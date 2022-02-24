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Началась эвакуация Верховной рады в Киеве

24 февраля 2022, 16:45  •  533 • Политика
Украинские власти приступили к эвакуации Верховной рады в Киеве.
Об этом в четверг сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram. Официальных подтверждений пока не было.
Скриншот: Telegram/Skabeeva
Ранее сообщалось, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук вывез свою семью из Киева. В Сети появилось видео, на котором видно, как депутат сажает своих родных в автомобиль, который вывозит их в неизвестном направлении. Семью Стефанчука при этом всё время сопровождает охрана.
На прошлой неделе американские СМИ сообщали о том, что в Вашингтоне обсуждается возможная эвакуация президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, американская сторона была в курсе готовящейся Россией военной операции.

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