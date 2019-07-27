Начали взрывать своих же: В ВСУ стали избавляться от неуправляемых националистов, сообщили ополченцы

Украинское командование приняло решение о выводе из зоны военного конфликта в Донбассе подразделений полка "Азов", который входит в состав Нацгвардии Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По информации Донецка, в Краматорске прошло экстренное совещание, в котором приняли представители ВСУ, Нацгвардии и СБУ. Они обсудили поведение представителей "Азова", которые отказываются согласовывать свои действия с руководством 30-й отдельной механизированной бригады и штабом "Операции объединённых сил". То есть фактически националисты батальона становятся неуправляемыми. Да к тому же смертельно опасными, да еще и для своих же - украинских военных.

В частности, были выявлены попытки бойцов полка установить боевые мины на маршрутах движения украинских силовиков и в районах проведения сельскохозяйственных работ. Это уже привело к инциденту, когда представители 30-й бригады получили ранения, задев взрывное устройство.

В итоге было принято решение возвратить азовцев в Мариуполь. Однако перед этим необходимо получить разрешения от руководителей МВД и Нацгвардии Украины. Как отмечает Басурин, последние могут отказать, так как работа "Азова" приносит им определенные дивиденды.

Напомним, полк "Азов" является организацией, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

"Наиболее веским поводом для принятия решения о выводе нацистов стало выявление фактов установки мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады, а также проведения местным населением сельскохозяйственных работ. На одной из таких закладок подорвались три боевика из 30-й бригады, получившие тяжелые ранения", - заявил Басурин.