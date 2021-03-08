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Набор представителей ЛГБТ в армию Украины: как «русский след» стал американским
08 марта 2021, 14:35 • 138 • Украина
Украина «обнаружила» «российский след» в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ. Но расследование ФАН показало, что в ситуации вновь виднеется «рука Америки».
Объединение «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies» в социальной сети Facebook разместило объявление о том, что приглашает военных, специалистов, а также дружественных к движению лиц подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины. При этом не уточняется, о какой именно части идет речь. Также в сообществе указали, что часть штата уже отобрана, но еще есть вакантные места.
Естественно, на такой призыв отреагировали в Вооруженных силах Украины. В Генштабе ВСУ заявили, что сообщество, распространившее информацию о наборе в армию, якобы имеет «российское происхождение». Представитель Генштаба Богдан Сеник заявил, что сайт сообщества «размещается на серверах в Москве». По его словам, такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности, Служба безопасности Украины.
Но вот в чем загвоздка. Сообщество «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies» отрицает все обвинения украинского Генштаба. Кроме того, отмечается, что сайт сообщества размещается не на российских серверах, а на швейцарских.
Примечательно, что и украинские националисты не верят в «российский след». Так, известный праворадикал Евгений Карась в своем Telegram-канале рассказал, кто на самом деле стоит информационными диверсиями против Вооруженных сил Украины. По его словам, заявления про набор в ряды ВСУ сторонников ЛГБТ распространяет бывший солдат националистического батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко, который ранее уже неоднократно призывал украинских военных с нетрадиционной сексуальной ориентацией создать собственное ЛГБТ-объединение.
Также Карась утверждает, что поддержку экс-участнику АТО оказывает Фонд содействия демократии посольства США на Украине. Это не скрывают даже сами создатели движения «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies», хвастаясь данной информацией на своем официальном сайте. Кроме того, ЛГБТ-объединение обвинило украинские СМИ и Генштаб ВСУ в распространении фейков, поскольку оно не имеет никакого отношения в Российской Федерации.
Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием по этому поводу к украинскому политику Алексею Журавко. По его словам, ранее украинские СМИ неоднократно снимали сюжеты про представителей ЛГБТ в рядах ВСУ.
Политик рассказал и о том, что сегодня украинские власти во всех бедах своей страны пытаются найти «российский след». Однако, по его словам, источник проблем украинского народа находится в Вашингтоне, который как раз и заинтересован в том, чтобы против России вбрасывались такие низкокачественные фейки.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что принятые киевскими властями санкции против оппозиционных телеканалов на Украине — «большое потрясение» для России. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.
Автор: Андрей Барановский
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