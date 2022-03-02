Начались ковровые бомбардировки народа России на экономическом фронте

Уничтожить российскую экономику не получится!

Если присмотреться к западной риторике и практике по поводу перманентно вводимых против России санкций, в ней очевиден лейтмотив. Во-первых, даже проводя откровенно враждебную России политику, Запад стремится не нанести ущерб собственным экономическим интересам. И если им нужны российские нефть и газ, то ни о каких санкциях против них нет и речи.

18.02.2022. «Пакет санкций стран Запада против России в случае ее вторжения на Украину не включает ограничений на экспорт энергоносителей, сообщил представитель Белого дома. Первое, наши меры не предназначены для того, чтобы снизить или повредить российские возможности по снабжению мира энергией», – сказал заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх на брифинге.

Перед нами примитивная политика. Её можно сравнить с выбором блюд в меню ресторана по вкусу одного клиента без учета предпочтений остальных. И такая вкусовщина основой хорошего застолья быть не может.

Столь корыстно однобокую политику не поддерживает практически никто в мире, кроме самого англосаксонского Запада и его владений.

Во-вторых, общим местом в западных декларациях является тезис о том, что оные санкции направлены исключительно против «неправильного режима», но не против народа Российской Федерации. Первую скрипку в этой гуманитарной «мыльной опере» играет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: « Санкции направлены непосредственно на отдельных лиц и компании, причастные к этим действиям. Они нацелены на банки, которые финансируют российский военный аппарат и способствуют дестабилизации Украины», – говорит она.

Это старая песня. Она много лет рефреном сопровождает западную политику беспардонного санкционного давления на Россию. Вот образец такой же демагогии почти пятилетней давности:

6.04.2018. «Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России, сообщает РИА «Новости». «Эта администрация ясно дала понять, что дверь к диалогу открыта», – сказал чиновник».

А теперь от пропагандистского «бла-бла-бла» перейдем к реальности. Направленность западных санкций именно против народа России всё время напомнит о себе. Слово не воробей. Неизлечимое двоедушие западных политиков постоянно приводит к тому, что они забывают «фильтровать базар» и проговариваются. Как это в который уже раз сделал 2 марта Жозеп Боррель: «Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, <...> но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену». Как этот санкционер собирается наносить ущерб экономике целой страны, не нанося ущерба её населению? Перед нами прямое признание того, что высшие чины ЕС собираются вести экономическую войну не с «деспотическим режимом», а с народом России.

Не отстаёт от Борреля фрау Урсула: «Глава Еврокомиссии… признала, что ограничения могут затронуть население России. Санкции очень адресные, но, конечно, всегда есть и непрямое воздействие. Поэтому российский народ должен быть сильно заинтересован в том, чтобы его правительство искало решения за столом переговоров и отвело войска [от границы с Украиной]».

А это уже это неприкрытый шантаж.

От слов Запада – к его делам. А дела настолько красноречивы, что не оставляют камня на камне от демагогии насчет «гуманного характера» санкций:

27.02.2022: «Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. Этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных».

Видимо, на сотнях российских самолетов летали в Европу только Путин с Шойгу, а не сотни тысяч российских туристов, студентов, деловых людей, родственников тех, кто живёт в ЕС; они в совокупности и являются народом России.

«Гуманный» Запад на этом не останавливается. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний, заявили в пресс-службе компании. «Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний». Для уяснения масштаба «гуманизма» Запада уточним: не менее 70% парка российских авиакомпаний составляет продукция авиаконцернов Boeing и Airbus. То есть перед нами экономическая диверсия, направленная уже против миллионов российских граждан. Причем не только против их права на воздушные путешествия даже по родной стране, но и на их личную безопасность! Ибо полеты на лишенных техобслуживания и запчастей западных авиалайнерах связаны с очень большим риском.

В России прекрасно отдают себе отчет в том, что западное словоблудие о «санкциях для борьбы с режимом» является дымовой пропагандистской завесой. Её назначение – скрыть правду о том, что война ведется против всего народа России.

28.02.2022: «Брюссельские функционеры, еще недавно изображавшие из себя "стратегического партнера" нашей страны, уже особо не таясь, говорят: намерены нанести России "максимальный ущерб", "ударить по болевым точкам", "всерьез уничтожить экономику" и "подавить экономический рост" страны», – констатировали в дипведомстве…. Хотим заверить: не получится. Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом».

Остается добавить, что подобные методы для Запада не являются чем-то новым. Они применяются на протяжении многих лет.

В годы Второй мировой войны наши тогдашние западные «союзники» не нашли ничего лучшего, как подвергать массированным ковровым бомбардировкам крупные города Германии, уничтожая не столько военные заводы, сколько жилую застройку вместе с населением. Они делали вид, что хотят заставить немцев свергнуть нацистский режим, но этот режим уничтожила Красная армия. А «союзники» преуспели в массовом убийстве женщин, стариков и детей, погибших под их бомбами.