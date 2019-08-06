Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский уволил двух заместителей главы Госпогранслужбы
"Все варианты на столе": США признали, что готовы на всё для свержения...
Генсек НАТО «открыл глаза» Западу на воссоединение Крыма с Россией
Медведчук готов к союзу с любой партией ради мира в Донбассе
Главная / Украина

НАБУ расследует до 15 дел в отношении Луценко

06 августа 2019, 23:39  •  88 • Украина
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) регулярно расследует против него от пяти до 15 дел.
 
Reuters
 

Об этом он сказал в эфире радио «Новое время».

«В НАБУ периодически от пяти до 15 дел против меня. И сейчас есть, я периодически хожу на допросы, даю показания», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, подобная ситуация является «нормальным явлением для правового государства».

В марте адвокат Маси Найем заявил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Луценко. По словам юриста, генпрокурора заподозрили в разглашении данных о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
06 августа 2019, 13:54
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
06 августа 2019, 23:39
НАБУ расследует до 15 дел в отношении Луценко
06 августа 2019, 13:54
В Крыму отреагировали на слова генсека НАТО о полуострове
06 августа 2019, 17:09
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
06 августа 2019, 20:24
Зеленский уволил двух заместителей главы Госпогранслужбы
06 августа 2019, 20:24
Медведчук готов к союзу с любой партией ради мира в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2019, 23:54
Во что «зоошизики» хотят превратить российский цирк здорового человека (Руслан Осташк...
06 августа 2019, 23:54
"Достоевского прочёл?": Пост Навального о юных "жертвах режима" в...
06 августа 2019, 23:54
В США женское белье будет рекламировать "бывший мужчина": В Victoria`s Secr...
06 августа 2019, 23:54
Тигрёнок для президента: Мальчик из Тулуна вручил Путину трогательный подарок
06 августа 2019, 23:54
"Все варианты на столе": США признали, что готовы на всё для свержения през...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
31 июля 2019, 03:39
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
31 июля 2019, 14:54
Заседание по Донбассу началось в Минске
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
31 июля 2019, 18:24
Российские средства РЭБ наносят подкашивающий удар. Промахи израильских «Delilah» покажутся цветочками
31 июля 2019, 08:39
Американцы напуганы. Российская армия преображается
03 августа 2019, 21:09
«Слуга народа» начинает грабёж евроукров (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.