Начальник ГРУ впервые раскрыл детали охраны Путина в ходе секретной миссии в Дамаск

Президент России Владимир Путин откровенно рассказал о неизвестных ранее деталях его секретной миссии в Дамаск год назад. Он признался, что много гулять по улицам ему не довелось, но когда приходилось встречаться с людьми, сразу ощущалось их искреннее дружелюбие.

"Мы просто это чувствовали", - добавил президент в интервью для фильма военного корреспондента Евгения Поддубного "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск", который сегодня показали на телеканале "Россия 1".

Своими свидетельствами о миссии поделился и министр обороны России Сергей Шойгу. Он признался: если бы открыть всё да снять фильм, то он переплюнул бы любой голливудский триллер - таков был накал страстей.

Свои впечатления от визита раскрыл и начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков. В том же фильме он признался, что самым сложным "да" в его жизни стало согласие обеспечить безопасность Владимира Путина в этой сложнейшей поездке. Отвечая на вопрос, "в чём сложности", начальник ГРУ Генштаба признался, что "было много неясных моментов".

"Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность", - добавил Костюков, отметив, что свою роль сыграла консолидация в одном месте многих специалистов. Безопасностью Путина занимались "и ФСО, и другие структуры, и наши партнёры, сирийские партнёры и коллеги", подчеркнул Игорь Костюков.

Отдельно начальник ГРУ Генштаба добавил:

"У нас не было права на ошибку, не то что на ошибку, на малейший сбой", - подчеркнул Костюков.

Напомним, в Дамаске Владимир Путин побывал 7 января 2020 года. На Рождество он не только провёл переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, но и осмотрел ряд достопримечательностей в городе.