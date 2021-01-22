Начала с плевка в лицо русским: "Игра с огнём" Майи Санду напомнила Додону 90-е

Представитель молдавской Партии социалистов Богдан Цырдя осудил отмену особого статуса русского языка, заявив, что таким образом президент Майя Санду "плюнула в лицо" русскоязычным гражданам.

"Статус русского языка в качестве языка межнационального общения был аннулирован в Молдавии два раза. Вот так Майя Санду "сохраняет и развивает языки каждого этноса в Молдавии". После выборов взяла и плюнула в лицо десяткам тысяч русскоязычных граждан, поверивших в её обещания!", - пишет в своём Telegram-канале Цырдя.

Он напомнил об обещании Санду, данном перед выборами, - не сократить сферу использования русского языка. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что всё происходящее напоминает ему 90-е годы:

"Маргиналы, которые вчера оскорбляли русскоязычных граждан, те же, кто в 90-х стреляли на Днестре. Кому это выгодно? Почему Конституционный суд играет в эти игры?", - задал вопросы на своей страничке в Facebook Додон.

Он напомнил, что минимум одна треть населения Молдавии - русскоязычные.

"Вы играете с огнём, надо постараться сохранить межэтнический мир. Вчерашнее решение обернётся массовыми протестами уже на следующей неделе", - предупредил Додон.