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НАБУ открыло дело против соратника Зеленского

09 января 2020, 00:24  •  49 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений депутата Верховной рады Андрея Геруса, представляющего партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
 
© nabu.gov.ua Facebook
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что таким образом НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда, который обязал открыть уголовное производство. 

С требованием открыть дело в суд обратился адвокат экс-депутата Рады Олега Ляшко Элеонора Саловая.

Она сообщила, что в действиях председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг содержится состав уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»), а также ч. 1 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Ранее Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту драки между Ляшко и Герусом.

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