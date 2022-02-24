|
Началась эвакуация Верховной рады в Киеве
24 февраля 2022, 16:45 • 533 • Политика
Украинские власти приступили к эвакуации Верховной рады в Киеве.
Об этом в четверг сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram. Официальных подтверждений пока не было.
Скриншот: Telegram/Skabeeva
Ранее сообщалось, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук вывез свою семью из Киева. В Сети появилось видео, на котором видно, как депутат сажает своих родных в автомобиль, который вывозит их в неизвестном направлении. Семью Стефанчука при этом всё время сопровождает охрана.
На прошлой неделе американские СМИ сообщали о том, что в Вашингтоне обсуждается возможная эвакуация президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, американская сторона была в курсе готовящейся Россией военной операции.
Подпишитесь на нас
533
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 февраля 2022, 08:40
|
23 февраля 2022, 02:50
|
22 февраля 2022, 02:20
|
21 февраля 2022, 10:35
|
22 февраля 2022, 07:35
|
23 февраля 2022, 01:05
|
20 февраля 2022, 04:15