НАБУ открыло дело против соратника Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений депутата Верховной рады Андрея Геруса, представляющего партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что таким образом НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который обязал открыть уголовное производство.

С требованием открыть дело в суд обратился адвокат экс-депутата Рады Олега Ляшко Элеонора Саловая.

Она сообщила, что в действиях председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг содержится состав уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»), а также ч. 1 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Ранее Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между Ляшко и Герусом.