Началась глобальная экономическая война. Два фронта и ноль победителей • 60 • Аналитика Евросоюз объявил экономическую войну Соединённым Штатам. Боевые действия начнутся 1 июля. Параллельно Россия открыла «фронт» против «недружественных иностранных государств»: президент Путин подписал закон о контрсанкциях. Похоже, на планете начинается глобальная война, и об открытой либеральной экономике придётся забыть. Наступает старая добрая эра заградительных пошлин, тарифов и квот.







Тема грядущей «блокады» Соединённых Штатов объединёнными европейскими государствами занимает первые полосы крупнейших газет по обе стороны Атлантики. Пошлины на товары из США Евросоюз «включит» 1 июля 2018 года. Список уже составлен.





В этой ситуации ЕС не нападает, а обороняется. Напомним, ранее американская администрация в лице министра торговли Уилбура Росса сообщила, что Белый дом устанавливает с 1 июня таможенные пошлины на ввоз в США продукции стальной и алюминиевой промышленности. Заградительные барьеры, одобренные 31 мая, коснулись государств Евросоюза, Мексики и даже Канады. Размеры пошлин: 25% на сталь, 10% на алюминий.



Брюссель попытался ответить Вашингтону мирным порядком. Как это принято в демократиях с открытой либеральной экономикой, Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию и оспорил одностороннее решение Вашингтона. В Брюсселе составили длинный список категорий товаров из США, которые могут попасть под ответные европейские пошлины.



Око за око, зуб за зуб, перелом за перелом. Европа пошла чуть дальше ветхозаветных установлений, предложив ответные пошлины не до 25%, а даже до 50%. Мало того, в Еврокомиссии сообщили, что оставляют за собой право и на «асимметричные меры». Нет, это не означает бомбёжку Вашингтона и Нью-Йорка или свержение мистера Трампа путём евромайдана, организованного при помощи брюссельских НКО и французских булок. Еврокомиссия считает, что можно ответить США «за пределами металлургической продукции». Европа готова ударить по специфическим американским товарам, которые и по сей день сохраняют популярность в Старом Свете: например, фирменным джинсам «Ливайс» и мотоциклам «Харлей Дэвидсон». Перечень товаров доведён до сведения ВТО, а одностороннее действие команды Трампа названо «тарифной угрозой». Терминология, как видим, вполне военная.







6 июня еврокомиссары посовещались и одобрили решение о введении дополнительных пошлин на перечень товаров из США, копия которого ушла во Всемирную торговую организацию. Решение было принято «в рамках реакции ЕС на тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию», отмечается в заявлении Еврокомиссии. Такая реакция Европы соответствует нормам международной торговли.



Марош Шефчович, заместитель председателя Европейской комиссии и комиссар по вопросам энергии, объявил меры США от 31 мая о 25-процентных тарифах на сталь и 10-процентном тарифе на алюминий «односторонними и незаконными». По словам Шефчовича, незаконное решение Трампа требует ответных действий от ЕС.



В Европейском союзе подсчитали, что ответные тарифы коснутся американских товаров на общую сумму около 2,8 млрд. евро в год. Перечень товаров США охватывает практически весь спектр, пишет «Financial Times»: от арахисового масла до прогулочных катеров и мотоциклов. По утверждению представителей Брюсселя, заградительные пошлины были выверены с тем, чтобы нанести «эквивалентный экономический ущерб США».



Господин Шефчович отметил, что Еврокомиссия намерена запустить «меры возмездия» с июля. Предварительно в рамках процедур ЕС эти планы рассмотрят национальные правительства. Только после этого антиамериканские пошлины смогут вступить в законную силу.



Дипломаты ЕС сообщили журналистам, что предварительная дискуссия среди национальных правительственных чиновников, прошедшая в Софии, продемонстрировала «широкую поддержку мер возмездия».



Отдельно отмечается, что «этот план решительно поддержали» Франция и Германия.



В Еврокомиссии настаивают, что предложенный ответ США соответствует стандартам ВТО. Действия Брюсселя направлены на защиту европейских отраслей промышленности и законных интересов ЕС. Вместе с тем еврокомиссары затрудняются даже предположить, что в ответ предпримет непредсказуемый мистер Трамп. К примеру, Юрки Катайнен из Еврокомиссии высказывается с осторожностью, отмечая, что «в интересах обеих сторон» (США и ЕС) избегать «дальнейшей эскалации или расширения торговой войны». Победителей в такой войне не бывает, считает он.







О запретительных пошлинах на американские мотоциклы «Harley-Davidson», джинсы, бурбон, апельсиновый сок и др. пишет «The Guardian». Война может не ограничиться товарами на 2,8 млрд. евро. Жалоба, поданная в ВТО, содержит ещё один пункт: если заградительная политика, принятая командой Трампа, будет продолжаться три года спустя, Евросоюз планирует ввести дополнительные тарифы, под которую попадёт американская продукция на сумму в 3,6 млрд. евро.



Кстати, интересное положение занимает в этом вопросе Великобритания: в перспективе она может оказаться посреди войны в нейтральном статусе. По мнению некоторых экспертов, новые американские тарифы Великобританию минуют. По крайней мере, они не будут её касаться, как только она покинет ЕС.



Однако это лишь мнение. Великобритания, Франция и Германия пока действуют против США в полном согласии. Ранее, напомним, тройка государств подписала совместное письмо в адрес США с требованием избавить европейские компании от санкций, введённых Белым домом против Ирана.







Евросоюз, заметим, настолько осерчал на Дональда Трампа, что уже прилагает усилия по созданию глобального «единого фронта против агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа» (to forge a united front against U.S. President Donald Trump’s aggressive trade policies). Об этом пишет Politico.eu.



Европейский комиссар по торговле Сесилия Мальмстрём пояснила, что такой «единый фронт» следует создать в Мексике, Канаде и Японии. «Мы полны решимости делать то, что нужно, и мы также работаем со многими другими странами, потому что речь идёт не только о противостоянии ЕС и США», — цитирует еврокомиссара издание. С целью создания антиамериканского «фронта» ЕС уже обратился к правительствам Мексики, Японии и Канады. Формируется «круг друзей», которые верят «в международные правила». По словам Мальмстрём, тарифы Трампа на сталь и алюминий — приём рискованный, и он может «изолировать США». Ведь «весь остальной мир» считает решение Белого дома «незаконным».



Европа и США, напомнила Сесилия Мальмстрём, в своё время создали международные правила и организации, регулирующие торговлю. И Европа хотела бы работать на этом поле с США. Однако если США начали нарушать созданные ранее правила, Евросоюзу приходится «принимать меры».



Джинн торговой войны был выпущен из бутылки как раз в тот момент, когда Россия открыла свой «фронт» против «недружественных иностранных государств»: на днях президент Путин подписал закон о контрсанкциях.



Ситуация в чём-то похожа на европейскую: Россия, как и ЕС, не нападает, а защищается. В начале апреля Минфин США ввёл дополнительные ограничительные меры против компаний, бизнесменов, чиновников и госменеджеров из РФ. Спустя два месяца, 4 июня, на портале правовой информации появился подписанный В. Путиным закон о контрсанкциях, наделивший главу государства правом запрещать международное сотрудничество (или приостанавливать таковое) с «недружественными иностранными государствами и организациями». Из законопроекта была исключена ранняя спорная норма, которая могла подвести под ограничения российские компании и банки с иностранным участием. Ограничения не будут распространяться и на жизненно необходимые товары, в т. ч. лекарства.



Подписание закона о контрсанкциях прокомментировал в беседе с каналом «RT» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «На мой взгляд, — сказал он, — Россия пока не планирует обязательно вводить какие-то контрсанкции, она оставляет за собой такую возможность. Дальнейшее зависит от того, какую политику будут проводить и коллективный Запад, и США и ЕС по отдельности. Что касается областей — это запрет на импорт американских товаров, возможны санкции на использование российской территории американской авиацией при трансконтинентальных перелётах. Думаю, что сама ситуация говорит о том, что Россия не хотела бы проводить санкционную борьбу в более серьёзную область, но если давление продолжится, то Россия создала инструмент, который будет задействован, если её к тому будут вынуждать».



Эксперту вторит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. «Будете ужесточать санкции против России — вам тоже прилетит ответ», — цитирует её РИА «Новости».



Впрочем, заметим, в отличие от жёсткого решения ЕС, принятого прямо-таки по ветхозаветному установлению, реакция России является скорее демонстративной. Это легко объяснить: технологически слабой экономике России, зависимой от торговли сырьём и зависимой от Запада в импорте, намного сложнее эффективно ответить «партнёрам». И всё же некоторые меры могут быть приняты, и это, разумеется, повысит температуру международных отношений ещё на несколько градусов.





* * *



