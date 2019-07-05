Набор «преступлений». В чём Грузия обвиняет Россию? • 150 • Аналитика









Мнимые «преступления» Российской империи

В современной (постсоветской) Грузии Россия однозначно рассматривается как враждебное государство, которое оккупировало свободолюбивых грузин и включило их в свою империю. При этом не делается скидки даже на то, что все советское государство на протяжении 30 лет возглавлял Иосиф Джугашвили, а вторым лицом в государстве по реальной власти долгое время был другой выходец из Грузии – мегрел Лаврентий Берия. И это если не вспоминать о бесчисленных Енукидзе, Орджоникидзе, Деканозишвили, Гегечкори и прочих советских руководителях грузинского происхождения.



Военный эксперт Евгений Крутиков в своей статье «Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией» отмечает, что вся идеология современного грузинского государства выстроена на доминирующем мифе о кровожадном российском империализме. В вину России Грузия вменяет целый ряд «преступлений».



Первое – якобы сговор с персами, которых именно Россия «натравила» на Грузию. Речь идет о знаменитом походе шаха Ага Мохаммед-хана Каджара в Закавказье, который он предпринял в общем контексте противостояния Персии и Османской империи. Дело в том, что царь Картли-Кахети Ираклий II вел переговоры с османами, чем и разъярил иранского шаха, опасавшегося расширения турецких владений в Закавказье. И Ага Мохаммед-хан Каджар предпринял в 1795 году поход на Тбилиси. Теперь грузинские «историки» сообщают, что якобы это Россия натравила персов на Грузию и даже профинансировала этот поход. Правда, не очень понятно, какие цели при этом Россия преследовала и зачем ей вообще было поддерживать персов в Грузии?



Второе обвинение в адрес России лежит в плоскости религиозной и связано с решением Святейшего Синода Русской православной церкви от 1847 года о лишении грузинской церкви автокефалии. На самом деле, Синод просто подчинял и унифицировал все православные церкви на пространстве империи.







Третье «преступление» царской России еще более абсурдно – это т.н. «депортация дворянства». На самом деле, грузинское дворянство пользовалось в Российской империи всеми привилегиями русского дворянства и дало немало выдающихся военных и гражданских деятелей. Генерал Петр Иванович Багратион – представитель боковой ветви картлийского царского дома Багратионов, генерал Павел Дмитриевич Цицианов (князь Цицишвили), генералы Иосиф, Дмитрий, Тамаз Орбелиани и многие другие верой и правдой служили государству российскому.



В современной Грузии любят обвинять Россию и в том, что она «подселила» в пограничные с Турцией районы Месхетии и Джавахетии армян. И это действительно так, поскольку эти районы были населены исламизированными грузинами, давно идентифицировавшими себя как турки. Российские власти, в контексте многовековых войн с Турцией, не могли доверять такому населению и стремились разбавить его христианами – армянами.



«Советизация» или «десталинизация»: в чем же виноват СССР?

Самое страшное «преступление», в котором в Грузии любят обвинять Россию – «советизация». Хотя Грузия дала огромное количество советских государственных деятелей самого высокого ранга, вплоть до главы государства. Именно в советское время Грузия, как и другие республики Закавказья и Средней Азии, перестала быть отсталым захолустьем – были созданы современные системы здравоохранения, образования, развивалась промышленность. Даже национальной культуре был дан старт с помощью серьезных государственных финансовых вливаний и организационной помощи.



Кто постарше, помнит, что в советское время Грузинская ССР была одной из богатейших республик Союза, и это при том, что очень сильно уступала остальным республикам по производимой продукции. Грузия производила 2% союзного ВВП, а потребляла 5%. Из советского времени осталось множество анекдотов, основанных на вполне реальных событиях, в которых фигурируют жители Грузии, прилетающие в Москву отобедать в ресторане «Арагви», покупающие дипломы и кандидатские степени, разъезжающие на автомобилях, которые в других республиках могли позволить себе только очень высокопоставленные или заслуженные люди.







Именно Грузия в советское время держала «пальму первенства» среди всех республик Союза по количеству цеховиков, спекулянтов различных мастей, здесь же формировалась и советская организованная преступность. До сих пор выходцы из Грузии (и не только этнические грузины, мегрелы, сваны, но и тбилисские армяне и езиды) составляют большую часть представителей высшей ступени криминальной иерархии.





Зато в плачевной ситуации оказались национальные меньшинства, особенно абхазы и осетины, которых власти Грузинской ССР не особо жаловали и всячески пытались «огрузинить», в том числе и посредством школьного образования – до определенного времени для осетинского языка в Южной Осетии использовали грузинский алфавит, который совершенно ему не подходил.



Кстати, именно в советское время были заложены и основы современного грузинского национализма, поскольку в стремлении угодить национальным республикам, особенно на Кавказе, советская власть создавала для Грузии особые условия. Грузинская культура превозносилась в советских школьных учебниках, грузинским режиссерам, писателям, художникам давался «зеленый свет» и они могли позволить себе то, что вряд ли бы позволили представители других национальностей Союза.







Парадоксально, но следующим «преступлением оккупантов» считается как раз «десталинизация». Это похоже на шизофрению, но та же публика, которая обвиняет Россию в организации репрессий в Грузии в 1930-е годы, легко переходит и к обвинениям в «аресте Берии и подготовке репрессий против грузинского народа», в «расстреле сторонников Сталина» на демонстрации в Тбилиси в 1956 году.



Кстати, когда речь заходит о Сталине или Берия, то здесь национальная гордость за этих «великих сынов великого грузинского народа» просыпается практически у каждого грузина, будь он хоть трижды либералом-западником. Это объясняется тем, что для этнократа на первом месте всегда стоит этническая принадлежность, а уж затем политические взгляды, которые могут меняться как флюгер, в зависимости от обстоятельств.



Точно также обстояли дела, к примеру, в Тропической Африке времен «Холодной войны» — пока одного племенного лидера спонсируют СССР, он является убежденным марксистом-ленинцем, как только «хозяин» меняется на Соединенные Штаты – превращается в апологета рынка и демократии, но чему сохраняет верность, так это своему племени, ради доминирования которого и воюет с другими племенами, прикрываясь идеологиями как ширмами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что грузинский националист может обвинять Россию в сталинских репрессиях, а затем пить «за товарища Сталина», потому что Сталин – самый известный и выдающийся сын Грузии.



«Расчленение и оккупация»

Претензии Грузии к современной России еще более конкретны. Во-первых, Россию обвиняют в том, что именно она якобы спровоцировала отсоединение от Грузии Абхазии и Южной Осетии. На самом деле, виноваты в этом исключительно грузинские националисты, которые находились у власти в Грузинской ССР и в советское время, но после распада Советского Союза проявили себя во всей красе. Абхазское и осетинское население в постсоветской Грузии начали подвергаться невиданной дискриминации. Между тем, Абхазия никогда не была в составе Грузии до тех пор, пока земли Закавказья не вошли в состав Российской империи. Украинская стабильность. Президент новый – речи старые



Так что и здесь грузины также обязаны России – в 1883 г. Сухумский военный отдел был преобразован в Сухумский округ, подчинённый Кутаисской губернии, а в Абхазию в массовом количестве стали мигрировать мегрелы, гурийцы, картлийцы. Российские власти миграцию поощряли, поскольку хотели разбавить христианами-грузинами абхазское население, в ту пору в значительной части исповедовавшее ислам и ориентированное на Османскую империю. В 1921 году Абхазия короткое время была независимой социалистической советской республикой, а затем вошла в состав Грузинской ССР.







Межнациональные отношения в Абхазии обострялись по мере роста миграции грузинского населения и сокращения доли этнических абхазов в составе населения республики. Поэтому когда распался Советский Союз, а в национальных республиках начался процесс, называемый политологами «ренессансом этнической идентичности», в Абхазии также произошел рост националистических настроений. 98,6% негрузинского населения Абхазии проголосовали за сохранение СССР, прекрасно понимая, что ждет их в грузинской этнократии.



23 июля 1992 года Верховный совет Абхазии отменил действие советской конституции 1978 года и вернул конституцию 1925 года, предусматривавшую договорные отношения между Абхазией и Грузией. Для Тбилиси это была последняя капля и в Абхазию были введены части национальной гвардии, начался грузинско-абхазский вооруженный конфликт. Примерно также развивались события и в Южной Осетии, до 1991 года входившей в состав Грузинской ССР в качестве автономной области.



Когда Грузия обвиняет Россию в империализме, она забывает, что и сама является «маленькой империей», причем отнюдь не собирается расставаться с этой ролью. Так, Тбилиси упорно не желает признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. И всем понятно, что если Россия перестанет помогать республикам и «прикрывать» их от Грузии, то это приведет к новым вторжениям, кровопролитным войнам, к геноциду абхазов и осетин.



Война 2008 года

Самая горькая современная «обида» Грузии на Россию связана с короткой, но очень показательной войной августа 2008 года. Российские войска в считанные дни нанесли тяжелейшие поражения грузинской армии, которую тренировали инструкторы НАТО. Если было бы нужно, то российские войска в два счета дошли бы до Тбилиси и взяли бы его, нейтрализовав грузинские вооруженные силы.



Для Грузии война 2008 года была большим унижением. И она же показала подлинную «нужность» Грузии ее западным покровителям, прежде всего Соединенным Штатам. Вопреки ожиданиям Тбилиси, Запад за Грузию заступился лишь на словах, никто не стал посылать американских или британских солдат погибать за «великую Грузию» в Кавказских горах.







Разумеется, что, хоть грузинские войска и напали первыми на Южную Осетию, в развязывании войны и агрессии против Грузии в Тбилиси по привычке обвиняют Россию.



Нашей стране «шьют» и вмешательство во внутренние дела Грузии. Между тем сотни тысяч грузин проживают в Российской Федерации, многие владеют здесь бизнесом, а отдельной проблемой является криминальная деятельность довольно внушительного количества выходцев из этой республики.



Кстати, о своих преступниках грузины также склонны говорить с уважением, хотя, казалось бы, что вообще хорошего можно сказать о разложившихся людях, почти поголовно наркоманах, готовых ради денег на любое преступление?



Таким образом, современная Грузия рассматривает Россию исключительно как враждебную страну, приписывая ей все мыслимые и немыслимые преступления против «грузинской государственности». О том же, что представляла собой эта самая «грузинская государственность» до России и почему Грузия никогда не была подлинным союзником российского государства, мы расскажем в следующем материале на эту тему. Массовые антироссийские выступления в Грузии побуждают нас более пристально взглянуть на не столь уж короткую историю российско-грузинских отношений. Мы видим, что Грузия выдвигает в адрес России множество обвинений, причем обвиняет нашу страну во всех смертных грехах, не гнушаясь откровенной фальсификацией истории. Попробуем разобраться, что представляют собой эти обвинения на самом деле.В современной (постсоветской) Грузии Россия однозначно рассматривается как враждебное государство, которое оккупировало свободолюбивых грузин и включило их в свою империю. При этом не делается скидки даже на то, что все советское государство на протяжении 30 лет возглавлял Иосиф Джугашвили, а вторым лицом в государстве по реальной власти долгое время был другой выходец из Грузии – мегрел Лаврентий Берия. И это если не вспоминать о бесчисленных Енукидзе, Орджоникидзе, Деканозишвили, Гегечкори и прочих советских руководителях грузинского происхождения.Военный эксперт Евгений Крутиков в своей статье «Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией» отмечает, что вся идеология современного грузинского государства выстроена на доминирующем мифе о кровожадном российском империализме. В вину России Грузия вменяет целый ряд «преступлений».Первое – якобы сговор с персами, которых именно Россия «натравила» на Грузию. Речь идет о знаменитом походе шаха Ага Мохаммед-хана Каджара в Закавказье, который он предпринял в общем контексте противостояния Персии и Османской империи. Дело в том, что царь Картли-Кахети Ираклий II вел переговоры с османами, чем и разъярил иранского шаха, опасавшегося расширения турецких владений в Закавказье. И Ага Мохаммед-хан Каджар предпринял в 1795 году поход на Тбилиси. Теперь грузинские «историки» сообщают, что якобы это Россия натравила персов на Грузию и даже профинансировала этот поход. Правда, не очень понятно, какие цели при этом Россия преследовала и зачем ей вообще было поддерживать персов в Грузии?Второе обвинение в адрес России лежит в плоскости религиозной и связано с решением Святейшего Синода Русской православной церкви от 1847 года о лишении грузинской церкви автокефалии. На самом деле, Синод просто подчинял и унифицировал все православные церкви на пространстве империи.Третье «преступление» царской России еще более абсурдно – это т.н. «депортация дворянства». На самом деле, грузинское дворянство пользовалось в Российской империи всеми привилегиями русского дворянства и дало немало выдающихся военных и гражданских деятелей. Генерал Петр Иванович Багратион – представитель боковой ветви картлийского царского дома Багратионов, генерал Павел Дмитриевич Цицианов (князь Цицишвили), генералы Иосиф, Дмитрий, Тамаз Орбелиани и многие другие верой и правдой служили государству российскому.В современной Грузии любят обвинять Россию и в том, что она «подселила» в пограничные с Турцией районы Месхетии и Джавахетии армян. И это действительно так, поскольку эти районы были населены исламизированными грузинами, давно идентифицировавшими себя как турки. Российские власти, в контексте многовековых войн с Турцией, не могли доверять такому населению и стремились разбавить его христианами – армянами.Самое страшное «преступление», в котором в Грузии любят обвинять Россию – «советизация». Хотя Грузия дала огромное количество советских государственных деятелей самого высокого ранга, вплоть до главы государства. Именно в советское время Грузия, как и другие республики Закавказья и Средней Азии, перестала быть отсталым захолустьем – были созданы современные системы здравоохранения, образования, развивалась промышленность. Даже национальной культуре был дан старт с помощью серьезных государственных финансовых вливаний и организационной помощи.Кто постарше, помнит, что в советское время Грузинская ССР была одной из богатейших республик Союза, и это при том, что очень сильно уступала остальным республикам по производимой продукции. Грузия производила 2% союзного ВВП, а потребляла 5%. Из советского времени осталось множество анекдотов, основанных на вполне реальных событиях, в которых фигурируют жители Грузии, прилетающие в Москву отобедать в ресторане «Арагви», покупающие дипломы и кандидатские степени, разъезжающие на автомобилях, которые в других республиках могли позволить себе только очень высокопоставленные или заслуженные люди.Именно Грузия в советское время держала «пальму первенства» среди всех республик Союза по количеству цеховиков, спекулянтов различных мастей, здесь же формировалась и советская организованная преступность. До сих пор выходцы из Грузии (и не только этнические грузины, мегрелы, сваны, но и тбилисские армяне и езиды) составляют большую часть представителей высшей ступени криминальной иерархии.Зато в плачевной ситуации оказались национальные меньшинства, особенно абхазы и осетины, которых власти Грузинской ССР не особо жаловали и всячески пытались «огрузинить», в том числе и посредством школьного образования – до определенного времени для осетинского языка в Южной Осетии использовали грузинский алфавит, который совершенно ему не подходил.Кстати, именно в советское время были заложены и основы современного грузинского национализма, поскольку в стремлении угодить национальным республикам, особенно на Кавказе, советская власть создавала для Грузии особые условия. Грузинская культура превозносилась в советских школьных учебниках, грузинским режиссерам, писателям, художникам давался «зеленый свет» и они могли позволить себе то, что вряд ли бы позволили представители других национальностей Союза.Парадоксально, но следующим «преступлением оккупантов» считается как раз «десталинизация». Это похоже на шизофрению, но та же публика, которая обвиняет Россию в организации репрессий в Грузии в 1930-е годы, легко переходит и к обвинениям в «аресте Берии и подготовке репрессий против грузинского народа», в «расстреле сторонников Сталина» на демонстрации в Тбилиси в 1956 году.Кстати, когда речь заходит о Сталине или Берия, то здесь национальная гордость за этих «великих сынов великого грузинского народа» просыпается практически у каждого грузина, будь он хоть трижды либералом-западником. Это объясняется тем, что для этнократа на первом месте всегда стоит этническая принадлежность, а уж затем политические взгляды, которые могут меняться как флюгер, в зависимости от обстоятельств.Точно также обстояли дела, к примеру, в Тропической Африке времен «Холодной войны» — пока одного племенного лидера спонсируют СССР, он является убежденным марксистом-ленинцем, как только «хозяин» меняется на Соединенные Штаты – превращается в апологета рынка и демократии, но чему сохраняет верность, так это своему племени, ради доминирования которого и воюет с другими племенами, прикрываясь идеологиями как ширмами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что грузинский националист может обвинять Россию в сталинских репрессиях, а затем пить «за товарища Сталина», потому что Сталин – самый известный и выдающийся сын Грузии.Претензии Грузии к современной России еще более конкретны. Во-первых, Россию обвиняют в том, что именно она якобы спровоцировала отсоединение от Грузии Абхазии и Южной Осетии. На самом деле, виноваты в этом исключительно грузинские националисты, которые находились у власти в Грузинской ССР и в советское время, но после распада Советского Союза проявили себя во всей красе. Абхазское и осетинское население в постсоветской Грузии начали подвергаться невиданной дискриминации. Между тем, Абхазия никогда не была в составе Грузии до тех пор, пока земли Закавказья не вошли в состав Российской империи.Так что и здесь грузины также обязаны России – в 1883 г. Сухумский военный отдел был преобразован в Сухумский округ, подчинённый Кутаисской губернии, а в Абхазию в массовом количестве стали мигрировать мегрелы, гурийцы, картлийцы. Российские власти миграцию поощряли, поскольку хотели разбавить христианами-грузинами абхазское население, в ту пору в значительной части исповедовавшее ислам и ориентированное на Османскую империю. В 1921 году Абхазия короткое время была независимой социалистической советской республикой, а затем вошла в состав Грузинской ССР.Межнациональные отношения в Абхазии обострялись по мере роста миграции грузинского населения и сокращения доли этнических абхазов в составе населения республики. Поэтому когда распался Советский Союз, а в национальных республиках начался процесс, называемый политологами «ренессансом этнической идентичности», в Абхазии также произошел рост националистических настроений. 98,6% негрузинского населения Абхазии проголосовали за сохранение СССР, прекрасно понимая, что ждет их в грузинской этнократии.23 июля 1992 года Верховный совет Абхазии отменил действие советской конституции 1978 года и вернул конституцию 1925 года, предусматривавшую договорные отношения между Абхазией и Грузией. Для Тбилиси это была последняя капля и в Абхазию были введены части национальной гвардии, начался грузинско-абхазский вооруженный конфликт. Примерно также развивались события и в Южной Осетии, до 1991 года входившей в состав Грузинской ССР в качестве автономной области.Когда Грузия обвиняет Россию в империализме, она забывает, что и сама является «маленькой империей», причем отнюдь не собирается расставаться с этой ролью. Так, Тбилиси упорно не желает признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. И всем понятно, что если Россия перестанет помогать республикам и «прикрывать» их от Грузии, то это приведет к новым вторжениям, кровопролитным войнам, к геноциду абхазов и осетин.Самая горькая современная «обида» Грузии на Россию связана с короткой, но очень показательной войной августа 2008 года. Российские войска в считанные дни нанесли тяжелейшие поражения грузинской армии, которую тренировали инструкторы НАТО. Если было бы нужно, то российские войска в два счета дошли бы до Тбилиси и взяли бы его, нейтрализовав грузинские вооруженные силы.Для Грузии война 2008 года была большим унижением. И она же показала подлинную «нужность» Грузии ее западным покровителям, прежде всего Соединенным Штатам. Вопреки ожиданиям Тбилиси, Запад за Грузию заступился лишь на словах, никто не стал посылать американских или британских солдат погибать за «великую Грузию» в Кавказских горах.Разумеется, что, хоть грузинские войска и напали первыми на Южную Осетию, в развязывании войны и агрессии против Грузии в Тбилиси по привычке обвиняют Россию.Нашей стране «шьют» и вмешательство во внутренние дела Грузии. Между тем сотни тысяч грузин проживают в Российской Федерации, многие владеют здесь бизнесом, а отдельной проблемой является криминальная деятельность довольно внушительного количества выходцев из этой республики.Кстати, о своих преступниках грузины также склонны говорить с уважением, хотя, казалось бы, что вообще хорошего можно сказать о разложившихся людях, почти поголовно наркоманах, готовых ради денег на любое преступление?Таким образом, современная Грузия рассматривает Россию исключительно как враждебную страну, приписывая ей все мыслимые и немыслимые преступления против «грузинской государственности». О том же, что представляла собой эта самая «грузинская государственность» до России и почему Грузия никогда не была подлинным союзником российского государства, мы расскажем в следующем материале на эту тему. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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