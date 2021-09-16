«Начали требовать выполнения ПДД»: эксперты прокомментировали сообщения об ужесточении наказания за автомобильные шторки

Наказания за шторки и каркасные сетки в автомобилях обоснованны, поскольку требования инспекторов соответствуют законодательству, считают опрошенные RT автоэксперты. Таким образом они прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что водителей теперь не только штрафуют за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей, но и заставляют снимать их на месте. Также инспекторы ГИБДД могут выдать предписание об устранении правонарушения в установленный срок, если технически убрать шторку или сетку сразу невозможно. При этом ещё в апреле в ведомстве напоминали, что автомобильные шторки находятся под запретом.

Сообщения об ужесточении наказаний за шторки и каркасные сетки в автомобилях не вызывают удивления, поскольку законодательные требования должны выполняться. Такое мнение в беседе с RT высказал партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя публикацию портала Autonews о том, что инспекторы ГИБДД не только выписывают штрафы за автомобильные шторки, но и заставляют водителей снимать эти конструкции.

«Ничего не изменилось, просто начали требовать выполнения регламентов и правил дорожного движения. В некоторых случаях это может считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Условно говоря, если плёнка наклеена на фары или шторки в салоне на задних сидениях — это никакие не изменения. В некоторых случаях, если действительно это изменения, и это видно невооружённым взглядом, то сотрудники ГИБДД по закону имеют право выписать предписание о необходимости вернуть автомобиль в исходное состояние. Никто специально за этими шторками не гоняется. Существует довольно длинный список того, с какими неисправностями и изменениями нельзя ездить», — заявил он.

В свою очередь, обозреватель журнала «За рулём», автоэксперт Михаил Колодочкин, комментируя ужесточение штрафных санкций за автомобильные шторки, заявил, что не видит в этом ничего предосудительного — это установленные законодательством требования.

«Тут нет ничего странного. Чем принципиально шторки отличаются от тонирования? Они точно также перекрывают обзор водителю, а это запрещено. А потом, как вы знаете, на эти вопросы есть общий ответ. Запрещено, как изъятие любых элементов, предусмотренных заводом-изготовителем, так и установка любых элементов, не предусмотренных заводом-изготовителем. Шторки под это дело подходят — так что всё законно», — сказал собеседник RT.

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© ALEXEY BYCHKOV

Ранее портал портал Autonews сообщил, что инспекторы ГИБДД стали применять более жёсткие меры к водителям, которые используют автомобильные шторки и каркасные сетки на передних боковых стёклах. Если раньше за наличие подобных конструкций сотрудники Госавтоинспекции выписывали штраф в 500 рублей, то теперь стали требовать снять их на месте или выдавать предписание о снятии шторок (сеток) в установленный срок, если это технически невозможно.

Отмечается, что причина ужесточения действий связана с применением технического регламента Таможенного союза. В документе сказано, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза и ПДД, никакие посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя, поэтому сетки, шторки, как и тонировочная плёнка на передних стёклах, запрещаются к эксплуатации во время движения автомобиля.

Ещё в апреле на сайте Министерства внутренних дел Республики Хакасия в связи с тем, что у автомобилистов стали набирать популярность шторки и каркасные сетки был опубликован материал «ГИБДД Хакасии разъясняет — автомобильные шторки под запретом». В ведомстве подчеркнули, что использование таких приспособлений карается штрафными санкциями.

«За это предусмотрен штраф в 500 рублей, в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ. Поскольку шторки и сетки выступают орудием правонарушения, то инспектор ГИБДД имеет право их изъять. Действия госавтоинспектора предусмотрены ч. 1 ст. 27.10 КоАП РФ. Если же шторки по некоторым причинам невозможно снять на месте, то инспектором ГИБДД выдаётся требование, согласно которому автолюбителю даётся 10 дней для устранения правонарушения», — говорится в сообщении.

При этом за этот временной период водитель ТС должен самостоятельно приехать в ГАИ и подтвердить факт устранения нарушения, иначе по истечению срока будет прекращена регистрация ТС — передвижение на таком автомобиле грозит штрафом по статье 12.1 КоАП РФ от 500 до 800 рублей, при повторном нарушении предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

«И ещё один немаловажный факт! После того, как прекращена регистрация транспортного средства, государственный регистрационный номер попадает базу розыска. Чем это грозит? Тем, что инспекторы, остановив такой автомобиль, «пробивают» его по базе, выясняют, что он в розыске, а далее скручивают номера и изымают СТС. После таких манипуляций вернуть бывший номерной знак, даже если он модный и красивый — никак не получится. Ведь теперь авто придётся ставить на учёт с новым госномером, который присвоят в ГИБДД», — констатировали в ГИБДД Хакасии.

Напомним, что с июля в России также действуют новые «правила тюнинга» автомобилей. Теперь любые изменения в конструкции машин, которые не оформлены производителем как заводские, считаются незаконными. Установка подобного оборудования возможна только после согласования с ГИБДД, а соответствующая информация должна быть внесена в регистрационные документы.