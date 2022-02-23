«Началась война»: вооружённое столкновение неонацистских группировок в центре Сум

В центре города Сум около здания облгосадминистрации произошло вооруженное столкновение между неонацистскими группировками «Нацкорпус» и «Правый сектор».Информацию об этом подтвердил представитель полиции Сумской области Владимир Крупецких, не уточняя подробности.Он отметил, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу.Житель города Алексей Пархомчук, который стал свидетелем происходящего у главной площади города, поделился кадрами в прямом эфире на своей странице в соцсети.В комментарии для одного их украинских СМИ он уточнил, что видел, как в центре города собрались несколько десятков молодых людей, и слышал несколько звуков, похожих на выстрелы. Возле скопления молодых людей, по его словам, находилась полиция.В то же время детали не раскрыли. Участники инцидента имеют разные взгляды на ситуацию.Версии участников столкновенияПо словам главы местного «Правого сектора»* Супруна, «в Сумах фактически начались боевые действия». Он заявил, что на его машину напали люди под руководством Дениса Сокура.«Потом мы подъехали сюда, общались с полицией, здесь на нас побежала толпа с баллонами, ножами, и мы вынуждены были воспользоваться легальным оружием для самозащиты, выстрелили в воздух», — заявил Супрун.Тем временем Сокур — глава «Нацкорпуса» — заявил, что по дороге к зданию горсовета услышал выстрелы и увидел людей, которые назвали себя «Правым сектором».«Я подбежал к Супруну, оружие отнять у него не получилось, нас начала окружать полиция. Люди стреляли в нас, стреляли при полиции, начали переходить дорогу и уходить», — сказал Сокур.