поверил в свою удачу, а когда узнал о том, что именно он стал счастливым обладателем главного приза розыгрыша, то слез не сдержал, как и его жена. "У обоих были слезы на глазах, когда их сын прочитал выигрышные номера с его телефона, пока они проверяли номера на своих билетах", - уточняет СМИ.
К слову, даже после такой баснословной суммы выигрыша водитель грузовика отказался бросать работу. "Это не изменит того, кто мы есть", - отметил он.
Но, судя по словам мужчины, его решение продолжать работать после получения столь крупного выигрыша не все поняли. Например, его начальник до сих пор недоумевает, что тот еще делает на работе.
"Каждый день, когда я прихожу на работу, мой начальник спрашивает меня: "Почему ты здесь?" В ответ Чиппева только и замечает, что его приняли на работу и он не собирается ничего бросать только из-за того, что выиграл в лотерее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
28 октября 2019, 20:54
"Всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ": В Минобороны России указали на нестыковки в "ликвидации" аль-Багдади
29 октября 2019, 00:09
Начальник не понимает: Водитель грузовика отказался бросать работу после баснословного выигрыша
28 октября 2019, 20:54
Экологическая катастрофа в Литве угрожает всему региону
28 октября 2019, 17:24
«Важно, чтобы время продуктивно использовалось»: ЕС предоставил Великобритании очередную «гибкую отсрочку» брексита
28 октября 2019, 07:54
"Вот это номер!": Сестру Меган Маркл обескуражили ее слезливые откровения о семье
28 октября 2019, 11:09
"Прости меня, мама": Погибшая в морозильной фуре вьетнамка заплатила за это $38 тысяч
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2019, 00:09
"Я сделал это из себя": Японец потратил год, чтобы преподнести невесте отвр...
29 октября 2019, 00:09
Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке ...
29 октября 2019, 00:09
Как убить Зеленского: Националисты обсудили способы расправы над президентом Украины
29 октября 2019, 00:09
Списали Африке $20млрд, а получим сколько? (Дмитрий Абзалов)
29 октября 2019, 00:09
Почему Штаты ведут себя как пираты, захватывая наших граждан, а Россия в ответ молчит
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
24 октября 2019, 12:39
«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
21 октября 2019, 22:54
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской области родственники и знакомые погибших
24 октября 2019, 12:54
"Какие шикардосные первые леди": В соцсетях оценили самобытную красоту жен лидеров Африки
26 октября 2019, 03:54
Украина не останется без газа, но на уступки Россия не пойдёт - эксперт
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе "Боинга МН17"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.