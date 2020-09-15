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Началась сборка ядерного планетолёта Путина: Этот корабль перевернёт космическую отрасль - Конаныхин

15 сентября 2020, 15:05  •  325 • Политика
Ракетостроитель Дмитрий Конаныхин рассказал о начале сборки ядерного планетолёта Путина. По словам Конаныхина, речь идёт о лёгком ядерном буксире, который перевернёт космическую отрасль.
Бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин высказался о снимках сборочного цеха конструкторского бюро "Арсенал" имени М. В. Фрунзе - это один из ведущих отечественных разработчиков космической техники. В кадре необычный космический аппарат, который Конаныхин назвал ядерным планетолётом.
Есть и более сложное название машины. Мы говорим о транспортно-энергетическом модуле (ТЭМ). По плану он должен выполнить роль межпланетного буксира. Макет такого ядерного буксира был представлен на форуме МАКС-2019 - огромный интерес публики был обеспечен.
Конаныхин отмечает, что подобные исследования с разработкой космического ядерного буксира проводятся и в США. Но, судя по снимкам, Россия оказалась впереди. Межпланетный буксир также называют ядерным планетолётом Путина, говорит Конаныхин. Машина должна перевернуть космическую отрасль, считает эксперт.
Конаныхин полагает, что ядерный буксир будет беспилотным. На свежих фотографиях он отмечает, помимо всего прочего, радиационные панели холодильника-излучателя. Их он называет самым интересным, поскольку "самая главная проблема в космосе - не выработать энергию, а охладить машину".
По всей видимости, аппарат будет ещё и облегчённым. Только так удастся двигаться между планетами, к слову, не опасаясь метеоритов, добавляет Конаныхин.
"Потому что летать в дальнем космосе на старых и монструозных пепелацах - это бред собачий. Так делать нельзя. Именно поэтому Россия делает ядерный буксир", - отмечает эксперт в своём "экстренном выпуске" на личном канале в YouTube.

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