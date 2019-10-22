Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведев: у нас в экономике "все в порядке"...
Все воевавшие в Донбассе украинцы - террористы: "Азов" уточнил заявлен...
Наши доходы. И всё-таки они выросли!
Разоблачительный спектакль: британская власть и СМИ как инструмент давления!
Главная / Украина

НАБУ завело дело против Порошенко по статье о халатности

22 октября 2019, 21:39  •  15 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении экс-президента страны Петра Порошенко по статье о халатности. Об этом информирует агентство «Украинские новости».
 
© nabu.gov.ua Facebook
 

«Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса («Служебная халатность»)», — заявили в НАБУ.

Уточняется, что производство открыли в связи с соответствующим решением Высшего антикоррупционного суда.

Ранее Государственное бюро расследований возбудило дело против Порошенко из-за недостоверной декларации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
22 октября 2019, 11:54
На Украине завели дело после гибели экс-министра при падении вертолёта
22 октября 2019, 08:39
«Нет никаких предпосылок»: как Украина планирует достичь «экономического прорыва»
22 октября 2019, 12:09
Местные выборы в Молдове: по градоначальникам неожиданно лидируют демократы
22 октября 2019, 18:24
СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене
22 октября 2019, 15:09
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
22 октября 2019, 15:09
МИД России оценил вероятность возобновления авиасообщения с Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2019, 09:54
"Сам покричал, сам на себя обиделся и сам ушёл": Что на самом деле произошло в эфире программы "60 минут"
21 октября 2019, 22:54
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
16 октября 2019, 22:39
Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором повышения расходов НАТО
19 октября 2019, 06:12
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на 11 млрд долларов
16 октября 2019, 19:39
Принуждение к миру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.