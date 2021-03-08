Набор представителей ЛГБТ в армию Украины: как «русский след» стал американским

Украина «обнаружила» «российский след» в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ. Но расследование ФАН показало, что в ситуации вновь виднеется «рука Америки».

Объединение «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies» в социальной сети Facebook разместило объявление о том, что приглашает военных, специалистов, а также дружественных к движению лиц подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины. При этом не уточняется, о какой именно части идет речь. Также в сообществе указали, что часть штата уже отобрана, но еще есть вакантные места.

Естественно, на такой призыв отреагировали в Вооруженных силах Украины. В Генштабе ВСУ заявили, что сообщество, распространившее информацию о наборе в армию, якобы имеет «российское происхождение». Представитель Генштаба Богдан Сеник заявил, что сайт сообщества «размещается на серверах в Москве». По его словам, такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности, Служба безопасности Украины.

«Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и вооруженных сил», — заявил Сеник.

Но вот в чем загвоздка. Сообщество «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies» отрицает все обвинения украинского Генштаба. Кроме того, отмечается, что сайт сообщества размещается не на российских серверах, а на швейцарских.

Примечательно, что и украинские националисты не верят в «российский след». Так, известный праворадикал Евгений Карась в своем Telegram-канале рассказал, кто на самом деле стоит информационными диверсиями против Вооруженных сил Украины. По его словам, заявления про набор в ряды ВСУ сторонников ЛГБТ распространяет бывший солдат националистического батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко, который ранее уже неоднократно призывал украинских военных с нетрадиционной сексуальной ориентацией создать собственное ЛГБТ-объединение.

Также Карась утверждает, что поддержку экс-участнику АТО оказывает Фонд содействия демократии посольства США на Украине. Это не скрывают даже сами создатели движения «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies», хвастаясь данной информацией на своем официальном сайте. Кроме того, ЛГБТ-объединение обвинило украинские СМИ и Генштаб ВСУ в распространении фейков, поскольку оно не имеет никакого отношения в Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием по этому поводу к украинскому политику Алексею Журавко. По его словам, ранее украинские СМИ неоднократно снимали сюжеты про представителей ЛГБТ в рядах ВСУ.

«Не секрет, что в рядах украинской армии служат представители нетрадиционной сексуальной ориентации. В социальных сетях есть подтверждающие видео и фото. Кроме того, об этом украинские СМИ неоднократно снимали сюжеты, выпускали статьи. Также хочу заметить, что сегодня Вооруженные силы Украины во всем копируют американскую армию, в которую с недавнего времени начали набирать представителей ЛГБТ. Поэтому американское посольство на Украине делает все, чтобы в ВСУ служили представители нетрадиционной сексуальной ориентации», — сказал собеседник ФАН.

Политик рассказал и о том, что сегодня украинские власти во всех бедах своей страны пытаются найти «российский след». Однако, по его словам, источник проблем украинского народа находится в Вашингтоне, который как раз и заинтересован в том, чтобы против России вбрасывались такие низкокачественные фейки.

«Сегодня на территории Украины созданы такие условия, чтобы Россия была виновата во всех ее бедах. Украинские радикалы бьют на маршах представителей ЛГБТ — виновата Россия, представителей нетрадиционной сексуальной ориентации набирают в ВСУ — опять в этом Москва виновна, мол, она фейки распускает. Ни России, ни россиянам не стоит обращать внимание на информационные вбросы со стороны Украины. Но информацию необходимо собирать, чтобы не допустить в РФ того, что сегодня происходит на Украине», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что принятые киевскими властями санкции против оппозиционных телеканалов на Украине — «большое потрясение» для России. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.