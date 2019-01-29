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Началась "охота за словами чиновников", неугодных либералам: Соловьев встал на защиту Юденич

29 января 2019, 12:09  •  159 • Политика
В радиоэфире ведущий Владимир Соловьев на примере скандала с фразой Марины Юденич о бюджетных вложениях встал на защиту женщины, заявив о том, что в России началась "охота за словами чиновников", неугодных либералам.
Обсуждая в прямом радиоэфире с Анной Шафран ситуацию с высказываниями различных чиновников и общественников, ведущий Владимир Соловьев встал на защиту председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич.
Женщину едва не затравили в Сети за ее высказывание о бюджетных вложениях. Дело дошло до скандала.
Соловьев высказал уверенность в том, что в России началась "охота за словами чиновников", неугодных либералам.
"У нас же сейчас мода пошла: надо найти какую-нибудь фразу, которую скажет человек, как им кажется, имеющий отношение к власти, и его растоптать", - отметил ведущий, отметив "фантастичность" той "охоты", что ведется за словами чиновников, общественников, "которые не нравятся либеральной общественности".

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