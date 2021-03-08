Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Главная / Украина

Набор представителей ЛГБТ в армию Украины: как «русский след» стал американским

08 марта 2021, 14:35  •  138 • Украина
Украина «обнаружила» «российский след» в информации о формировании ЛГБТ-подразделений в рядах ВСУ. Но расследование ФАН показало, что в ситуации вновь виднеется «рука Америки».
Объединение «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies» в социальной сети Facebook разместило объявление о том, что приглашает военных, специалистов, а также дружественных к движению лиц подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины. При этом не уточняется, о какой именно части идет речь. Также в сообществе указали, что часть штата уже отобрана, но еще есть вакантные места.
Естественно, на такой призыв отреагировали в Вооруженных силах Украины. В Генштабе ВСУ заявили, что сообщество, распространившее информацию о наборе в армию, якобы имеет «российское происхождение». Представитель Генштаба Богдан Сеник заявил, что сайт сообщества «размещается на серверах в Москве». По его словам, такими сообществами должны заниматься компетентные органы, в частности, Служба безопасности Украины.
«Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и вооруженных сил», — заявил Сеник.
Но вот в чем загвоздка. Сообщество «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies» отрицает все обвинения украинского Генштаба. Кроме того, отмечается, что сайт сообщества размещается не на российских серверах, а на швейцарских.
Примечательно, что и украинские националисты не верят в «российский след». Так, известный праворадикал Евгений Карась в своем Telegram-канале рассказал, кто на самом деле стоит информационными диверсиями против Вооруженных сил Украины. По его словам, заявления про набор в ряды ВСУ сторонников ЛГБТ распространяет бывший солдат националистического батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко, который ранее уже неоднократно призывал украинских военных с нетрадиционной сексуальной ориентацией создать собственное ЛГБТ-объединение.
Также Карась утверждает, что поддержку экс-участнику АТО оказывает Фонд содействия демократии посольства США на Украине. Это не скрывают даже сами создатели движения «Военные ЛГБТ и наши союзники. Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies», хвастаясь данной информацией на своем официальном сайте. Кроме того, ЛГБТ-объединение обвинило украинские СМИ и Генштаб ВСУ в распространении фейков, поскольку оно не имеет никакого отношения в Российской Федерации.
Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием по этому поводу к украинскому политику Алексею Журавко. По его словам, ранее украинские СМИ неоднократно снимали сюжеты про представителей ЛГБТ в рядах ВСУ.
«Не секрет, что в рядах украинской армии служат представители нетрадиционной сексуальной ориентации. В социальных сетях есть подтверждающие видео и фото. Кроме того, об этом украинские СМИ неоднократно снимали сюжеты, выпускали статьи. Также хочу заметить, что сегодня Вооруженные силы Украины во всем копируют американскую армию, в которую с недавнего времени начали набирать представителей ЛГБТ. Поэтому американское посольство на Украине делает все, чтобы в ВСУ служили представители нетрадиционной сексуальной ориентации», — сказал собеседник ФАН.
Политик рассказал и о том, что сегодня украинские власти во всех бедах своей страны пытаются найти «российский след». Однако, по его словам, источник проблем украинского народа находится в Вашингтоне, который как раз и заинтересован в том, чтобы против России вбрасывались такие низкокачественные фейки.   
«Сегодня на территории Украины созданы такие условия, чтобы Россия была виновата во всех ее бедах. Украинские радикалы бьют на маршах представителей ЛГБТ — виновата Россия, представителей нетрадиционной сексуальной ориентации набирают в ВСУ — опять в этом Москва виновна, мол, она фейки распускает. Ни России, ни россиянам не стоит обращать внимание на информационные вбросы со стороны Украины. Но информацию необходимо собирать, чтобы не допустить в РФ того, что сегодня происходит на Украине», — резюмировал Алексей Журавко.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что принятые киевскими властями санкции против оппозиционных телеканалов на Украине — «большое потрясение» для России. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко
Автор: Андрей Барановский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
07 марта 2021, 22:05
Советник Авакова: Украина готова к возврату Донбасса, а «потом проводим там всё, что угодно»
07 марта 2021, 14:45
«ЧВК Вагнера» может предотвратить конфликт в Закарпатье
07 марта 2021, 09:15
Закупать «Спутник V» готовы даже противники РФ, а Украина продолжает вымирать
07 марта 2021, 02:50
Молдова: НПО вместо парламента?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2021, 17:15
Лютуют? Пусть крестятся: американцы получили русский ответ от полковника ФСБ
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
02 марта 2021, 05:30
"Восторг и хохот": Жители Болгарии посмеялись над моделью украинского электроброневика
02 марта 2021, 11:00
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать русских зарабатывает в России
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-за "Спутник V"
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.