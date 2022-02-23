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«Началась война»: вооружённое столкновение неонацистских группировок в центре Сум

23 февраля 2022, 23:50  •  175 • Украина

В центре города Сум около здания облгосадминистрации произошло вооруженное столкновение между неонацистскими группировками «Нацкорпус» и «Правый сектор».

Информацию об этом подтвердил представитель полиции Сумской области Владимир Крупецких, не уточняя подробности.

Он отметил, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу.

Житель города Алексей Пархомчук, который стал свидетелем происходящего у главной площади города, поделился кадрами в прямом эфире на своей странице в соцсети.

В комментарии для одного их украинских СМИ он уточнил, что видел, как в центре города собрались несколько десятков молодых людей, и слышал несколько звуков, похожих на выстрелы. Возле скопления молодых людей, по его словам, находилась полиция.

В то же время детали не раскрыли. Участники инцидента имеют разные взгляды на ситуацию.

Версии участников столкновения
По словам главы местного «Правого сектора»* Супруна, «в Сумах фактически начались боевые действия». Он заявил, что на его машину напали люди под руководством Дениса Сокура.

«Потом мы подъехали сюда, общались с полицией, здесь на нас побежала толпа с баллонами, ножами, и мы вынуждены были воспользоваться легальным оружием для самозащиты, выстрелили в воздух», — заявил Супрун.

Тем временем Сокур — глава «Нацкорпуса» — заявил, что по дороге к зданию горсовета услышал выстрелы и увидел людей, которые назвали себя «Правым сектором».


«Я подбежал к Супруну, оружие отнять у него не получилось, нас начала окружать полиция. Люди стреляли в нас, стреляли при полиции, начали переходить дорогу и уходить», — сказал Сокур.

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