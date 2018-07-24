Начались бунты: почему солдатам ВСУ не платят зарплату

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно задерживает зарплаты военнослужащим в Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Как нам стало известно, в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране денежное довольствие военнослужащим ВСУ, проходящим службу в зоне операции оккупационных сил, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока», — поясняется в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в связи с задержками выплат «в подразделениях ВСУ следует ожидать массовые акции неповиновения приказам командования и совершения правонарушений личным составом». Для того чтобы не допустить беспорядков, командование ВСУ уже распорядилось создать дополнительные патрули военной службы правопорядка и провести «разъяснительные работы» с солдатами.

«Однако главная военная прокуратура уже фиксирует рост правонарушений совершенных личным составом ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

В частности, сообщается, что наиболее критическая ситуация сложилась в 24-й отдельной механизированной бригаде. По заявлению пресс-службы, личный состав бригады в массовом порядке отказывается «выполнять приказы командования до получения всех положенных выплат».

Политический аналитик Роман Манекин, комментируя эту информацию, отметил тяжелое экономическое состояние украинского государства. По его словам, население страны, в том числе и военнослужащие, привыкли к тому, что власти регулярно не выполняют данные обещания.

«Что касается экономического положения на Украине, представьте себе болото и отдельные где-то кочки, которые только внешне кажутся, что наплаву, но на самом деле они медленно погружаются в вязкую тину. Вот это то, что происходит на Украине на протяжении последних лет — иногда ускоряется, иногда замедляется. И люди в основной своей массе уже привыкли, что государство их всегда обманывает, какие-то обещания в виде газообразных пузырей выпускает, но они никогда не выполняются. И это касается абсолютно всех сфер жизни, в том числе армии», — приводит слова Манекина РИА «Новости».

При этом он отметил, что, несмотря на недовольство украинских военных, вряд ли можно ожидать, что они откажутся воевать, поскольку это для них — единственный источник дохода.

«Надо понимать самое главное — они (власть на Украине — «Газета.Ru») не заинтересованы в том, чтобы война закончилась, они на ней зарабатывают, получая под это западные кредиты. При этом они экономят на своих солдатах, солдаты недовольны, но продолжают воевать. И я, наверное, хотел бы надеяться на то, что очередные перебои с зарплатой как-то разложат украинскую армию, но этого не произойдет. Другого источника дохода у них (украинских военнослужащих — «Газета.Ru») просто нет», — заключил политический аналитик.

19 июля заместитель главы МВД Украины Вадим Троян заявил, что Киев приказал Госпогранслужбе готовиться к «возвращению» Донбасса под контроль украинских властей, а также к восстановлению контроля над украинско-российской границей.

«Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса. ГПСУ должна быть готова к взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса, именно на Госпогранслужбу ложится ответственность за восстановление госграницы», — приводит слова Трояна ФАН.

Эти действия являются частью так называемого «Механизма малых шагов» — плана по возвращению контроля над Донбассом, о котором сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Министр также заявлял, что Киев не должен идти на уступки в вопросе «перехода Украины к федеративному устройству», так как конституция страны определяет страну как «унитарное государство».

Ранее телеканал RT сообщал, что украинские военные все чаще избегают серьезного наказания за тяжкие преступления.

Так, в сентябре 2017 года суд Николаева приговорил бойца АТО к пяти годам заключения за убийство отчима топором, хотя санкции за подобные действия предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Бойца «Азова» Владислава Шатило, который в ноябре 2016 года убил одного человека и нанес ножевые ранения другому, приговорили к выплате штрафа — в течение двух лет он будет отдавать пятую часть своей зарплаты в пользу государства. Действия Шатило суд признал самозащитой.

RT также приводит слова директора крупной украинской юридической компании, который считает, что судьи на Украине «всегда стараются вынести более мягкие приговоры участникам АТО, поскольку они защищают родину». Источник также сказал, что судьи часто пользуются нормами принятого в 2016 году закона об амнистии военнослужащих.