Начали болеть врачи. Вакцины нет. Как не стать жертвой нового вируса

Автор:

Курганов Дмитрий

О смерти ещё одного больного стало известно в ночь на вторник, 21 января. Он умер в городе Ухань. Именно с местного оптового рынка морепродуктов и началось распространение заразы. Но наибольшее опасение вызывает даже не количество летальных исходов, а два других, мягко говоря, тревожных момента.

Люди заражают людей

Во-первых, заражённых уже более двухсот, хотя ещё в конце прошлой рабочей недели их было около 50, и это число долгое время не менялось. У 35 из них болезнь приобрела тяжёлую форму, 9 находятся в критическом состоянии. Во-вторых, эксперты признали, что вирус всё же передаётся от человека к человеку. Поначалу во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что оснований так считать нет, но и не отрицали до конца такой возможности. Но уже тогда эксперты, в том числе британские, проанализировав локализацию заболевших, утверждали, что заразиться можно не только от животных. Также они предупредили, что число заболевших может достигнуть 1700 человек.

Теперь же факт того, что новый вирус, получивший название 2019-nCoV, передаётся воздушно-капельным путём, стал совсем очевидным, поскольку среди заболевших 14 медиков. Эти данные сообщили в специальной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, подтвердив, что люди могут заражать им друг друга. Впрочем, такой вывод они сделали чуть раньше. Как сообщил председатель комиссии Чжун Наньшань, в провинции Гуандун выявлены двое заболевших, чьи родные ездили в Ухань, а они сами – нет.

Поэтому сейчас точно можно сказать, что вирус передаётся от человека к человеку,

– отметил он.

Праздник может омрачить эпидемия

Лидер КНР Си Цзиньпин отдал указание начать борьбу с пневмонией нового типа на уровне государства. Он призвал ускорить выявление причин возникновения инфекции, а также выработать эффективный стандарт лечения заболевания. Последовало заявление и от пресс-секретаря МИД Китая Гэн Шуана. «Мы немедленно поделились со Всемирной организацией здравоохранения информацией о генетической последовательности коронавируса нового типа. Если другие страны обнаружат подозрительные случаи заболевания, мы будем рады любым данным для предотвращения распространения вируса и его контроля», – сказал он.

Руководство КНР отдало указание начать борьбу с пневмонией нового типа на уровне государства. Фото: Hinochika / Shutterstock.com

Ситуация усложняется ещё и тем, что в Китае начинается так называемый сезон чуньюнь, связанный с празднованием Лунного Нового года. В эти дни жители Поднебесной едут в родные города, чтобы праздновать вместе со своими семьями. А кто-то пользуется выходными днями для зарубежного туризма. Путешествия у китайцев в почёте. К тому же они привыкли верить в свой иммунитет, поэтому к ситуации многие до сих пор относятся не до конца серьёзно.

ВОЗ готовит меры

20 января стало известно о выявлении пневмонии неизвестного происхождения в Южной Корее. Днём ранее китаянка прилетела в Инчхон как раз из Уханя. При прохождении ею карантинного досмотра выяснилось, что температура тела повышена, однако тесты показали, что причина не в коронавирусе нового типа. Тем не менее женщину поместили на карантин. Напомним, что ранее случаи заболевания «уханьским вирусом» были зафиксированы в Таиланде, Сингапуре и Японии. Добралась зараза и до столицы Китая Пекина. Там госпитализированы пять человек. Двух из них сняли с рейса в аэропорту Дасин.

Ухань чрезвычайно популярен у туристов. Заболевшая китаянка прилетела в Инчхон как раз из Уханя. Фото: Maciej Zarzeczny / Shutterstock.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт в среду, 22 января, экстренное заседание чрезвычайного комитета, на котором будет выяснено, является ли данная вспышка заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации. Также будут сформулированы рекомендации для борьбы с 2019-nCoV.

До конца непонятно, что именно стало источником заражения новым вирусом. На уже закрытом на дезинфекцию рынке в Ухане продавали не только рыбу, устрицы и другие морепродукты, но и змей, черепах и прочую живность. Грешат и на летучих мышей, которые в китайской провинции остаются деликатесным лакомством.

Что предпринимается в России

На всех пограничных пунктах контроля, на которые попадают пассажиры из Китая, усилены санитарно-карантинные меры. К самолётам из этой страны подходят сотрудники соответствующей службы, чтобы с помощью переносного тепловизора проверить, нет ли у кого из прилетевших повышенной температуры. Конечно, от простуды или гриппа компактный прибор пневмонию не отличит, но во всяком случае позволит уделить особое внимание потенциальному разносчику заразы. Впрочем, по состоянию на 20 января таких пассажиров на территории нашей страны выявлено не было.

С помощью переносного тепловизора проверяется, нет ли у кого из прилетевших повышенной температуры. Фото: nikkytok / Shutterstock.com

Однако есть проблема. Дело в том, что человек может быть заражён, но болезнь при этом находится на стадии инкубационного периода, а температура в норме. Тогда и тепловизор не поможет. Именно поэтому в Центре стратегического планирования Минздрава уже приступили к разработке экспресс-теста для выявления нового вируса. Директор учреждения Герман Шипулин объяснил, что, исходя из имеющейся информации о 2019-nCoV, собираются фрагменты его ДНК.

«Потом мы используем их в качестве положительных контрольных образцов», – сказал он. По словам специалиста, тест будет готов в течение месяца. После этого диагностика «уханьского вируса» будет занимать около четверти часа.

Также в Министерстве здравоохранения сообщили «Известиям», что возможность лабораторной диагностики 2019-nCoV в России появится через две недели. «Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI», – рассказал Шипулин.

Некоторые российские учёные считают, что ситуация вокруг вспышки нового коронавируса в Китае действительно заслуживает пристального внимания ввиду своей серьёзности. По одной из версий, он может оказаться так называемым реассортантом, то есть гибридным вирусом, в данном случае мутировавшим в виде смеси человеческого вируса и вируса морепродукта.

Вирус может оказаться так называемым реассортантом, то есть гибридным вирусом, в данном случае мутировавшим в виде смеси человеческого вируса и вируса морепродукта. Фото: Sipa Asia / Globallookpress

О быстрой мутации вируса говорит и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. По его словам, опасность заключается в том, что вирус может адаптироваться к иммунной системе человека. В этом случае повысится процент летальных исходов, также чаще будет происходить и непосредственное заражение.

Тревога нарастает

Учитывая, что в Ухане проживает около 12 миллионов человек, доля заболевших по-прежнему остаётся весьма низкой, однако резкий скачок (примерно в три раза) числа выявленных случаев за последние двое суток указывает на вторую волну заражений. И, кстати, не совсем понятно, что стало её причиной, ведь названный источник распространения – оптовый рынок морепродуктов – уже три недели как закрыт. Вроде бы китайские специалисты заверяют, что у них всё под контролем, однако до сих пор непонятно, сколько длится инкубационный период у новой болезни. К тому же у врачей нет для неё специфического лечения. Поэтому сохранять бдительность нужно обязательно, особенно если в ваш город прилетают туристы или бизнесмены из Китая или вы сами отправляетесь за границу.

Пока никаких особых рекомендаций ни ВОЗ, ни Роспотребнадзор не дают, ограничиваясь советами общего характера. Тщательно соблюдать личную гигиену, доводить мясные и рыбные продукты до полной готовности, а в случае поездок в страны Азии избегать мест массового скопления людей.