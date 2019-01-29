Началась "охота за словами чиновников", неугодных либералам: Соловьев встал на защиту Юденич

В радиоэфире ведущий Владимир Соловьев на примере скандала с фразой Марины Юденич о бюджетных вложениях встал на защиту женщины, заявив о том, что в России началась "охота за словами чиновников", неугодных либералам.

Обсуждая в прямом радиоэфире с Анной Шафран ситуацию с высказываниями различных чиновников и общественников, ведущий Владимир Соловьев встал на защиту председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич.

Женщину едва не затравили в Сети за ее высказывание о бюджетных вложениях. Дело дошло до скандала.

Соловьев высказал уверенность в том, что в России началась "охота за словами чиновников", неугодных либералам.

"У нас же сейчас мода пошла: надо найти какую-нибудь фразу, которую скажет человек, как им кажется, имеющий отношение к власти, и его растоптать", - отметил ведущий, отметив "фантастичность" той "охоты", что ведется за словами чиновников, общественников, "которые не нравятся либеральной общественности".