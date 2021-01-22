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Начала с плевка в лицо русским: "Игра с огнём" Майи Санду напомнила Додону 90-е

22 января 2021, 18:35  •  288 • Политика
После решения Конституционного суда Молдавии об отмене особого статуса русского языка в стране представитель молдавской Партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что президент Майя Санду просто "плюнула в лицо" русским. В свою очередь экс-президент Молдавии признался, что ситуация напоминает ему 90-е, а Санду сейчас "играет с огнём".
Представитель молдавской Партии социалистов Богдан Цырдя осудил отмену особого статуса русского языка, заявив, что таким образом президент Майя Санду "плюнула в лицо" русскоязычным гражданам.
"Статус русского языка в качестве языка межнационального общения был аннулирован в Молдавии два раза. Вот так Майя Санду "сохраняет и развивает языки каждого этноса в Молдавии". После выборов взяла и плюнула в лицо десяткам тысяч русскоязычных граждан, поверивших в её обещания!", - пишет в своём Telegram-канале Цырдя.
Он напомнил об обещании Санду, данном перед выборами, - не сократить сферу использования русского языка. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что всё происходящее напоминает ему 90-е годы:
"Маргиналы, которые вчера оскорбляли русскоязычных граждан, те же, кто в 90-х стреляли на Днестре. Кому это выгодно? Почему Конституционный суд играет в эти игры?", - задал вопросы на своей страничке в Facebook Додон.
Он напомнил, что минимум одна треть населения Молдавии - русскоязычные.
"Вы играете с огнём, надо постараться сохранить межэтнический мир. Вчерашнее решение обернётся массовыми протестами уже на следующей неделе", - предупредил Додон.

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