«Начали на девушку наезжать»: что известно об обвиняемых в избиении пассажира в московском метро

В Москве суд арестовал троих мужчин, которые жестоко избили в вагоне метро 25-летнего Романа Ковалёва. Молодой человек заступился за девушку, которую приезжие стали оскорблять после замечания с её стороны. Задержать злоумышленников, некоторые из которых ранее были судимы, удалось в течение нескольких минут. По данным СМИ, все трое — уроженцы Дагестана.

Черёмушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал троих мужчин, которые 4 октября жестоко избили в вагоне метро 25-летнего Романа Ковалёва. Молодой человек заступился за одну из пассажирок, которую троица начала оскорблять после сделанного в их адрес замечания. Избив его, нападавшие попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Суд арестовал всех задержанных.

Жестокое видео

О драке в столичной подземке стало известно 6 октября, когда в интернете появилось видео, снятое в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская».

Судя по короткой записи, сделанной одним из очевидцев драки, 25-летнего Романа Ковалёва трое нападавших избили с особой жестокостью, не прекращая наносить удары по голове, даже когда он уже был на полу.

В этом момент он уже не оказывал никакого сопротивления, что ничуть не останавливало нападавших. При этом один из них орал на других пассажиров, требуя от очевидцев не вмешиваться и выкрикивая угрозы в их адрес.

По предварительным данным, сам конфликт, начало которого на опубликованном видео нет, произошёл после того, как одна из пассажирок сделала мужчинам замечание за слишком громкое поведение, на что в ответ получила порцию оскорблений.

В свою очередь, очевидец избиения Романа Ковалёва в метро рассказала, что трое нападавших зашли в вагон в нетрезвом виде и сразу стали приставать ко всем вокруг.

«Они вели себя очень агрессивно и стали сгонять женщин с мест. На «Измайловском парке» девушка встала, они начали к ней приставать, грубить, начали к брекетам её привязываться».

После того как Роман подошёл к ним, чтобы сделать замечание, его начали бить руками и ногами. «Я кинулась на эти кнопки — «экстренный вызов», всё в крови, этот парень уже подняться не может», — рассказала она.

Судимые гости столицы

Как рассказали в столичном главке МВД, сотрудники полиции задержали злоумышленников менее чем через десять минут после того, как очевидцы сообщили им о происшествии.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Москвы.

«По решению прокурора уголовное дело передано в Следственное управление СЧ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве, где им предъявлено обвинение. По результатам экспертной оценки тяжести причинённого здоровью потерпевшего вреда действиям обвиняемых при наличии оснований будет дана дополнительная оценка», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сегодня Черёмушкинский суд Москвы вынес постановление об аресте на два месяца 22-летнего Магамаали Ханмагомедова, 21-летнего Ибрагима Мусалаева и 26-летнего Гасана Залибекова.

По данным столичной полиции, двое из задержанных привлекались к уголовной ответственности.

В частности, Ханмагомедов в декабре 2020 года был приговорён Нагатинским райсудом Москвы к одному году лишения свободы условно за кражу велосипеда, которую он совершил вместе с приятелем. Учитывая, что год с момента вердикта ещё не истёк, Ханмагомедову, если его признают виновным, могут заменить прежнее наказание реальным сроком лишения свободы.

Волевой, порядочный, честный

Как выяснил RT, пострадавший Роман Ковалёв приехал в столицу из Воронежской области. В Москве он работал барменом. Сейчас молодой человек находится в больнице.

«Сейчас ему уже лучше. Нос переломан и кость под глазом», — рассказала RT о состоянии Романа Ковалёва его девушка Анна.

По её оценкам, он может провести в больнице ещё 7-10 дней. Она также уточнила, что Роман в той ситуации действительно заступался за девушку.

«Они начали на девушку наезжать, оскорблять её. Он заступился за нее, к одному подошел и сказал, чтобы они замолчали. Друг дагестанца со стороны ударил его», — отметила Анна.

«Да, конечно мы знаем об этой ситуации. Он у нас самый лучший сотрудник, спортсмен, с очень положительной характеристикой. Неудивительно, почему он за девушку заступился», — прокомментировала управляющая SHUSHAS бар, где работает Роман.

По её словам, сейчас он находится в 36-й городской больнице, и в связи с его состоянием, к нему пока никого не пускают никого.

«Мы до сих пребываем все в шоке. Могу сказать только то, что действительно парень очень хороший, не знаю, когда он восстановится и войдёт заново к нам в команду. Очень жалко, конечно. Рома работает у нас около двух лет. Сначала на Новом Арбате, там у нас есть ещё одно заведение, сначала он там работал, а потом мы его перевели на «Пушкинскую» работать, как сильную единицу бармена», — рассказала управляющая, попросившая не называть своё имя.

По её словам, Роман — порядочный, честный, с волевым характером.

«И что самое интересное, он вообще не конфликтный парень. Вступиться да, он мог слово сказать, как-то пресечь, но он даже матом не ругается, понимаете? Мне больше нечего сказать, только положительные комментарии о нём. Мы ему пишем, но конечно, он нам пока не отвечает. Ребята вчера ездили к нему в больницу, их не пустили по понятным причинам», — подытожила собеседница RT.

По данным СМИ, все трое нападавших — уроженцы Дагестана. На инцидент уже отреагировали в представительстве Дагестана в Москве. «Мягко говоря, это просто безобразие, смотреть на это невозможно. Нормальный человек не может на это смотреть. Я глубоко возмущен поведением этих ребят. Независимо от того, в чём была причина конфликта, потому что поведение неадекватное, поведение жестокое, мягко выражаясь. Это вообще кошмар», — прокомментировал инцидент изданию Daily Storm глава общественного совета представительства республики Хаджимурад Гаджиев.

В свою очередь, председатель региональной общественной организации «НКА «Московские лезгины» Магомед-Эминов Мадрудин сказал RT, что на месте Романа Ковалёва поступил бы так же: «Это уже криминальное поведение, жестокое, злокачественное, когда группа избивает».