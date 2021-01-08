Начальник ГРУ дал первое в истории интервью и рассказал о секретном визите Путина в Сирию

Начальник ГРУ Генштаба России Игорь Костюков впервые раскрыл детали подготовки секретной миссии президента Владимира Путина в Дамаск. Напомним, в Сирии Путин побывал на Рождество в прошлом году. Как оказалось, этот визит дался специалистам непросто.

Костюков дал небольшое интервью военному корреспонденту Евгению Поддубному для фильма об этом визите в Сирию. Работу показали на "России 1". И, по словам Костюкова, его "да" в ответ на просьбу обеспечить охрану президента Владимира Путина в Сирии было одним из самых сложных решений.

"Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность", - сказал Костюков.

Добиться лучшего результата, как отметил Костюков, удалось благодаря консолидации нескольких ведомств, в том числе Федеральной службы охраны, а также сирийских партнёров и коллег. Кстати, как отметил Евгений Поддубный, задавая вопрос Костюкову, визит Владимира Путина в Дамаск был уникален ещё и тем, что в подготовке не принимала участия служба протокола. Это чуть ли не единственный случай в истории современной России.

"Был предельно сужен круг лиц, привлечённых к операции, - тех, кто знал, скажем так, детально о подготовке. Фрагментарно - скажу как разведчик, под легендой привлекались и другие структуры при планировании, обеспечении мероприятия. И в работе помогало глубокое знание ситуации как в Сирии в целом, так и в Дамаске в частности", - сказал Игорь Костюков.

Поддубный подчеркнул, что даже лётчики истребителей, сопровождавших самолёт Путина, не догадывались, что ведут борт №1. Глава ГРУ признался, что в напряжении в ходе того визита все были ровно до того момента, пока российский президент не покинул Сирию.

"Выдохнули, когда самолёт с президентом взял курс на Стамбул", - сказал собеседник Поддубного.