Начал работать против «первого»? Почему Пенс «борзеет» на глазах

Автор:

Латышев Сергей

Вице-президент США Майкл Пенс резко вышел из тени хозяина Белого дома, делая – вместо здравствующего Дональда Трампа – чисто президентские заявления. По идее, это должен был сказать президент и верховный главнокомандующий, считающий вслед за Израилем Иран главным врагом человечества, но эту роль решил сыграть его «дублёр» Пенс:

После неспровоцированного нападения в эти выходные на ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии я заверяю вас, что мы готовы.

Вице президент подчеркнул, что «Америка готова защищать свои интересы».

«Мы консультируемся с союзниками, и президент определит, какие действия лучше всего предпринять в предстоящие дни», – упомянул для приличия Трампа Пенс, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне. Он заверил, что США «сохранят доминирование в энергетике, продолжат тенденцию к достижению энергетической независимости и предпримут все необходимые шаги» для защиты своих интересов, американских солдат и союзников в районе Персидского залива.

Вице-президент США Майкл Пенс кое-чем мешает, но пока лоялен хозяину Белого дома. Но у него очень большие амбиции. Ray Tang/Globallookpress

Кроме того, вице-президент США выступил с речью в поддержку нового договора о североамериканской зоне свободной торговли, провозгласив: «Мы закончили эру экономической капитуляции».

А в марте этого года, выступая в Алабаме, Пенс… поставил задачу перед НАСА в течение пяти лет отправить американцев на Луну «любыми средствами». Он также пообещал, что «первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории».

«Чтобы достичь Луны в следующие пять лет, нам надо выбрать наши цели уже сейчас. В НАСА давно знают, что южный полюс Луны имеет огромное научное, экономическое и стратегическое значение, и теперь пришло время отправиться туда», – указал дублёр Трампа. Пенс пригрозил также НАСА в случае неготовности к этому обратиться к частным компаниям.

Простые арифметические подсчёты говорят, что речь идёт о 2024 годе, когда в США пройдут очередные президентские выборы, в которых Трамп в любом случае не сможет принять участие, а Пенс, похоже, обязательно примет…

Кто и куда клюнул Пенса?

Но сейчас вице-президента больше волнует другое: быстро превратить себя в такую большую политическую величину, чтобы у Трампа, с которым он поддерживает лояльные, тёплые, но не слишком близкие отношения, не возникло даже мысли о том, чтобы идти на перевыборы 2020 года с другим вице-президентом. Дело в том, что фигура Пенса, всегда поддерживавшего Трампа в его противоборстве с демократами в Конгрессе, где вице-президент играет важную роль, выглядит в глазах демократических критиков Трампа ещё более одиозно, чем президентская.

Пенс как человек и политик вызывает в лево-либеральном лагере, как и у глобалистов-международников, ещё больше ненависти, чем нынешний хозяин Белого дома. Потому что Пенс – в отличие от заигрывающего с консервативным электоратом патриотического плейбоя-Трампа – это настоящий американский консерватор старой школы: моралист, верующий, сторонник крутых мер во всём, ненавистник России, империалист, верящий в американскую исключительность, и лоббист. Он во многом пересекается с Трампом, поэтому советники последнего уже давно нашёптывают президенту взять себе в партнёры более приемлемого для широких кругов американской общественности политика, желательно женщину, чтобы увеличить свои шансы на переизбрание.

Этого-то и опасается Пенс. Поскольку сказать «ваши услуги больше не требуются», как совсем недавно это испытал на себе президентский советник по нацбезопасности, архиконсерватор Джон Болтон, Трамп может любому в любой момент. Поэтому надо работать на опережение, пусть президент на словах и неоднократно заверял своего дублёра, что не собирается его ни на кого менять.

Согласно данным ссылающегося на источники портала Yahoo News, с ноября прошлого года отношения ухудшились не только между президентом и вице-президентом, но и между их ключевыми советниками. После во многом неудачных для республиканцев перевыборов в Конгресс США Трамп стал активно интересоваться мнением своих советников о том, стоит ли ему дальше идти вместе с Пенсом. Против последнего, как сообщается, особенно настроен зять и советник Трампа Джаред Кушнер, который сам якобы не раз поднимал вопрос о замене Пенса на будущих выборах, потому что тот свою полезность уже исчерпал.

Выбор – за Трампом

Ситуация, как видим, для Пенса неоднозначная, и особого доверия к словам Трампа он, конечно, не испытывает, что и подтверждают его помпезные заявления о судьбах войны и мира, зоне североамериканской свободной торговли, полёте на Луну…

Пенс хочет показать всем, и прежде всего – своему президенту, что является очень значительной фигурой с большими амбициями. И его лучше не раздражать и не мешать реализовывать президентскую мечту тогда, когда Трамп уже не сможет в любом случае претендовать на Белый дом.

Если всё будет так, как есть, Пенс будет по-прежнему лояльно поддерживать Трампа. Если не так – станет его сильным врагом. К обоим вариантам он, похоже, готов. Выбор – за президентом. И выбор этот очень труден, потому что Трампу действительно было бы легче переизбраться в 2020 году, если бы его дублёр не был в чём-то улучшенной, а в чём-то ухудшенной его копией.