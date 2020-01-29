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НАБУ возбудило новое дело против Порошенко о хищении бюджетных средств
29 января 2020, 21:09 • 97 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило новое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, которого подозревают в хищении бюджетных средств в крупном размере.
© nabu.gov.ua Facebook
Ответ НАБУ о начале досудебного расследования после заявления депутатов украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовал депутат Ринат Кузьмин.
«Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 209 УК Украины, по обстоятельствам возможной легализации средств вследствие завладения государственными средствами в особо крупных размерах, совершённой по предварительному сговору группой лиц путём злоупотребления своим служебным положением, которые совершены... Порошенко П.А. и неустановленными лицами из его окружения», — говорится в документе, опубликованном в Facebook.
НАБУ также внесло информацию об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных расследований.
Кузьмин утверждает, что в данном деле фигурирует бывший президент США Барак Обама.
«НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой $100 млн средств международной финансовой помощи», — написал он.
Ранее Порошенко заявил о намерении подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины для «возмещения морального вреда».
31 января ожидается новый допрос Порошенко по делу о задержании украинских моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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