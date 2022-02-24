Началась эвакуация Верховной рады в Киеве

Украинские власти приступили к эвакуации Верховной рады в Киеве.

Об этом в четверг сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram. Официальных подтверждений пока не было.

Скриншот: Telegram/Skabeeva

Ранее сообщалось, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук вывез свою семью из Киева. В Сети появилось видео, на котором видно, как депутат сажает своих родных в автомобиль, который вывозит их в неизвестном направлении. Семью Стефанчука при этом всё время сопровождает охрана.

На прошлой неделе американские СМИ сообщали о том, что в Вашингтоне обсуждается возможная эвакуация президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, американская сторона была в курсе готовящейся Россией военной операции.