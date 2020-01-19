«Набор церемониальных угроз»: могут ли демократы рассчитывать на поддержку сената США в деле об импичменте

Демократы-конгрессмены передали в сенат США подробное обоснование импичмента Дональда Трампа. Авторы документа призывают сенат поддержать решение палаты представителей об отставке президента. По их словам, отказ проголосовать за импичмент будет означать, что «личные интересы главы государства могут иметь приоритет над интересами национальными». Демократы обвиняют Трампа в попытке использовать служебные полномочия в личных интересах, а также в том, что глава Белого дома якобы препятствовал расследованию этих фактов в конгрессе. Эксперты сомневаются, что сенат поддержит эти обвинения. По их мнению, цель Демократической партии — нанести репутационный ущерб президенту.

Отказ сената США поддержать решение конгресса о вынесении импичмента президенту Дональду Трампу покажет, что личные интересы главы государства могут превалировать над интересами нации. Кроме того, это подорвёт авторитет Штатов в глазах американских союзников в мире и нанесёт ущерб национальным интересам страны. Такая позиция изложена в меморандуме палаты представителей. Накануне документ был опубликован на сайте комитета по разведке нижней палаты конгресса.

Сообщается, что документ передан в сенат для рассмотрения. Представлять позицию палаты представителей во время сенатских слушаний по импичменту будут семь конгрессменов-демократов. В группу обвинителей входят глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, председатель комитета по судебным делам Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Политический мотив

Как отмечается в меморандуме, Дональд Трамп сначала воспользовался своими должностными полномочиями, чтобы вынудить иностранное государство (Украину. — RT) вмешаться в американские выборы с целью получения личной политической выгоды, а затем «попытался скрыть свои неправомерные действия, препятствуя соответствующему расследованию конгресса».

«В Конституции предусматриваются следующие меры в случае настолько серьёзных злоупотреблений президентом своими полномочиями: импичмент и отстранение от должности», — напоминают авторы документа.

Офис энергетической компании Burisma Holdings Ltd в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

При этом авторы документа утверждают, что выдвинутые против Байдена подозрения не имели под собой реальной почвы. Кроме того, по их мнению, не было оснований и для того, чтобы подозревать украинскую сторону во вмешательстве в американские выборы 2016 года в пользу Демократической партии, уверены конгрессмены.

Напомним: в разговоре с Владимиром Зеленским Трамп попросил украинского коллегу также разобраться в ситуации вокруг компании CrowdStrike. Компания занималась расследованием хакерской атаки 2016 года на сервер Национального комитета Демпартии. Впоследствии Трамп критиковал демократов за то, что они не представили ФБР доступ к атакованным серверам.

В беседе с Зеленским, ставшей основанием для запуска процедуры импичмента, Трамп также упомянул, что серверы компании CrowdStrike могли располагаться на Украине.

«Если сенат позволит президенту Трампу остаться в должности, то он и последующие лидеры станут смелее приветствовать, а то и запрашивать иностранное вмешательство в выборы предстоящих лет. Когда вера американцев в выборы подрывается, а их результаты вызывают вопросы, подвергается сомнению и основа основ демократического самоуправления», — говорится в меморандуме.

Авторы документа уверены, что отказ сената отстранить Трампа от власти будет означать, что «личные интересы главы государства могут иметь приоритет над интересами национальными», и это вызовет обеспокоенность у союзников США и придаст уверенности американским противникам.

«Американское лидерство зиждется на силе примера, что мы подаём, и последовательности, с которой мы подходим к достижению целей. Однако из-за действий президента Трампа и то и другое сейчас под вопросом», — подчёркивается в меморандуме.

По мнению экспертов, представленные Демократической партией аргументы слабы, а её попытки организовать импичмент главе государства продиктованы политическими мотивами.

«Заявляя, что сохранение поста президента за Трампом угрожает национальным интересам США, демократы пытаются усилить свою позицию. Но на самом деле это лишь подчёркивает слабость их аргументов, это набор церемониальных угроз, а не конкретные факты. Вся история с импичментом от начала до конца не очень убедительна, как и предыдущее дело с расследованием Мюллера и «российским вмешательством». Думаю, что Трамп легко опровергнет эти обвинения», — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Похожей точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Демократы и ранее искали поводы инициировать импичмент Трампа. Представленное ими обвинение явно мотивировано политически. Для сторонников Демпартии эти аргументы могут иметь вес, но для многих американцев они ничего не значат», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По его мнению, демократы переключились на новую тему после того, как им не удалось организовать отстранение Трампа от должности главы государства по итогам расследования Роберта Мюллера.

Напомним: расследование спецпрокурора Роберта Мюллера было посвящено якобы имевшему место вмешательству России в президентскую кампанию 2016 года в США и предполагаемым связям Трампа с российскими властями. Однако никаких фактов, способных подтвердить эти связи, следствие не нашло.

Голосование по партийной линии

В сентябре 2019 года процедуру импичмента президента США инициировала спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси. Поводом для этого послужила публикация стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, беседа состоялась 25 июля.

Решение обнародовать стенограмму переговоров было принято Белым домом на фоне развернувшейся в США дискуссии о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. Демократы считают, что Трамп использовал своё служебное положение для того, чтобы вынудить украинское руководство объявить о начале антикоррупционного расследования против Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления на Киев Трамп использовал угрозу заморозки финансовой помощи Украине, считают в Демпартии.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Во время разговора с Зеленским Трамп попросил собеседника разобраться с делом вокруг отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина. Ранее издание The Hill сообщало, что именно Джо Байден, будучи вице-президентом США, добился отставки Шокина. Причиной этого стали якобы планы украинского генпрокурора расследовать коррупционную деятельность сына Байдена Хантера, входившего тогда в совет директоров украинской компании Burisma Holdings.

В декабре 2019 года палата представителей проголосовала за объявление импичмента Дональду Трампу. Но для того, чтобы решение вступило в силу, его должны поддержать обе палаты конгресса.

Однако демократы не спешили передавать дело в сенат, что стало поводом для критики со стороны Трампа. Политик обвинил оппонентов в нарушении Конституции из-за затягивания с передачей обвинительного заключения по импичменту в сенат.

В середине января палата представителей США наконец проголосовала за передачу обвинения против главы государства на рассмотрение верхней палаты парламента.

По мнению экспертов, сенат не поддержит обвинение, выдвинутое против Трампа демократами.

«Большинство мест в сенате принадлежит однопартийцам Трампа — республиканцам. Это делает импичмент невозможным, и демократы понимают это. Думаю, Демпартия не рассчитывает, что Трамп действительно лишится сейчас поста. Скорее цель другая — нанести ему максимальный репутационный ущерб в преддверии избирательной кампании. За счёт этой истории демократы надеются уронить имидж Трампа в глазах избирателей», — считает Александр Асафов.

Юрий Рогулёв придерживается похожего мнения. По прогнозу эксперта, сенат не согласится объявить импичмент Трампу.

«Даже если сейчас кто-то из республиканцев перейдёт на сторону демократов, противникам Трампа всё равно не набрать две трети голосов в сенате. А именно такое количество сенаторов должно проголосовать за импичмент, чтобы он состоялся. Голосование в палате представителей ранее прошло чётко по партийным линиям, никто из конгрессменов-республиканцев не поддержал демократов и их обвинения. Поэтому нет никаких оснований полагать, что в сенате дело будет обстоять иначе», — подытожил эксперт.