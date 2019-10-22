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НАБУ завело дело против Порошенко по статье о халатности
22 октября 2019, 21:39 • 15 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении экс-президента страны Петра Порошенко по статье о халатности. Об этом информирует агентство «Украинские новости».
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«Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса («Служебная халатность»)», — заявили в НАБУ.
Уточняется, что производство открыли в связи с соответствующим решением Высшего антикоррупционного суда.
Ранее Государственное бюро расследований возбудило дело против Порошенко из-за недостоверной декларации.
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