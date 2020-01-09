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НАБУ открыло дело против соратника Зеленского
09 января 2020, 00:24 • 49 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений депутата Верховной рады Андрея Геруса, представляющего партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что таким образом НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который обязал открыть уголовное производство.
С требованием открыть дело в суд обратился адвокат экс-депутата Рады Олега Ляшко Элеонора Саловая.
Она сообщила, что в действиях председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг содержится состав уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»), а также ч. 1 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.
Ранее Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между Ляшко и Герусом.
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