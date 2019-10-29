Начальник не понимает: Водитель грузовика отказался бросать работу после баснословного выигрыша

Отец семерых детей водитель грузовика из штата Мичиган 54-летний Филип Чиппева выиграл в местную лотерею Michigan Powerball $80 млн. Свой баснословный выигрыш он решил потратить на покупку дома для себя, своих детей и внуков, сообщает Fox News.

Мужчина не сразу поверил в свою удачу, а когда узнал о том, что именно он стал счастливым обладателем главного приза розыгрыша, то слез не сдержал, как и его жена. "У обоих были слезы на глазах, когда их сын прочитал выигрышные номера с его телефона, пока они проверяли номера на своих билетах", - уточняет СМИ.

К слову, даже после такой баснословной суммы выигрыша водитель грузовика отказался бросать работу. "Это не изменит того, кто мы есть", - отметил он.

Но, судя по словам мужчины, его решение продолжать работать после получения столь крупного выигрыша не все поняли. Например, его начальник до сих пор недоумевает, что тот еще делает на работе.

"Каждый день, когда я прихожу на работу, мой начальник спрашивает меня: "Почему ты здесь?" В ответ Чиппева только и замечает, что его приняли на работу и он не собирается ничего бросать только из-за того, что выиграл в лотерее.